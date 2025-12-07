Всего за один день вы не только освоите основы верховой езды, но и полюбуетесь красотой окрестностей Теберды. Увидите великолепные горы и бурные реки Джамагатского ущелья, попробуете настоящий природный нарзан. И конечно, узнаете больше об этих местах и карачаевском народе.
Описание экскурсии
Сначала — знакомство. Мы подберём подходящую лошадь, расскажем о правилах и технике безопасности.
Затем отправимся в небольшой поход!
- Пройдём через уютные поляны, где так удобно устраивать привалы
- Полюбуемся рекой Джамагат, в которой отражается бирюзовое небо
- Насладимся видом на великолепные склоны ущелья и пики высоких гор
В самом конце пути — Джамагатские нарзаны. Немного отдохнём, перекусим (берите продукты с собой!) и, конечно, попробуем полезную природную минеральную воду.
Организационные детали
С вами будет один из опытных инструкторов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Трансфер ~1300 ₽ за машину для 4 чел. от Домбая до конюшни и назад в Домбай
- Вход к нарзанам — 200 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
