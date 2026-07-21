Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – Дербент – и заселение в отель»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После прощания с аварскими землями мы отправимся в Дербент – древнейший город России, музей под открытым небом»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – Дербент – и заселение в отель»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и заселение в Отель 3\4*»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – Дербент – и заселение в отель»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Мы увидим древние башни Гоора и заполним галереи телефонов фотками Карадахской теснины и местного «Языка тролля»»
34 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Также возле крепости находится небольшой музей»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Музеи" можно забронировать 8 авторских туров от 33 000 до 61 200 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Дербенте на 2026 год по теме «Музеи», 142 ⭐ отзыва, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь