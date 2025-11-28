Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
Эта экскурсия с элементами треккинга — ключ к тайнам Кавказа. По горным тропам вы дойдёте к мощному Алибекскому водопаду, а гид раскроет историю этих мест.
На доступном пешем маршруте с небольшим набором высоты вы увидите густые леса, горные реки и узнаете о редких растениях и животных.
Описание экскурсии
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет за один день получить яркие впечатления и по-настоящему понять душу Кавказа.
9:00 — старт
Мы начнём рано утром, чтобы максимально эффективно использовать светлое время суток. Нас ожидает пешая прогулка протяжённостью около 1,2 км с небольшим, комфортным для большинства набором высоты.
9:30–10:30 — природные сокровища Кавказа
Путь к водопаду сам по себе — увлекательное приключение. Вы пройдёте мимо уникальных природных объектов, а гид расскажет о местной флоре и фауне и климатических особенностях северо-западного Кавказа. По пути будут оборудованные смотровые площадки, где вы сможете сделать памятные фотографии.
10:30–12:00 — подъём к Алибекскому водопаду
Это основная часть маршрута. Хотя протяжённость пути составляет около 2 км, он насыщен впечатлениями. Дорога пролегает через густые леса, мимо горных ручьёв и причудливых скальных образований. А сам водопад непременно вас поразит: его воды стекают по отвесной скале с высоты почти 30 метров, создавая захватывающее зрелище.
12:00–13:00 — отдых у водопада
Вы сможете насладиться видом, сделать лучшие кадры и подкрепиться во время короткого пикника (еду и напитки необходимо взять с собой).
13:00–13:30 — возвращение
Обратная дорога позволит вам под другим углом взглянуть на уже знакомые пейзажи и запечатлеть их в памяти.
Организационные детали
Для комфортного прохождения маршрута желательно иметь базовый уровень физической подготовки
Есть варианты облегчённого маршрута для пожилых гостей и семей с детьми
Перекус и питьевую воду берите с собой. Запрещается приносить алкогольные напитки
При неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин или иных форс-мажорных обстоятельствах организаторы оставляют за собой право отменить треккинг или перенести его на другое удобное время
Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.