Водопад «Хундерилтляр» – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад «Хундерилтляр»» в Дербенте, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
На автобусе
7 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По средам в 06:00.
14 фев в 06:00
16 фев в 06:00
3500 за человека
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
На автобусе
62 отзыва
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: Пн, пт и вск в 7:00
14 фев в 07:00
16 фев в 07:00
3900 за человека
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева,4а 2ГИС ул. Приморская16
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
14 фев в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 декабря 2024
    Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
    Спасибо Аслану за чудесные выходные в Хунзахском царстве за невероятно насыщенную поездку, наполненную интересными историями, новыми местами, комфортным передвижением и душевным общением! Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям
  • Ф
    Фаина
    9 декабря 2024
    Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
    Экскурсия превосходная, Аслан как организатор замечательный, умеет сплачивать и объединять людей. Все делает с большой любовью, всем будущим участникам путешествий завидую!
  • В
    Виктория
    8 декабря 2024
    Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
    Все было организовано отлично! Хорошая техника нрамотный водитель. Наш гид Муххамад был отзывчивый и коммуникабельный, на все вопросы отвечал, информацией владел прекрасно. Советуем
  • А
    Анастасия
    18 октября 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Все бегом бегом, нет времени насладиться пейзажами
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!
  • А
    Алена
    2 сентября 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,
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    время на локациях хватило и погулять, и пофотографироваться, и пошопиться! Спасибо водителю за прекрасную и безопасную поездку! Обед был сытный, вкусный и разнообразный!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопад «Хундерилтляр»»

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  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Старый город
  8. Девичьи бани
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
Сейчас в Дербенте в категории "Водопад «Хундерилтляр»" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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