10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По средам в 06:00.
14 фев в 06:00
16 фев в 06:00
3500₽ за человека
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: Пн, пт и вск в 7:00
14 фев в 07:00
16 фев в 07:00
3900₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева,4а 2ГИС ул. Приморская16
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
14 фев в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 декабря 2024Спасибо Аслану за чудесные выходные в Хунзахском царстве за невероятно насыщенную поездку, наполненную интересными историями, новыми местами, комфортным передвижением и душевным общением! Искренне рекомендую Аслана за надёжность и профессионализм, за заботу и любовь к гостям
- ФФаина9 декабря 2024Экскурсия превосходная, Аслан как организатор замечательный, умеет сплачивать и объединять людей. Все делает с большой любовью, всем будущим участникам путешествий завидую!
- ВВиктория8 декабря 2024Все было организовано отлично! Хорошая техника нрамотный водитель. Наш гид Муххамад был отзывчивый и коммуникабельный, на все вопросы отвечал, информацией владел прекрасно. Советуем
- ААнастасия18 октября 2024Все бегом бегом, нет времени насладиться пейзажами
- ТТатьяна1 октября 2024Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!
- ААлена2 сентября 2024Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопад «Хундерилтляр»»
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