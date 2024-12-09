Хунзах — это высокогорное дагестанское село на одноименном плато, одна из главных достопримечательностей республики, родина великих воинов и поэтов.
Мы отправимся к Хунзахскому плато, откуда увидим каньон Цолотль, а также невероятной красоты водопады. Оттуда получаются очень красивые фотографии.
Мы отправимся к Хунзахскому плато, откуда увидим каньон Цолотль, а также невероятной красоты водопады. Оттуда получаются очень красивые фотографии.
Описание экскурсии
Хунзах: Высокогорное Село Дагестана
Хунзах — это живописное высокогорное село, расположенное на одноименном плато в Дагестане. Это место не только привлекает туристов своей природной красотой, но и является родиной многих выдающихся воинов и поэтов. Здесь можно окунуться в атмосферу богатой истории и культуры региона.
Правила Посещения Экскурсий
Уважаемые гости, для того чтобы ваше посещение Хунзаха было комфортным и безопасным, необходимо соблюдать определенные правила:
- Дресс-код: Женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, прозрачные вещи, глубокое декольте и короткие майки, обнажающие живот. Мужчинам стоит избегать коротких шорт и майок, особенно в сельской местности.
- Запрет на алкоголь: Распитие алкогольных напитков строго запрещено.
- Безопасность на смотровых площадках: Не выходите за установленные ограждения.
- Забота о здоровье: Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом экскурсоводу.
- Документы: Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Заключение
Хунзах — это не только место для изучения истории и культуры, но и возможность насладиться великолепными пейзажами. Соблюдая простые правила, вы сможете сделать ваше путешествие по этому уникальному региону максимально приятным и безопасным.
По средам в 06:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|3500 ₽
|студенты
|3400 ₽
|пенсионеры
|3400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопад «Тобот»
- Водопад «Итлятляр»
- Водопад «Хундерилтляр»
- Каньон Цолотль
- Карадахская теснина (в связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на Каменную чашу-Матлас)
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Спуск на зиплайне (от 1000 руб. /чел.)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным. Подготовка к туру в Дагестане - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
- Учитывайте погодные условия в Дагестане во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
- Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
- Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Дагестане
- Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
- За 12 часов до экскурсии будет создан общий чат с гидом, где будет более подробная информация об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 дек 2024
Спасибо Аслану за чудесные выходные в Хунзахском царстве за невероятно насыщенную поездку, наполненную интересными историями, новыми местами, комфортным передвижением и душевным общением!
Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям
Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям
Ф
Фаина
9 дек 2024
Экскурсия превосходная, Аслан как организатор замечательный, умеет сплачивать и объединять людей. Все делает с большой любовью, всем будущим участникам путешествий завидую!
В
Виктория
8 дек 2024
Все было организовано отлично! Хорошая техника нрамотный водитель. Наш гид Муххамад был отзывчивый и коммуникабельный, на все вопросы отвечал, информацией владел прекрасно. Советуем
А
Анна
8 дек 2024
Покупаю уже вторую Экскурсию у данной компании все прекрасно грамотный сервис. Ребята вы молодцы продолжайте в том же духе и у вас будет все хорошо
В
Виктор
6 дек 2024
В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Мурад отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.
Я
Ярослав
6 дек 2024
Я в восторге. Машина удобная. Водитель и гид просто професионаллы рассказывает все очень интересно, увлекательно. Ответил на все наши вопросы. Выбирал интересные для нас темы, фотки сделал просто супер. Виды
А
Анастасия
6 дек 2024
Всё было идеально! Невероятной красоты виды, замечательный экскурсовод, вкусный обед - всё было организовано на высшем уровне! Однозначно рекомендую!
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