Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая ГЭС и Айские притёсы
Увлекательное путешествие к Порожской ГЭС и Айским притёсам. Оцените мощь водных потоков и насладитесь видами с высоты скальных гряд
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия21 октября 2025Благодарю за прекрасный день!
Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, повествование выстроено так, что легко понимается и запоминается.
Отдельный бонус: красивые фоточки:)
- ЛЛарькин28 сентября 2025Также классная экскурсия как и гид.
Что можно выделить из плюсов:
1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он
- ССергей18 августа 2025Однозначно рекомендую! За время поездки увидели даже больше интересных локаций, чем было заявлено в программе. Услышали много полезной информации и
- ЮЮлия2 апреля 2025Благодарим Алексея за интересную экскурсию! За внимательное отношение, за организацию (в связи с погодными условиями заранее предложил скорректировать маршрут), за аккуратное вождение!
- ЕЕкатерина2 марта 2025Всё отлично, все пожелания учтены, во всём пошли навстречу, был сделан максимум для комфорта клиента даже в тех вопросах, где не ждали.
- ДДмитрий7 января 2025Прекрасно поставленный предмет, логистика и информационное сопровождение. Интересный рассказ и правильная организация позволили в простом диалоге представить сущность экскурсии,..
- ИИнга23 декабря 2024Спасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшой группы. Посещение национального парка
- ЛЛюдмила24 августа 2024Эмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, а увлекательное путешествие. Было облачно,
- ААлександра22 августа 2024Погода внесла свои коррективы и заявленный маршрут пришлось менять на ходу. Однако гиду удалось подарить положительные впечатления.
- ТТатьяна3 августа 2024Несмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрприз, на фото - старая ГЭС и завод, печи, Айские притёсы
- ДДмитрий30 мая 2024Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
- ГГалина6 мая 2024Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
- ЮЮлия12 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
- ЮЮля26 января 2024Алексей, очень эрудированный и знающий человек. Общение было легким и непринужденным! Узнали много интересного, взглянули другими глазами на Челябинск. Восхитились уральскими горами и потрясающими видами! Попробовали местные блюда. Спасибо за прекрасную организацию!
- ТТина31 декабря 2023Алексей эрудированный человек,профессионал своего дела. Экскурсия понравилась. В такие морозы мы сами бы не смогли все это увидеть.
- ЮЮлия22 октября 2023Очень понравилась экскурсия, большое спасибо гиду и организатору Алексею. Получили незабываемые впечатления, особенно от посещения Айских притесов, которые не входили в изначальную программу, а были порекомендованы Алексеем вместо фонтана Зюраткуль. Даже непогода не смогла омрачить нашей поездки, было здорово!!!
- ЕЕвгений21 октября 2023Спасибо большое Алексею за отличную экскурсию!
- ннаталья16 октября 2023Алексей, Большое спасибо за познавательное и увлекательное путешествие по живописным уголкам Урала. Красивые и захватывающие виды останутся на долго в
- ИИлья31 мая 2023Алексей хорошо идет на контакт, с ним мы обговорили все нюансы поездки, и разные варианты. - где можно задержаться подольше, на что хватит времени и т. д.
Хочется отметить, что он хороший водитель, с ним безопасно ехать.
- ММария25 мая 2023Спасибо большое Алексею за экскурсию. Все очень понравилось, очень красивые места. Единственный момент - музей оружия, он не пришёлся по вкусу.
