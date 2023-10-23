Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска

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Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» — Домбай.

Вершины Главного Кавказского хребта, вечные снега и ледники, бурные реки, горные озера, вековые вечнозеленые леса и альпийские луга создают неповторимую красоту этой местности, дарят незабываемые впечатления и с первого взгляда влюбляют в себя.
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Домбай - сердце гор Кавказских из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
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окт
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на перевале Гум-Баши
  • Сырные скалы
  • Озеро Кара-Кель
  • Горные реки Уллу-Муруджу и Теберда
  • Шоанинский храм
  • Домбайская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» — Домбай. Вершины Главного Кавказского хребта, вечные снега и ледники, бурные реки, горные озера, вековые вечнозеленые леса и альпийские луга создают неповторимую красоту этой местности, дарят незабываемые впечатления и с первого взгляда влюбляют в себя.

Вы увидите:

  • Смотровая площадка на перевале Гум-Баши, с панорамой Главного Кавказского Хребта и его властелина-красавца Эльбруса.
  • Сырные скалы.
  • Озеро Кара-Кель.
  • Горные реки Уллу-Муруджу и Теберда.
  • Шоанинский храм — один из старейших в России Христианских храмов.
  • И самое главное — красоты гор Домбайской поляны.

Ежедневно с 7 утра до 21.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю туристов от места их проживания
Завершение: г. Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7 утра до 21.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Горы

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