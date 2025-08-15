М Максим Домбай на автомобиле премиум-класса читать дальше довериться этому человеку в плане организации экскурсии и вы поймете, что в этом он профессионал - спокойно, не спеша, со знанием, безопасно, комфортно. Мурат, спасибо! Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит

А Алина Домбай на автомобиле премиум-класса Все очень понравилось 🤗

А Александра Домбай на автомобиле премиум-класса Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!

Е Елена Домбай на автомобиле премиум-класса Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!

Н Наталья Домбай на автомобиле премиум-класса Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!

Е Евгения Домбай на автомобиле премиум-класса читать дальше продумана, маршрут – живописный и комфортный. Мурат прекрасно знает местность, с интересом рассказывал об истории этих мест, природных особенностях и легендах, связанных с достопримечательностями.

Озеро оставило незабываемые впечатления – кристально чистая вода, потрясающие горные пейзажи! А посещение храма добавило экскурсии особую атмосферу духовности.

Обязательно порекомендуем Мурата друзьям и сами вернёмся за новыми впечатлениями!

⭐⭐⭐⭐⭐ Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо

И Ирина Домбай на автомобиле премиум-класса Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!

М Марина Домбай на автомобиле премиум-класса Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.

А Алёна Домбай на автомобиле премиум-класса Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.

Всём советую обращаться к Мурату.

В Владислава Домбай на автомобиле премиум-класса Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!



С уважением, Наталья и Владислава.

В Виктор Домбай на автомобиле премиум-класса Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось

Н Надежда Домбай на автомобиле премиум-класса Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!

О Ольга Домбай на автомобиле премиум-класса читать дальше и делится с нами этой любовью. Виды очень впечатляющие, об этом невозможно рассказать, нужно смотреть и впитывать. Спасибо большое, Мурат, за красивый и познавательный отдых! Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай

Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало читать дальше наши ожидания. Посетили красивые места Домбая, впечатления останутся в памяти надолго. Мурат действительно любит свой край, и всей душой переживает за него.

Рекомендую экскурсии именно с Муратом!

Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!

М Максим Домбай: экскурсия-конструктор читать дальше горах, водопадах. На любой вопрос Галина нам отвечала. Очень приятно, когда человек настолько позитивен!! Можно по-простому поговорить, посмеяться.

Выражаем огромную благодарность за такую экскурсию и душевные разговоры! ❤️❤️❤️ Ходили на экскурсию с гидом Галиной 23 мая. Нам очень понравилось как Галина рассказывает интересные факты о Домбае, о самих

Н Наталья Домбай: экскурсия-конструктор Большое спасибо Алексею! Экскурсия прошла великолепно, смогли попасть еще на памятные мероприятия к 9 мая.

Посетили Сентинский Храм, ущелье Гоначхир и Тебердинский национальный парк. Было очень интересно, большое спасибо и от взрослых, и от ребенка!

Л Лейсан Домбай: экскурсия-конструктор читать дальше наш гид была Галина она не просто гид она очень интересно рассказывает саму историю что и как, огромное Вам спасибо ❤️❤️❤️❤️❤️ Нам с дочкой все понравилось, мы были в восторге, я бы в следующий хотела бы ещё раз поехать с ними,

В Виктор Домбай: экскурсия-конструктор читать дальше Уаз буханка отдельное чудо в красивой раскраске. Подсказали и рассказали о бо всем, что нас интересует. Спасибо большое, будем обращаться ещё. Галина и Алексей очень доброжелательные и интересные люди. Маршрут был подобран специально под наши предпочтения, рассказы и прогулка замечательные. Машина

До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила читать дальше экскурсией у Мурата. Выехали в 9 утра, на маршруте никого не было, тихо и спокойно- все, как я люблю. Мурат рассказывал с такой любовью о своем крае. Очень комфортная машина. Большой плюс- Мурат отличный фотограф. У меня осталось много красивых фото на память. После экскурсии он отвез меня на ферму покататься на лошадях и квадроциклах. Отличный получится день. Очень рекомендую Мурата. Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии.До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила