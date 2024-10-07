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Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
Отправиться к прозрачному горному озеру на высоте около 3000 метров
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
1500014 250₽ за всё до 4 чел.
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5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
100009 500₽ за всё до 4 чел.
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5%
6.5 часов
Индивидуальная
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Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
1200011 400₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Скидки»
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