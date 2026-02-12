Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
«Услышите многочисленные легенды, связанные с этим местом»
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Побывать у чистейшего озера и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
«Будут рассказы о его появлении, а также бесчисленные местные легенды — вместе разберемся, как толковать необычное название «Тургояк», и, конечно, сделаем прекрасные снимки»
20 июн в 08:00
22 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
Начало: У гостиницы «Малахит»
«Познакомитесь с одним из самых необычных городов Южного Урала, увидите его исторические достопримечательности и узнаете удивительные местные легенды»
Расписание: в пятницу в 08:00
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
4800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Очень интересная экскурсия! Даже не верится, что за один день успели проехать такой маршрут и столько посмотреть. Увидели Таганай с
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Д
Очень познавательная экскурсия и комфортная поездка! Алексей великолепно адаптирует и подает материал для разных поколений, есть и погружение в детали,
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В
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
+1
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Красивое и насышенное знакомство состоялось у нас с Южным Уралом благодаря Алексею! Виды, от которых захватывает дух, интересный рассказ и продуманный комфортный маршрут. Рекомендую!
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Я
Маршрут для тех, кто за один день хочет увидеть разнообразную природу и ландшафты Урала, и ознакомиться с жизнью небольших городов. Отличный маршрут, супер-виды, интересный рассказ.
Алексей, спасибо!
Алексей, спасибо!
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О
Сначала я ничего не поняла как пользоваться этим сайтом. И была возмущена, что нельзя задать вопросы конкретно экскурсоводу. Потом выяснилось,
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С большим удовольствием рекомендую Алексея всем, кто захочет познакомиться с окрестностями Челябинска. По моей просьбе программа экскурсии была немного изменена
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А
Получили очень много впечатлений!!! Большое спасибо Алексею!!!
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А
В парке Таганай и на озере Тургояк были в мае. Сейчас зашла на Трипстер, чтобы посмотреть новые экскурсии, и поняла,
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Всего 117 отзывов в Челябинске в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Челябинске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 18 060. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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