Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей!
Программа тура по дням
Прибытие. Дербент - крепость Нарын-Кала
- 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале:главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (доп. плата).
Переезд в Гуниб и размещение в сафари-тентах Горный Ветер, Гуниб.
Километраж (автопробег): 310 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 10 часа.
Гуниб - Гамсутль - Чох
08:30 Начало: Гуниб — Гамсутль — Чох — Верхний Гуниб — Салтинский водопад — Гуниб.
Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.
Обед (доп. плата).
Километраж (автопробег): 110 км, пеший маршрут: 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 450 м.
Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна
08:30 Начало: Гуниб — Карадахская теснина — Кахиб и Гоор — Датуна — горный Кегер — Гуниб.
Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.
Обед (доп. плата).
Километраж (автопробег): 215 км, пеший маршрут: 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 400 м.
Сулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум. Отъезд
07:30 Начало.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (доп. плата).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
16:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.
Километраж (автопробег): 280 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном кемпинге в горах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Объект размещения
|Период действия цены
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (7-12 лет)
|Горный ветер, кемпинг
|30.04.2025-30.09.2025
|54000
|38000
|76000
|72000
При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати.
Варианты проживания
Горный ветер
Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.
Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;
Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
Туалет и душ общего пользования.
В каждом жилом шатре есть розетки 220 В и освещение.
- площадь 24 кв. м
- 3 односпальных кровати
- обогреватель
- теплые одеяла
- полотенца
- собственная терраса
Фен присутствует в душевых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение с завтраками в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования: Горный ветер, глэмпинг
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) - 600 руб. посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию) - 700 руб
- Прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) - 600 руб
- Посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию) - 700 руб
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте и ужины
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком транспорте будет перемещаться группа в туре?
Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Могут ли экскурсии длиться дольше, чем заявлено в программе?
К примеру, во второй день тура с программой Гуниб – Гамсутль – Чох базово экскурсия укладывается в регламент от 9 до 10 часов.
Однако, бывают случаи, когда не удается выдержать тайминг, т. к. общий километраж автопробега за день 240 км. и в программе присутствуют пешеходные маршруты.
Факторы погоды и возрастного состава конкретной группы также могут влиять на продолжительность.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Меня привлекло проживание в горах и возможность пожить в единстве с природой. Так оно и получилось.
Невероятной красоты