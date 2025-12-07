Всего за один день вы не только освоите основы верховой езды, но и полюбуетесь красотой окрестностей Теберды. Увидите великолепные горы и бурные реки Джамагатского ущелья, попробуете настоящий природный нарзан. И конечно, узнаете больше об этих местах и карачаевском народе.

Описание экскурсии

Сначала — знакомство. Мы подберём подходящую лошадь, расскажем о правилах и технике безопасности.

Затем отправимся в небольшой поход!

Пройдём через уютные поляны, где так удобно устраивать привалы

Полюбуемся рекой Джамагат, в которой отражается бирюзовое небо

Насладимся видом на великолепные склоны ущелья и пики высоких гор

В самом конце пути — Джамагатские нарзаны. Немного отдохнём, перекусим (берите продукты с собой!) и, конечно, попробуем полезную природную минеральную воду.

Организационные детали

С вами будет один из опытных инструкторов нашей команды.

Дополнительные расходы