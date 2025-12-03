читать дальше регион и то, что открывалось глазу, а посмотреть было на что, уж поверьте!!! Виды чудесные, эмоции зашкаливают! В программу включен шикарный обед в кафе при форелевом хозяйстве. Всем рекомендую!

Были на экскурсии Сулакский каньон/ бархан Сарыкум с группой в 19 человек.Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про