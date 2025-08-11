Мои заказы

Ханская канцелярия – экскурсии в Дербенте

Найдено 15 экскурсий в категории «Ханская канцелярия» в Дербенте, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дербент - путешествие сквозь века
Пешая
3 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1499 ₽ за человека
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Водная прогулка
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1400 ₽ за человека
Краски древнего Дербента
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
318 отзывов
Водная прогулка
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
8 фев в 09:30
9 фев в 09:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
84 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
2000 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
63 отзыва
Водная прогулка
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
2.5 часа
163 отзыва
Водная прогулка
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3 часа
29 отзывов
Водная прогулка
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
НеобыЧАЙный Дербент
Пешая
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
НеобыЧАЙный Дербент
Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Начало: У ворот Баят-капы
5 фев в 16:00
12 фев в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 7 чел.
Дербент - город контрастов
Пешая
2 часа
149 отзывов
Водная прогулка
Дербент - город контрастов
Древний Дербент ждёт вас! Откройте для себя уникальные памятники и современные достопримечательности в одном из старейших городов мира
Начало: У цитадели Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Посетить один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа
Начало: На улице Улица 9-й Магал, 55
4 фев в 12:00
5 фев в 12:00
1500 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Дербент - жемчужина Востока
Пешая
3 часа
Водная прогулка
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
На машине
4.5 часа
Водная прогулка
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино
Начало: На пл. Свободы
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Сегодня в 10:30
4 фев в 10:30
6000 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    11 августа 2025
    Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
    Дата посещения: 11 августа 2025
    Роман провел достаточно интересную, объемную, информативную экскурсию. Муж сказал, что еще больше захотел узнать о Дербенте. Очень советую этого экскурсовода.
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Гид очень хороший. Экскурсия понравилась
  • С
    Светлана
    13 июля 2025
    Дербент: один из древнейших в мире
    Дата посещения: 13 июля 2025
    Алияр Исмаилович самый суперский гид, не смотря на жару он провел экскурсию, должны были ещё быть люди , но они
    читать дальше

    отказались и он провел экскурсию только нам троим. Я не думала, что на столько можно любить свою работу, время пролетело как один миг, профессионал с большой буквы, который может настолько увлечь рассказом истории города, при этом не просто сухой рассказ , а шутками и в не простой обычной манере, когда просто рассказывают заученные факты. Мы ему очень благодарны за рассказ, за внимание, при такой жаре старался водить по теневой стороне где возможно, даже подруга которая говорила сами погуляем по крепости , после экскурсии сказала, просто супер, спасибо с рассказом исторических фактов в такой манере готова слушать всегда. Мы желаем Алияру Исмаиловичу успехов и процветания, надеемся, что в следующий наш приезд обязательно увидимся на какой-нибудь экскурсии, всем своим знакомым едущим в Дербент будем советовать в первую очередь что б записывались обязательно к нему. Спасибо огромное 👍👍👍

  • Г
    Галина
    29 июня 2025
    Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
    Дата посещения: 29 июня 2025
    Огромное спасибо Роману за интересную экскурсию! Получили очень много информации!
  • И
    Ирина
    16 января 2026
    Магия старинного Дербента
    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
    читать дальше

    узнали о жителях и образе жизни за крепостными стенами. Полюбовались на Дербент с высоты птичьего полета! Красота! Потом прогулялись по старинным узким и очень милым улочкам Дербента, где продают ковры, украшения и угощают миндальными пирожками, где бродят по своим делам коты, а за заборами во дворах висят на деревьях созревшие айва и хурма. Неописуемый колорит восточного города! И интересный рассказчик Али! Али, спасибо вам!

  • Y
    Ya
    11 января 2026
    Миры старинного Дербента
    Выражаем восхищение великолепной экскурсией. Всем интересующимся историей Дербента и Дагестана рекомендуем именно этого экскурсовода. Эльмира высоко образована, эрудирована, прекрасно владеет речью, замечательный рассказчик. Мы благодарны за интересно проведенное время и приятное общение.
  • К
    Ксения
    10 января 2026
    Дербент - первая встреча
    Проводил экскурсию Андрей. Много тонкостей удалось почерпнуть из экскурсии, не только информация из википедии по стандартной программе. Именно личное общение
    читать дальше

    с гидом даёт возможность получить из осмотра крепости не только полное представление о событиях происходивших на этом древнем месте, но и в целом историю Дагестана.

  • А
    Александра
    10 января 2026
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Добрый день, на Рождество были на экскурсии в Дербенте по крепости Нарын-кала и магалам города. Экскурсию нам провела прекрасный экскурсовод Амина, очень эрудированная женщина с большой любовью и трепетом рассказывала про свой город. Спасибо ей за это 🤩
  • A
    Anna
    9 января 2026
    НеобыЧАЙный Дербент
    Интереснейшая и познавательная экскурсия по Дербенту, для тех кто уже побывал в крепости и хочет погрузиться в атмосферу города. Эльмира
    читать дальше

    профессионал своего дела, потрясающий человек и рассказчик, она очень любит и гордится своей родиной.

    Сначала прогулялись по старинным кварталам города вдоль крепости, узнали о исторических личностях, что проживали в них, и полюбовались на памятники культурного наследия и дома обычных горожан. Очень понравилось, что в середине прогулки зашли передохнуть в аутентичное и атмосферное заведение. После отдыха продолжили свое путешествие вдоль сохранившейся части защитной стены к современному центру города.

    Мы хотим вернуться еще!

  • В
    Вячеслав
    8 января 2026
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, Шамиль спокойный и ненавязчивый рассказчик, с юмором

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ханская канцелярия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. Дербент - путешествие сквозь века;
  2. Миры старинного Дербента;
  3. Краски древнего Дербента;
  4. Дербент - первая встреча;
  5. Дербент: один из древнейших в мире.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Ханская канцелярия" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1300 до 8000. Туристы уже оставили гидам 1023 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Ханская канцелярия», 1023 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель