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что не оставила отзыв на экскурсию с Алексеем. Расстроилась, что забыла это сделать, так как эта поездка была не забываемой! Мы с мужем в компании Алексея провели удивительный день! Алексей по нашей просьбе изменил маршрут (что очень приятно) и мы увидели прекрасную каменную реку. Птицы в лесу в Таганае весной так прекрасно поют! И это добавляло настроения во время прогулки. Каменная река - это зрелище, заставляющее думать о силе природы! Ну и прогулка на яхте по Тургояку стала прекрасным завершением дня. Всё это время Алексей нам что-то рассказывал - про историю этих мест, основание Челябинска, Таганай, Тургояк, исследования, метеорит и много-много всего другого, даже поставил песню Олега Митяева про Таганай! Удивительно интересный и интеллигентный гид Алексей! Спасибо огромное за полученные положительные эмоции! Всем советую!