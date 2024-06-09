Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия

Первый раз в Дербенте
Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по одному из самых древних городов России — Дербенту. Маршрут займет примерно 1,5 - 2 часа.

За это время вы увидите основные достопримечательности города: крепость Нарын-Кала, Джума-Мечеть, Ворота Кырхляр-Капы, кладбище Кырхляр-Капы и многое другое!
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
  • Ворота «Орта-кап»

Описание аудиогида

Вы познакомитесь с историей и архитектурой Дербента, а также услышите множество городских легенд. Не забудьте надеть удобную обувь и взять воду. До встречи в Дербенте! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
  • Ворота «Орта-кап»
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
  • Билеты в достопримечательности на пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
Завершение: УЛ.В. Ленина, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

ИндивидуальныеЛетниеОбзорныеАудиогиды

Похожие экскурсии из Дербента

Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
139 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
ХорошоТам