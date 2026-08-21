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Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Южного Дагестана
Путешествие по Южному Дагестану: исследуйте древние аулы, насладитесь видами гор, посетите музей и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: У места вашего проживания
«Заглянем в Ахтынский краеведческий музей — некогда лучший сельский музей СССР»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 110 ₽
27 900 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Южный Дагестан: Ахты и купание в термальных источниках. Все включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
«Все это отражено в экспонатах местного краеведческого музея, самого известного в Дагестане»
Расписание: Каждую среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
26 авг в 06:30
4400 ₽ за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Арочные мосты селения Ахты
Начало: По договоренности с Туристом
«И, конечно, мы посетим знаменитый Ахтынский краеведческий музей»
Расписание: Ежедневно
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурные красоты села Ахты - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России»
Расписание: Ежедневно в 8:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Краеведческий музей»
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