Эта экскурсия с элементами треккинга — ключ к тайнам Кавказа. По горным тропам вы дойдёте к мощному Алибекскому водопаду, а гид раскроет историю этих мест. На доступном пешем маршруте с небольшим набором высоты вы увидите густые леса, горные реки и узнаете о редких растениях и животных.

Описание экскурсии

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет за один день получить яркие впечатления и по-настоящему понять душу Кавказа.

9:00 — старт

Мы начнём рано утром, чтобы максимально эффективно использовать светлое время суток. Нас ожидает пешая прогулка протяжённостью около 1,2 км с небольшим, комфортным для большинства набором высоты.

9:30–10:30 — природные сокровища Кавказа

Путь к водопаду сам по себе — увлекательное приключение. Вы пройдёте мимо уникальных природных объектов, а гид расскажет о местной флоре и фауне и климатических особенностях северо-западного Кавказа. По пути будут оборудованные смотровые площадки, где вы сможете сделать памятные фотографии.

10:30–12:00 — подъём к Алибекскому водопаду

Это основная часть маршрута. Хотя протяжённость пути составляет около 2 км, он насыщен впечатлениями. Дорога пролегает через густые леса, мимо горных ручьёв и причудливых скальных образований. А сам водопад непременно вас поразит: его воды стекают по отвесной скале с высоты почти 30 метров, создавая захватывающее зрелище.

12:00–13:00 — отдых у водопада

Вы сможете насладиться видом, сделать лучшие кадры и подкрепиться во время короткого пикника (еду и напитки необходимо взять с собой).

13:00–13:30 — возвращение

Обратная дорога позволит вам под другим углом взглянуть на уже знакомые пейзажи и запечатлеть их в памяти.

Организационные детали