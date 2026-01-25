Военные экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Военные» в Дербенте, цены от 3200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
На машине
10 часов
-
10%
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Погрузиться в атмосферу, историю и традиции села, веками живущего выше облаков
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 27 000 ₽30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сокровища Южного Дагестана
На машине
12 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Южного Дагестана
Путешествие по Южному Дагестану: исследуйте древние аулы, насладитесь видами гор, посетите музей и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 110 ₽27 900 ₽ за всё до 2 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
На машине
На микроавтобусе
11 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики, в мир нетуристического Дагестана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 225 ₽25 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Хорошая экскурсия от лица местного жителя. Такие встречи всегда душевные и трогательные, т. к. пропитаны воспоминаниями детства, юности и любовью
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к своей малой родине. Было интересно побродить по заброшенным улочкам старых Кубачей, зайти в ювелирные магазинчики, затем вкусно отведать местных блюд в семье экскурсовода, узнать традиции этой семьи, а также посетить ювелирную мастерскую. Одно из самых запоминающихся путешествий по Южному Дагестану. Спасибо гиду Эдику и экскурсоводу Мурату за тёплые воспоминания.

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В
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Отличная экскурсия к местным мастерам
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А
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал на самые разные вопросы,
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делился историями.

Гид Магомед, благодаря искренней любви к своей Родине, а также грамотно построенной речи, погрузил нас в историю села! Он являлся не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником некоторых событий села Кубачи.
Отдельной душевной частью нашего дня стал вкуснейший обед в семье Магомеда с национальными блюдами, заботливо приготовленный его женой! Также в его доме мы увидели традиционную для Кубачинцев музейную комнату, где Магомед рассказал нам личные истории своей семьи. Там мы смогли примерить традиционные наряды Кубачинцев и сфотографироваться.

Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
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Людмила
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу и конечно гида Мурата
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за гостеприимство и очень познавательный рассказ. Стоит отметить индивидуальный подход к экскурсии: все наши пожелания были учтены. Благодаря Эдуарду мы чувствовали надежность и безопасность в дороге, он очень аккуратный водитель, поделился фактами и историями о местах по пути и поддерживал увлекательную беседу о традициях, культуре, жизни в республике, отвечал на все интересующие нас вопросы, сопровождал на всем пути к древнему поселению Кала-Корейш. В Кубачи нас встретил местный житель, учитель и потомственный ювелир Мурат. Большое ему спасибо за теплый прием у себя дома, потрясающе вкусный обед из блюд национальной кухни, приготовленный с любовью им и его супругой. У них дома мы почувствовали себя дорогими гостями. Мурат образованный, начитанный, талантливый человек, очень интересный рассказчик. Он поделился тонкостями и секретами ювелирного мастерства. До глубины души поразил его рассказ о жизни в селе, о прошлом и настоящем, об увлечениях, о мечтах и планах. Прогулка по селу стала очень личной душевной историей. Мы от всего сердца благодарны за погружение в культуру и обычаи и желаем процветания Кубачи и республике и конечно обязательно вернемся еще раз!

Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу+4
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
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В
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Очень интересная экскурсия. Все очень хорошо организовано. Прекрасно проведен мастер-класс
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В
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Экскурсия очень понравилась! Старый Кубачи впечатлил и своей невероятно древней историей и архитектурой. Некоторые сохранившиеся скульптурные элементы, вмурованные в стены,
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- на уровне музейных коллекций Эрмитажа. Хотя, увы, значительная часть старого аула полуразрушена и заброшена. Ну и, конечно, очень интересно было увидеть знаменитое искусство кубачинских мастеров.

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Елена
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Прекрасно организована вся экскурсия. Гид Мурат учитывает возраст и физическую подготовку экскурсантов. Прекрасный мастер-класс, видно, что человек любит свое дело.
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У гида Мурата в приоритете интересы туристов. Продемонстрированы не только прекрасные знания, но и дагестанское гостеприимство. Спасибо за доставленное удовольствие. Кроме того, хотелось отметить водителя Эдуарда, который прекрасно водит автомобиль, при необходимости делает остановки, а также по дороге дает интересную информацию о жизни дагестанцев.

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Светлана
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно, и экскурсовода Мураду, за отличный прием и экскурсию по селу. Благодарим от души! Остались очень довольны!
Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно,
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Людмила
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Великолепный гид Магомед! 5 часов пролетели незаметно, даже подростков удалось увлечь. Кубачи с Магометом - самое яркое впечатление от Дагестана!
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Ирина
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Очень интересно! Дорога не такая страшная. Всего 2,5 часа из Дербента. Рекомендуем!
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Всего 36 отзывов в Дербенте в категории "Военные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам;
  2. Сокровища Южного Дагестана;
  3. Горы, село Ахты и термальные источники.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Сулакский каньон;
  4. Бархан Сарыкум;
  5. Джума-Мечеть;
  6. Водопад Тобот;
  7. Дербентская стена;
  8. Девичьи бани;
  9. Гамсутль;
  10. Крепость семи братьев и одной сестры.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Военные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3200 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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