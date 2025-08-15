Показать всёУщелье Домбай-УльгенЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
20 сен в 09:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Завтра в 14:00
20 сен в 12:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
- ММаксим15 августа 2025Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит
- ААлина2 августа 2025Все очень понравилось 🤗
- ААлександра1 августа 2025Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!
- ЕЕлена25 июля 2025Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!
- ННаталья22 июля 2025Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!
- ЕЕвгения19 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо
- ИИрина16 июля 2025Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
- ММарина15 июля 2025Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
- ААлёна15 июля 2025Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.
Всём советую обращаться к Мурату.
- ВВладислава5 июля 2025Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!
С уважением, Наталья и Владислава.
- ВВиктор22 июня 2025Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось
- ННадежда20 июня 2025Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!
- ООльга2 июня 2025Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай
- ААлександр2 июня 2025Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!
Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало
- ММаксим23 мая 2025Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих
- ННаталья19 мая 2025Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.
Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!
- ЛЛейсан18 мая 2025Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,
- ВВиктор14 мая 2025Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина
- ААнастасия14 мая 2025Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии.
До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила
- ЕЕлена6 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Мурат интересно рассказывал про историю народа, региона, про места, культуру и обычаи. Автомобиль комфортный, водит очень аккуратно. Места невероятно красивые! Был иногда дождик, но это нисколько не помешало наслаждаться поездкой.
