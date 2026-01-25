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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Погрузиться в атмосферу, историю и традиции села, веками живущего выше облаков
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 27 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Южного Дагестана
Путешествие по Южному Дагестану: исследуйте древние аулы, насладитесь видами гор, посетите музей и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 110 ₽
27 900 ₽ за всё до 2 чел.
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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики, в мир нетуристического Дагестана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 225 ₽
25 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Хорошая экскурсия от лица местного жителя. Такие встречи всегда душевные и трогательные, т. к. пропитаны воспоминаниями детства, юности и любовью
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В
Отличная экскурсия к местным мастерам
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А
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал на самые разные вопросы,
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Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу и конечно гида Мурата
+4
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В
Очень интересная экскурсия. Все очень хорошо организовано. Прекрасно проведен мастер-класс
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В
Экскурсия очень понравилась! Старый Кубачи впечатлил и своей невероятно древней историей и архитектурой. Некоторые сохранившиеся скульптурные элементы, вмурованные в стены,
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Прекрасно организована вся экскурсия. Гид Мурат учитывает возраст и физическую подготовку экскурсантов. Прекрасный мастер-класс, видно, что человек любит свое дело.
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Поездка прошла отлично! Огромное спасибо профессиональному водителю Эдику, который бережно нас вёз в горы и обратно, и экскурсовода Мураду, за отличный прием и экскурсию по селу. Благодарим от души! Остались очень довольны!
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Великолепный гид Магомед! 5 часов пролетели незаметно, даже подростков удалось увлечь. Кубачи с Магометом - самое яркое впечатление от Дагестана!
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Очень интересно! Дорога не такая страшная. Всего 2,5 часа из Дербента. Рекомендуем!
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Всего 36 отзывов в Дербенте в категории "Военные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Военные»
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