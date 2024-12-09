Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху

Неизведанный Дагестан
Хунзах — это высокогорное дагестанское село на одноименном плато, одна из главных достопримечательностей республики, родина великих воинов и поэтов.

Мы отправимся к Хунзахскому плато, откуда увидим каньон Цолотль, а также невероятной красоты водопады. Оттуда получаются очень красивые фотографии.
5
7 отзывов
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Хунзах: Высокогорное Село Дагестана

Хунзах — это живописное высокогорное село, расположенное на одноименном плато в Дагестане. Это место не только привлекает туристов своей природной красотой, но и является родиной многих выдающихся воинов и поэтов. Здесь можно окунуться в атмосферу богатой истории и культуры региона.

Правила Посещения Экскурсий

Уважаемые гости, для того чтобы ваше посещение Хунзаха было комфортным и безопасным, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Дресс-код: Женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, прозрачные вещи, глубокое декольте и короткие майки, обнажающие живот. Мужчинам стоит избегать коротких шорт и майок, особенно в сельской местности.
  • Запрет на алкоголь: Распитие алкогольных напитков строго запрещено.
  • Безопасность на смотровых площадках: Не выходите за установленные ограждения.
  • Забота о здоровье: Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом экскурсоводу.
  • Документы: Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Заключение

Хунзах — это не только место для изучения истории и культуры, но и возможность насладиться великолепными пейзажами. Соблюдая простые правила, вы сможете сделать ваше путешествие по этому уникальному региону максимально приятным и безопасным.

По средам в 06:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет3500 ₽
студенты3400 ₽
пенсионеры3400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хунзахское плато
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад «Итлятляр»
  • Водопад «Хундерилтляр»
  • Каньон Цолотль
  • Карадахская теснина (в связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на Каменную чашу-Матлас)
Что включено
  • Услуги гида
  • Обед
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Спуск на зиплайне (от 1000 руб. /чел.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным. Подготовка к туру в Дагестане - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
  • Учитывайте погодные условия в Дагестане во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
  • Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
  • Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Дагестане
  • Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
  • За 12 часов до экскурсии будет создан общий чат с гидом, где будет более подробная информация об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
9 дек 2024
Спасибо Аслану за чудесные выходные в Хунзахском царстве за невероятно насыщенную поездку, наполненную интересными историями, новыми местами, комфортным передвижением и душевным общением!
Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям
Ф
9 дек 2024
Экскурсия превосходная, Аслан как организатор замечательный, умеет сплачивать и объединять людей. Все делает с большой любовью, всем будущим участникам путешествий завидую!
В
8 дек 2024
Все было организовано отлично! Хорошая техника нрамотный водитель. Наш гид Муххамад был отзывчивый и коммуникабельный, на все вопросы отвечал, информацией владел прекрасно. Советуем
А
8 дек 2024
Покупаю уже вторую Экскурсию у данной компании все прекрасно грамотный сервис. Ребята вы молодцы продолжайте в том же духе и у вас будет все хорошо
В
6 дек 2024
В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Мурад отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.
Я
6 дек 2024
Я в восторге. Машина удобная. Водитель и гид просто професионаллы рассказывает все очень интересно, увлекательно. Ответил на все наши вопросы. Выбирал интересные для нас темы, фотки сделал просто супер. Виды
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и природа обалденные, еда чудесная! Хунзахское плато, каменная чаша, памятник Журавлям, все понравилось и очень! Комфортно, красиво, впечатляюще! Мне очень понравилось!
Совет тем кто едет: берите наличку, высоко в горах нет инета, зато есть красивые серебряные изделия! 😊
Спасибо огромное за экскурсию🥰🥰🥰🥰очень понравилось все!

А
6 дек 2024
Всё было идеально! Невероятной красоты виды, замечательный экскурсовод, вкусный обед - всё было организовано на высшем уровне! Однозначно рекомендую!

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