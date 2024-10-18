Каньон Цолотль – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Цолотль» в Дербенте, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
На автобусе
62 отзыва
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: Пн, пт и вск в 7:00
Завтра в 07:00
8 дек в 07:00
3 900 за человека
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева,4а 2ГИС ул. Приморская16
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Путь в Хунзах. Матлас и Каменная чаша
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Путь в Хунзах. Матлас и Каменная чаша
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 6:00
Завтра в 06:00
8 дек в 06:00
3 600 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каньон Цолотль»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
  2. Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
  3. Путь в Хунзах. Матлас и Каменная чаша
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Сулакский каньон
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Самое главное
  8. Девичьи бани
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в декабре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Каньон Цолотль" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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