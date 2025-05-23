читать дальше вас довозят прямо с отеля до места экскурсии на комфортабельном автомобиле. Место экскурсии понравилось не забываемо, это атмосферное место с большими хребтами и г. Эльбрус, а также уникальная природа большого Кавказа. Обязательно вернёмся сюда ещё.

Мероприятие очень понравилось, подойдёт всем возрастным группам и даже тем кто не заинтересован в каких-то пеших изнурительных прогулках, потому что