Приглашаем вас в увлекательный пятидневный VIP-тур по Дагестану.
Вы увидите самые красивые и необычные места в Северном и Южном Дагестане, а также древний город Дербент - памятник под открытым небом.
Ночевки в
Вы увидите самые красивые и необычные места в Северном и Южном Дагестане, а также древний город Дербент - памятник под открытым небом.
Ночевки в
Описание тура
Пятидневный VIP тур по Дагестану
Мы рады представить вам наш уникальный пятидневный VIP тур по Дагестану под названием «Горный Драйв». Это путешествие станет для вас настоящим открытием, ведь за короткий срок вы сможете увидеть самые живописные, исторические и необычные места как Северного, так и Южного Дагестана.
Уникальные места и впечатления
В рамках нашего тура вы посетите:
- Древний город Дербент, который является настоящим памятником под открытым небом;
- Красивейшие природные ландшафты, которые не оставят вас равнодушными;
- Исторические памятники, рассказывающие о богатом наследии региона.
Комфортные условия проживания
Ночевки будут проходить в уютных домиках с верандами на охраняемой базе отдыха «Новый Мамрач», расположенной в предгорьях Дагестана. Здесь вы сможете насладиться не только замечательными видами, но и комфортом.
Услуги для вашего отдыха
На базе отдыха к вашим услугам:
- Парк для прогулок и отдыха;
- Лаунж зона для расслабления;
- Бассейн с подогревом и ультрафиолетовой очисткой;
- Детская площадка и аттракционы для маленьких путешественников.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Дагестана, полный исторических тайн и природной красоты!
Согласано календарю
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Комфортабельные микроавтобусы и минивэны с кондиционером
- Активности: лошади, прогулка на катере, купание в бассейне
- Проживание в комфортных номерах, домиках или коттеджах с санузлом, феном и Wi-Fi
- З-х разовое питание (кроме 1 и 5 дня), а также перекусы, сезонные фрукты, домашнее вино в некоторые дни тура
- Учёт индивидуальных особенностей в питании (озвучивается при бронировании тура)
- Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиабилеты
- Завтрак в 1 день тура
- Ужин в последний день тура
- Активности, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Город Дербент ул. Проспект Агасиева, д. 22
Когда и сколько длится?
Когда: Согласано календарю
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ
- Отмена в течение 48 часов - полный возврат предоплаты
- Отмена более чем за 15 дней до начала тура - полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
- Отмена менее чем за 15 дней до начала тура - предоплата не возвращается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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