Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда открывается живописная панорама на главный кавказский хребет»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Путешествие на плато Буруш-Сырты обещает захватывающие виды и атмосферу покоя. Погрузитесь в историю Сентинского храма и насладитесь горным воздухом
Начало: С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
«С высоты 2000 метров над уровнем моря открываются панорамы, от которых захватывает дух»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
«И увидим ещё много красоты: Сырные пещеры, Маринский водопад и панорамы перевала Гум-Баши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
- РРоман23 мая 2025Мероприятие очень понравилось, подойдёт всем возрастным группам и даже тем кто не заинтересован в каких-то пеших изнурительных прогулках, потому что
