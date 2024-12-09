Т Татьяна Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху Спасибо Аслану за чудесные выходные в Хунзахском царстве за невероятно насыщенную поездку, наполненную интересными историями, новыми местами, комфортным передвижением и душевным общением! Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям

Ф Фаина Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху Экскурсия превосходная, Аслан как организатор замечательный, умеет сплачивать и объединять людей. Все делает с большой любовью, всем будущим участникам путешествий завидую!

В Виктория Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху Все было организовано отлично! Хорошая техника нрамотный водитель. Наш гид Муххамад был отзывчивый и коммуникабельный, на все вопросы отвечал, информацией владел прекрасно. Советуем

А Анастасия Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана Все бегом бегом, нет времени насладиться пейзажами

Т Татьяна Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!