Треккинг к Алибекскому водопаду

Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
Эта экскурсия с элементами треккинга — ключ к тайнам Кавказа. По горным тропам вы дойдёте к мощному Алибекскому водопаду, а гид раскроет историю этих мест.

На доступном пешем маршруте с небольшим набором высоты вы увидите густые леса, горные реки и узнаете о редких растениях и животных.
Треккинг к Алибекскому водопаду© Иван
Треккинг к Алибекскому водопаду© Иван
Треккинг к Алибекскому водопаду© Иван

Описание экскурсии

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет за один день получить яркие впечатления и по-настоящему понять душу Кавказа.

9:00 — старт

Мы начнём рано утром, чтобы максимально эффективно использовать светлое время суток. Нас ожидает пешая прогулка протяжённостью около 1,2 км с небольшим, комфортным для большинства набором высоты.

9:30–10:30 — природные сокровища Кавказа

Путь к водопаду сам по себе — увлекательное приключение. Вы пройдёте мимо уникальных природных объектов, а гид расскажет о местной флоре и фауне и климатических особенностях северо-западного Кавказа. По пути будут оборудованные смотровые площадки, где вы сможете сделать памятные фотографии.

10:30–12:00 — подъём к Алибекскому водопаду

Это основная часть маршрута. Хотя протяжённость пути составляет около 2 км, он насыщен впечатлениями. Дорога пролегает через густые леса, мимо горных ручьёв и причудливых скальных образований. А сам водопад непременно вас поразит: его воды стекают по отвесной скале с высоты почти 30 метров, создавая захватывающее зрелище.

12:00–13:00 — отдых у водопада

Вы сможете насладиться видом, сделать лучшие кадры и подкрепиться во время короткого пикника (еду и напитки необходимо взять с собой).

13:00–13:30 — возвращение

Обратная дорога позволит вам под другим углом взглянуть на уже знакомые пейзажи и запечатлеть их в памяти.

Организационные детали

  • Для комфортного прохождения маршрута желательно иметь базовый уровень физической подготовки
  • Есть варианты облегчённого маршрута для пожилых гостей и семей с детьми
  • Перекус и питьевую воду берите с собой. Запрещается приносить алкогольные напитки
  • При неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин или иных форс-мажорных обстоятельствах организаторы оставляют за собой право отменить треккинг или перенести его на другое удобное время
  • Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

