На Рождество – экскурсии в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Домбае, цены от 7 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Домбай на автомобиле премиум-класса
На машине
91 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 15:30
22 сен в 08:30
от 7 950 за всё до 3 чел.
Горная сказка Домбая
На машине
14 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 950 за всё до 3 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
На машине
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Отправиться в путешествие на автомобиле премиум-класса - к историческим и природным сокровищам
Сегодня в 15:30
22 сен в 08:00
1200010 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юдина
    16 сентября 2024
    Горная сказка Домбая
    Хочется выразить огромную благодарность Шерифу, за возможность выбрать путь следования. Хороший человек, желаю вам в больше новых путешественников для экскурсий)
  • А
    Антон
    11 сентября 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Отличный организатор экскурсий и приятный собеседник. Мурат расскажет вам историю своего родного края, покажет удаленные красивые места.
  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    21 августа у нас была индивидуальная экскурсия по Домбаю с гидом Шерифом. Поездка очень понравилась, было комфортно, безопасно, интересно. Съездили
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    на Алибекский водопад, в Гоначхирское ущелье. Все наши пожелания были учтены. Чувствуется, что Шериф любит свою работу, Родину, свой народ. Его рассказы о местных традициях, истории, природе, достопримечательностях были пронизаны этой любовью. Спасибо! Шериф очень интеллигентный и добрый человек, однозначно рекомендую. В Домбай мы еще вернемся!

  • А
    Алексей
    28 августа 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Огромное спасибо Мурату))) Прекрасный гид!) Очень любит свой родной край, рассказывает много интересных историй. Всех знает, а все знают его (по пути всегда здороваются😅). Знает как лучше проехать куда угодно. Комфортная машина, всегда чистая. Очень понравилась экскурсия🤗 Однозначно рекомендуем🤝🏻
  • Е
    Елизавета
    26 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    Я безмерно благодарна нашему гиду Шерифу. Интересный человек, любящий свою Родину и готовый делиться этой любовью со своими гостями. Весь
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    маршрут был продуман и деликатно составлен Шерифом, исходя из наших пожеланий и потребностей. Мы конечно же выбились за рамки предложенной экскурсии, фактически, мы провели вместе на Домбае целый день. Один из лучших дней в этом отпуске. Мы были настолько впечатлены этим днем, что потом весь отпуск все увиденное сравнивали с теми местами, которые нам показал Шериф. Мы обязательно вернемся! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дети (у меня они взрослые) уже строят планы куда еще надо поехать и сходить. Мы видели невероятной красоты водопад, видели горное озеро и множество горных рек, были на форелевой ферме и катались на лошадях… все это сопровождалось интересными рассказами из жизни и историей этих мест… нам было хорошо и комфортно. Как будто мы были знакомы давным давно и просто гуляли с близким другом. Спасибо! Огромное спасибо Шерифу. Очень дорого это чувство, когда приезжаешь не на экскурсию, а к друзьям. Шериф сделал главное - он влюбил нас в Кавказ…

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай на автомобиле премиум-класса
  2. Горная сказка Домбая
  3. Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в сентябре 2024
Сейчас в Домбае в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 950 до 10 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2024 год на рождество, 105 ⭐ отзывов, цены от 7950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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