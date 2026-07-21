Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Пещера Нохъо — уникальный комплекс туннелей и невероятных видов»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«А еще мы пройдем по Каменной чаше – это три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами»
34 500 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Неподалеку от Матласа заглянем в таинственную пещеру, которая ведет к уникальному природному памятнику – к Каменной Чаше»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
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