читать дальше

рассказывал - было интересно слушать, а не "просто кто-то что-то бубнит на фоне". Да и с гидом можно было поговорить, обсудить и посмеяться.

2. Гид без вопросов по нашей просьбе по дороге заехал на сырную ферму - получилось еще и ништячками закупиться.

3. Непосредственно на самой ГЭС очень классные виды - прямо под ней сфоткаться получилось. Также в этом месте прям создается ощущение, что это не совсем "туристическая зона" - клевое ощущение.

4. На утесах тоже все классно - весьма впечатляющие и живописные виды. Но тут на любителя - там крайне высоко и стремно:D

5. Также выделил бы дорогу - как на ГЭС, так и на утесы - весьма интересно было посмотреть на все эти города и поселки, на огромное кол-во лесов. Нам еще повезло, что попали в момент "золотой осени" - все было очень красиво.



Из минусов выделю только 1 момент, хотя и сложно будет его назвать именно минусом, но нужно быть к этому готовым: это все находится крайне далеко - что-то около 3 часов в 1 сторону. К концу дня у меня 5-ая точка уже занемела.



Но, несмотря на это, я все же могу порекомендовать эту экскурсию - оно того стоит.

P.S. Особо фоток накидать не могу, т. к. в основном снимал видосы.