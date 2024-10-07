Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Домбае, цены от 9 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5% скидка 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак Отправиться к прозрачному горному озеру на высоте около 3000 метров 15000 14 250 ₽ за всё до 4 чел. На машине 5% скидка 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании 10000 9 500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 5% скидка 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике 12000 11 400 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Домбая

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Скидки»

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