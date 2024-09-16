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4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 15:30
22 сен в 08:30
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Отправиться в путешествие на автомобиле премиум-класса - к историческим и природным сокровищам
Сегодня в 15:30
22 сен в 08:00
1200010 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮдина16 сентября 2024Хочется выразить огромную благодарность Шерифу, за возможность выбрать путь следования. Хороший человек, желаю вам в больше новых путешественников для экскурсий)
- ААнтон11 сентября 2024Отличный организатор экскурсий и приятный собеседник. Мурат расскажет вам историю своего родного края, покажет удаленные красивые места.
- ННаталья30 августа 202421 августа у нас была индивидуальная экскурсия по Домбаю с гидом Шерифом. Поездка очень понравилась, было комфортно, безопасно, интересно. Съездили
- ААлексей28 августа 2024Огромное спасибо Мурату))) Прекрасный гид!) Очень любит свой родной край, рассказывает много интересных историй. Всех знает, а все знают его (по пути всегда здороваются😅). Знает как лучше проехать куда угодно. Комфортная машина, всегда чистая. Очень понравилась экскурсия🤗 Однозначно рекомендуем🤝🏻
- ЕЕлизавета26 августа 2024Я безмерно благодарна нашему гиду Шерифу. Интересный человек, любящий свою Родину и готовый делиться этой любовью со своими гостями. Весь
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На Рождество»
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Сейчас в Домбае в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 950 до 10 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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