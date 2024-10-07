Экскурсии со скидкой в Домбае до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Домбае, цены от 9 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
На машине
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
Отправиться к прозрачному горному озеру на высоте около 3000 метров
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
1500014 250 за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
На машине
скидка
5%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
100009 500 за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
На машине
скидка
5%
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
1200011 400 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
  2. Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
  3. Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сентинский храм
  2. Уллу-Муруджу
  3. Гора Мусса-Ачитара
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в октябре 2024
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