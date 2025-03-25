Приглашаем вас в увлекательный пятидневный VIP-тур по Дагестану.Вы увидите самые красивые и необычные места в Северном и Южном Дагестане, а также древний город Дербент - памятник под открытым небом.Ночевки в

уютных домиках с верандами на охраняемой базе отдыха «Новый Мамрач» в предгорьях Дагестана. Кроме замечательных видов к Вашим услугам парк, лаунж зона, бассейн с подогревом и ультрафиолетовой очисткой, детская площадка и аттракционы – Всё включено!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Пятидневный VIP тур по Дагестану

Мы рады представить вам наш уникальный пятидневный VIP тур по Дагестану под названием «Горный Драйв». Это путешествие станет для вас настоящим открытием, ведь за короткий срок вы сможете увидеть самые живописные, исторические и необычные места как Северного, так и Южного Дагестана.

Уникальные места и впечатления

В рамках нашего тура вы посетите:

Древний город Дербент, который является настоящим памятником под открытым небом;

Красивейшие природные ландшафты, которые не оставят вас равнодушными;

Исторические памятники, рассказывающие о богатом наследии региона.

Комфортные условия проживания

Ночевки будут проходить в уютных домиках с верандами на охраняемой базе отдыха «Новый Мамрач», расположенной в предгорьях Дагестана. Здесь вы сможете насладиться не только замечательными видами, но и комфортом.

Услуги для вашего отдыха

На базе отдыха к вашим услугам:

Парк для прогулок и отдыха;

Лаунж зона для расслабления;

Бассейн с подогревом и ультрафиолетовой очисткой;

Детская площадка и аттракционы для маленьких путешественников.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Дагестана, полный исторических тайн и природной красоты!