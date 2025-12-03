Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
21 фев в 06:15
22 фев в 06:15
3900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Легенды древнего Дербента
Нарын-Кала, магалы и Каспий: прогулка по страницам истории Старого города
Начало: У крепости
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Дербента - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На улице Буйнакского
«Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Завтра в 06:30
23 фев в 06:30
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 декабря 2025Ездили cегодня 03.12.25 на экскурсию Сулакский каньон, бархан Сарыкум. Всё очень понравилось, виды шикарные. Прокатились на катере, спустились на зиплайне(получили
- РРоман3 декабря 2025Были на экскурсии Сулакский каньон/ бархан Сарыкум с группой в 19 человек.
Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про
