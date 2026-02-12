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Откройте для себя мифы и легенды Челябинска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Челябинске, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
«Услышите многочисленные легенды, связанные с этим местом»
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Побывать у чистейшего озера и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
«Будут рассказы о его появлении, а также бесчисленные местные легенды — вместе разберемся, как толковать необычное название «Тургояк», и, конечно, сделаем прекрасные снимки»
20 июн в 08:00
22 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
На автобусе
12 часов
Групповая
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
Начало: У гостиницы «Малахит»
«Познакомитесь с одним из самых необычных городов Южного Урала, увидите его исторические достопримечательности и узнаете удивительные местные легенды»
Расписание: в пятницу в 08:00
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
4800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Очень интересная экскурсия! Даже не верится, что за один день успели проехать такой маршрут и столько посмотреть. Увидели Таганай с
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нескольких разных точек - необыкновенно красивый национальный парк, который однозначно стоит посетить. В парке проложены удобные экологические тропы для туристов. Были в музее оружейного завода и в Парке Бажова в Златоусте, которые также однозначно заслуживают внимания. Кульминацией стала поездка на яхте под парусом на остров Веры на озере Тургояк. Абсолютно уникальное место, где сохранились древние мегалиты. На острове проложены деревянные настилы, прогулка комфортная, за час можно очень неспеша весь остров обойти. Большое спасибо Алексею за эти яркие впечатления!

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Д
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Очень познавательная экскурсия и комфортная поездка! Алексей великолепно адаптирует и подает материал для разных поколений, есть и погружение в детали,
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и легкий увлекательный сторителлинг. Рассказал много интересных деталей, пока перемещались между основными точками маршрута - про города области, легенды, мистику и т. п.

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В
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!+1
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
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Анна
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Красивое и насышенное знакомство состоялось у нас с Южным Уралом благодаря Алексею! Виды, от которых захватывает дух, интересный рассказ и продуманный комфортный маршрут. Рекомендую!
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Я
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Маршрут для тех, кто за один день хочет увидеть разнообразную природу и ландшафты Урала, и ознакомиться с жизнью небольших городов. Отличный маршрут, супер-виды, интересный рассказ.
Алексей, спасибо!
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О
Тургояк - «младший брат» Байкала
Сначала я ничего не поняла как пользоваться этим сайтом. И была возмущена, что нельзя задать вопросы конкретно экскурсоводу. Потом выяснилось,
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что можно, но после бронирования, оно сначала бесплатное. Когда мы обо всем договорились, только после этого идет совсем небольшая оплата. У нас прошло все четко по плану. Экскурсовод замечательная, знания и впечатления получены. Благодарю. Всем советую.

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Ирина
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
С большим удовольствием рекомендую Алексея всем, кто захочет познакомиться с окрестностями Челябинска. По моей просьбе программа экскурсии была немного изменена
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и Алексей предложил очень интересный маршрут, и сам был замечательным собеседником и рассказчиком! Всё, что важно для туриста, ничего не было забыто - покушать, фотолокации, остановки в местах, где "Ух, ты!! А можно здесь остановить?!" и "А можно мы поближе подъедем?":) И погружение в историю и в самые разные аспекты окружающей нас природы и городов.
Замечательная экскурсия, и Алексей, как любящий свой город и своих туристов - прекрасный экскурсовод.

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А
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Получили очень много впечатлений!!! Большое спасибо Алексею!!!
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А
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
В парке Таганай и на озере Тургояк были в мае. Сейчас зашла на Трипстер, чтобы посмотреть новые экскурсии, и поняла,
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что не оставила отзыв на экскурсию с Алексеем. Расстроилась, что забыла это сделать, так как эта поездка была не забываемой! Мы с мужем в компании Алексея провели удивительный день! Алексей по нашей просьбе изменил маршрут (что очень приятно) и мы увидели прекрасную каменную реку. Птицы в лесу в Таганае весной так прекрасно поют! И это добавляло настроения во время прогулки. Каменная река - это зрелище, заставляющее думать о силе природы! Ну и прогулка на яхте по Тургояку стала прекрасным завершением дня. Всё это время Алексей нам что-то рассказывал - про историю этих мест, основание Челябинска, Таганай, Тургояк, исследования, метеорит и много-много всего другого, даже поставил песню Олега Митяева про Таганай! Удивительно интересный и интеллигентный гид Алексей! Спасибо огромное за полученные положительные эмоции! Всем советую!

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Всего 117 отзывов в Челябинске в категории "Мифы и легенды"

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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тургояк - «младший брат» Байкала;
  2. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай;
  3. Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска).
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кировка;
  2. Площадь Революции;
  3. Парк Таганай;
  4. Сквер «Алое поле»;
  5. Памятник Ленину;
  6. озеро Тургояк;
  7. Сфера любви;
  8. ГЭС;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2026
Сейчас в Челябинске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 18 060. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Челябинска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году