Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» — Домбай.
Вершины Главного Кавказского хребта, вечные снега и ледники, бурные реки, горные озера, вековые вечнозеленые леса и альпийские луга создают неповторимую красоту этой местности, дарят незабываемые впечатления и с первого взгляда влюбляют в себя.
Вершины Главного Кавказского хребта, вечные снега и ледники, бурные реки, горные озера, вековые вечнозеленые леса и альпийские луга создают неповторимую красоту этой местности, дарят незабываемые впечатления и с первого взгляда влюбляют в себя.
Ближайшие даты:
23
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24
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25
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на перевале Гум-Баши
- Сырные скалы
- Озеро Кара-Кель
- Горные реки Уллу-Муруджу и Теберда
- Шоанинский храм
- Домбайская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» — Домбай. Вершины Главного Кавказского хребта, вечные снега и ледники, бурные реки, горные озера, вековые вечнозеленые леса и альпийские луга создают неповторимую красоту этой местности, дарят незабываемые впечатления и с первого взгляда влюбляют в себя.
Вы увидите:
- Смотровая площадка на перевале Гум-Баши, с панорамой Главного Кавказского Хребта и его властелина-красавца Эльбруса.
- Сырные скалы.
- Озеро Кара-Кель.
- Горные реки Уллу-Муруджу и Теберда.
- Шоанинский храм — один из старейших в России Христианских храмов.
- И самое главное — красоты гор Домбайской поляны.
Ежедневно с 7 утра до 21.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Подъем на канатной дороге
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю туристов от места их проживанияЗавершение: г. Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7 утра до 21.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
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