ГЭС «Пороги» – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «ГЭС «Пороги»» в Челябинске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Айские притёсы и Порожская ГЭС
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая ГЭС и Айские притёсы
Увлекательное путешествие к Порожской ГЭС и Айским притёсам. Оцените мощь водных потоков и насладитесь видами с высоты скальных гряд
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

  • А
    Анастасия
    21 октября 2025
    Айские притёсы и Порожская ГЭС
    Благодарю за прекрасный день!
    Алексей отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, повествование выстроено так, что легко понимается и запоминается.
    Отдельный бонус: красивые фоточки:)
  • Л
    Ларькин
    28 сентября 2025
    Айские притёсы и Порожская ГЭС
    Также классная экскурсия как и гид.
    Что можно выделить из плюсов:
    1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он
    рассказывал - было интересно слушать, а не "просто кто-то что-то бубнит на фоне". Да и с гидом можно было поговорить, обсудить и посмеяться.
    2. Гид без вопросов по нашей просьбе по дороге заехал на сырную ферму - получилось еще и ништячками закупиться.
    3. Непосредственно на самой ГЭС очень классные виды - прямо под ней сфоткаться получилось. Также в этом месте прям создается ощущение, что это не совсем "туристическая зона" - клевое ощущение.
    4. На утесах тоже все классно - весьма впечатляющие и живописные виды. Но тут на любителя - там крайне высоко и стремно:D
    5. Также выделил бы дорогу - как на ГЭС, так и на утесы - весьма интересно было посмотреть на все эти города и поселки, на огромное кол-во лесов. Нам еще повезло, что попали в момент "золотой осени" - все было очень красиво.

    Из минусов выделю только 1 момент, хотя и сложно будет его назвать именно минусом, но нужно быть к этому готовым: это все находится крайне далеко - что-то около 3 часов в 1 сторону. К концу дня у меня 5-ая точка уже занемела.

    Но, несмотря на это, я все же могу порекомендовать эту экскурсию - оно того стоит.
    P.S. Особо фоток накидать не могу, т. к. в основном снимал видосы.

    Также классная экскурсия как и гидТакже классная экскурсия как и гидТакже классная экскурсия как и гидТакже классная экскурсия как и гидТакже классная экскурсия как и гидТакже классная экскурсия как и гид
  • С
    Сергей
    18 августа 2025
    Айские притёсы и Порожская ГЭС
    Однозначно рекомендую! За время поездки увидели даже больше интересных локаций, чем было заявлено в программе. Услышали много полезной информации и
    сделали сотню фотографий. Маршрут построен логично, Алексей как водитель очень аккуратен. Нигде нас не торопил, спокойно ждал пока нам самим надоест исследовать интересные места. В Сатке завёз на обед в отличную кафешку. Нам всё очень понравилось!

  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Благодарим Алексея за интересную экскурсию! За внимательное отношение, за организацию (в связи с погодными условиями заранее предложил скорректировать маршрут), за аккуратное вождение!
  • Е
    Екатерина
    2 марта 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Всё отлично, все пожелания учтены, во всём пошли навстречу, был сделан максимум для комфорта клиента даже в тех вопросах, где не ждали.
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Прекрасно поставленный предмет, логистика и информационное сопровождение. Интересный рассказ и правильная организация позволили в простом диалоге представить сущность экскурсии,..
  • И
    Инга
    23 декабря 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Спасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшой группы. Посещение национального парка
    Таганай стало настоящим путешествием в самое сердце уральской природы. Особое впечатление оставили Большие Притесы – визитная карточка реки Ай. Их величие и природная мощь поражают воображение. Поездка подарила нам массу ярких эмоций, с удовольствием порекомендуем ее всем, кто хочет окунуться в первозданную природу Урала.

    Спасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшой группы. Посещение национального парка Таганай стало настоящим путешествием в самое сердце уральской природы. Особое впечатление оставили Большие Притесы – визитная карточка реки Ай. Их величие и природная мощь поражают воображение. Поездка подарила нам массу ярких эмоций, с удовольствием порекомендуем ее всем, кто хочет окунуться в первозданную природу Урала.
  • Л
    Людмила
    24 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Эмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, а увлекательное путешествие. Было облачно,
    и на самой высокой точке нам удалось потрогать облако))). Алексей, спасибо вам. Вы очень классный гид. Пусть всегда у вас будут хорошие туристы))) .

    Эмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, а увлекательное путешествие. Было облачно, и на самой высокой точке нам удалось потрогать облако))). Алексей, спасибо вам. Вы очень классный гид. Пусть всегда у вас будут хорошие туристы))) .
  • А
    Александра
    22 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Погода внесла свои коррективы и заявленный маршрут пришлось менять на ходу. Однако гиду удалось подарить положительные впечатления.
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Несмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрприз, на фото - старая ГЭС и завод, печи, Айские притёсы
    Несмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрприз, на фото - старая ГЭС и завод, печи, Айские притёсы
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
    обратить внимание, сделал для меня много красивых фотографий в тех местах, где проходил маршрут экскурсии. Море ярких впечатлений и множество красивых фотографий!

    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует обратить внимание, сделал для меня много красивых фотографий в тех местах, где проходил маршрут экскурсии. Море ярких впечатлений и множество красивых фотографий!
  • Ю
    Юля
    26 января 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей, очень эрудированный и знающий человек. Общение было легким и непринужденным! Узнали много интересного, взглянули другими глазами на Челябинск. Восхитились уральскими горами и потрясающими видами! Попробовали местные блюда. Спасибо за прекрасную организацию!
    Алексей, очень эрудированный и знающий человек. Общение было легким и непринужденным! Узнали много интересного, взглянули другими
  • Т
    Тина
    31 декабря 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей эрудированный человек,профессионал своего дела. Экскурсия понравилась. В такие морозы мы сами бы не смогли все это увидеть.
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Очень понравилась экскурсия, большое спасибо гиду и организатору Алексею. Получили незабываемые впечатления, особенно от посещения Айских притесов, которые не входили в изначальную программу, а были порекомендованы Алексеем вместо фонтана Зюраткуль. Даже непогода не смогла омрачить нашей поездки, было здорово!!!
  • Е
    Евгений
    21 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Спасибо большое Алексею за отличную экскурсию!
  • н
    наталья
    16 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей, Большое спасибо за познавательное и увлекательное путешествие по живописным уголкам Урала. Красивые и захватывающие виды останутся на долго в
    наших сердцах! Вы очень приятный и располагающий к общению человек, компетентный гид и аккуратный водитель. Нам с Вами было очень интересно! Успехов Вам! Для туристов просматривающих этот сайт смело и с удовольствием рекомендуем гида Алексея. Вы не пожалеете! 👍😃

  • И
    Илья
    31 мая 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей хорошо идет на контакт, с ним мы обговорили все нюансы поездки, и разные варианты. - где можно задержаться подольше, на что хватит времени и т. д.
    Хочется отметить, что он хороший водитель, с ним безопасно ехать.
  • М
    Мария
    25 мая 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Спасибо большое Алексею за экскурсию. Все очень понравилось, очень красивые места. Единственный момент - музей оружия, он не пришёлся по вкусу.

