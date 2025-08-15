Мои заказы

Ущелье Гоначхир – экскурсии в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Гоначхир» в Домбае, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
5 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
3800 ₽ за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
На машине
3.5 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Завтра в 08:00
19 сен в 14:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    15 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит
    читать дальше

    довериться этому человеку в плане организации экскурсии и вы поймете, что в этом он профессионал - спокойно, не спеша, со знанием, безопасно, комфортно. Мурат, спасибо!

  • А
    Алина
    2 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Все очень понравилось 🤗
    Все очень понравилось 🤗
  • А
    Александра
    1 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!
    Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!
    Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!
  • Н
    Наталья
    22 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!
  • Е
    Евгения
    19 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо
    читать дальше

    продумана, маршрут – живописный и комфортный. Мурат прекрасно знает местность, с интересом рассказывал об истории этих мест, природных особенностях и легендах, связанных с достопримечательностями.
    Озеро оставило незабываемые впечатления – кристально чистая вода, потрясающие горные пейзажи! А посещение храма добавило экскурсии особую атмосферу духовности.
    Обязательно порекомендуем Мурата друзьям и сами вернёмся за новыми впечатлениями!
    ⭐⭐⭐⭐⭐

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае!Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае!Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае!
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
  • А
    Алёна
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.
    Всём советую обращаться к Мурату.
  • В
    Владислава
    5 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!

    С уважением, Наталья и Владислава.
    Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которымиБлагодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которымиБлагодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которымиБлагодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которымиБлагодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми
  • В
    Виктор
    22 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось
  • Н
    Надежда
    20 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!
    Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. УдобныйОтличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. УдобныйОтличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный
  • О
    Ольга
    2 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай
    читать дальше

    и делится с нами этой любовью. Виды очень впечатляющие, об этом невозможно рассказать, нужно смотреть и впитывать. Спасибо большое, Мурат, за красивый и познавательный отдых!

    Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат -Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат -Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат -Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат -
  • А
    Александр
    2 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!
    Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало
    читать дальше

    наши ожидания. Посетили красивые места Домбая, впечатления останутся в памяти надолго. Мурат действительно любит свой край, и всей душой переживает за него.
    Рекомендую экскурсии именно с Муратом!
    Спасибо!

    Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!
  • М
    Максим
    23 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
    читать дальше

    горах, водопадах. На любой вопрос Галина нам отвечала. Очень приятно, когда человек настолько позитивен!! Можно по-простому поговорить, посмеяться.
    Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️

    Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные фактыХодили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты
  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
    Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
    Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 маяБольшое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая
  • Л
    Лейсан
    18 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
    читать дальше

    наш гид была Галина она не просто гид она очень интересно рассказывает саму историю что и как, огромное Вам спасибо ❤️❤️❤️❤️❤️

    Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещёНам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё
  • В
    Виктор
    14 мая 2025
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
    читать дальше

    Уаз буханка отдельное чудо в красивой раскраске. Подсказали и рассказали о бо всем, что нас интересует. Спасибо большое, будем обращаться ещё.

    Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказыГалина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы
  • А
    Анастасия
    14 мая 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии.
    До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила
    читать дальше

    экскурсией у Мурата. Выехали в 9 утра, на маршруте никого не было, тихо и спокойно- все, как я люблю. Мурат рассказывал с такой любовью о своем крае. Очень комфортная машина. Большой плюс- Мурат отличный фотограф. У меня осталось много красивых фото на память. После экскурсии он отвез меня на ферму покататься на лошадях и квадроциклах. Отличный получится день. Очень рекомендую Мурата.

    Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии
  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Экскурсия очень понравилась. Мурат интересно рассказывал про историю народа, региона, про места, культуру и обычаи. Автомобиль комфортный, водит очень аккуратно. Места невероятно красивые! Был иногда дождик, но это нисколько не помешало наслаждаться поездкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Ущелье Гоначхир»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Какие места ещё посмотреть в Домбае
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тебердинский заповедник
  2. Гора Мусса-Ачитара
  3. Сентинский храм
  4. Уллу-Муруджу
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Эльбрус
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в сентябре 2025
Сейчас в Домбае в категории "Ущелье Гоначхир" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2025 год по теме «Ущелье Гоначхир», 188 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь