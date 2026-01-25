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за гостеприимство и очень познавательный рассказ. Стоит отметить индивидуальный подход к экскурсии: все наши пожелания были учтены. Благодаря Эдуарду мы чувствовали надежность и безопасность в дороге, он очень аккуратный водитель, поделился фактами и историями о местах по пути и поддерживал увлекательную беседу о традициях, культуре, жизни в республике, отвечал на все интересующие нас вопросы, сопровождал на всем пути к древнему поселению Кала-Корейш. В Кубачи нас встретил местный житель, учитель и потомственный ювелир Мурат. Большое ему спасибо за теплый прием у себя дома, потрясающе вкусный обед из блюд национальной кухни, приготовленный с любовью им и его супругой. У них дома мы почувствовали себя дорогими гостями. Мурат образованный, начитанный, талантливый человек, очень интересный рассказчик. Он поделился тонкостями и секретами ювелирного мастерства. До глубины души поразил его рассказ о жизни в селе, о прошлом и настоящем, об увлечениях, о мечтах и планах. Прогулка по селу стала очень личной душевной историей. Мы от всего сердца благодарны за погружение в культуру и обычаи и желаем процветания Кубачи и республике и конечно обязательно вернемся еще раз!