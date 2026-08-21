Сейчас в Дербенте в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3200 до 25 110 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5