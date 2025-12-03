Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Дербента с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Дербенте, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
На автобусе
На катере
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
21 фев в 06:15
22 фев в 06:15
3900 ₽ за человека
Легенды древнего Дербента
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Легенды древнего Дербента
Нарын-Кала, магалы и Каспий: прогулка по страницам истории Старого города
Начало: У крепости
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
На автобусе
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Дербента - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На улице Буйнакского
«Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Завтра в 06:30
23 фев в 06:30
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
    Ездили cегодня 03.12.25 на экскурсию Сулакский каньон, бархан Сарыкум. Всё очень понравилось, виды шикарные. Прокатились на катере, спустились на зиплайне(получили
    читать дальше

    хорошую порцию адреналина)🔥
    Обед был очень вкусный (форель речная на костре, чуда трех видов и травяной чай)
    Пещера Нохъо это очень завораживающие виды, прям не хочется оттуда уходить, настолько впечатлило😁 Гил и водитель очень позитивные, знают историю своей Республики. Огромное спасибо за отличную экскурсию.

  • Р
    Роман
    3 декабря 2025
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
    Были на экскурсии Сулакский каньон/ бархан Сарыкум с группой в 19 человек.
    Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про
    читать дальше

    регион и то, что открывалось глазу, а посмотреть было на что, уж поверьте!!! Виды чудесные, эмоции зашкаливают! В программу включен шикарный обед в кафе при форелевом хозяйстве. Всем рекомендую!

