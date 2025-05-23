Мои заказы

Красивые виды и панорамы Домбая

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Домбае, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Домбай: экскурсия-конструктор
Джиппинг
На машине
5 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3800 ₽ за человека
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Путешествие на плато Буруш-Сырты обещает захватывающие виды и атмосферу покоя. Погрузитесь в историю Сентинского храма и насладитесь горным воздухом
Начало: С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
«С высоты 2000 метров над уровнем моря открываются панорамы, от которых захватывает дух»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
«И увидим ещё много красоты: Сырные пещеры, Маринский водопад и панорамы перевала Гум-Баши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    23 мая 2025
    Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
    Мероприятие очень понравилось, подойдёт всем возрастным группам и даже тем кто не заинтересован в каких-то пеших изнурительных прогулках, потому что
    читать дальше

    вас довозят прямо с отеля до места экскурсии на комфортабельном автомобиле. Место экскурсии понравилось не забываемо, это атмосферное место с большими хребтами и г. Эльбрус, а также уникальная природа большого Кавказа. Обязательно вернёмся сюда ещё.

    Мероприятие очень понравилось, подойдёт всем возрастным группам и даже тем кто не заинтересован в каких-то пеших

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
  3. Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Какие места ещё посмотреть в Домбае
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тебердинский заповедник
  2. Гора Мусса-Ачитара
  3. Сентинский храм
  4. Уллу-Муруджу
  5. Алибекский водопад
  6. Самое главное
  7. Ущелье Гоначхир
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Эльбрус
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в сентябре 2025
Сейчас в Домбае в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2025 год по теме «Панорамы», 60 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь