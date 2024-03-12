Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска

Индивидуальная экскурсия в Домбае
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Ближайшие даты:
12
мар
13
мар
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Эльбрус
  • Сырные пищеры
  • Шоанинский храм
  • Река Уллу муруджу
  • Домбай
  • Канатная дорога

Описание

Особенность этому маршруту предаёт то что вы проедите по Великому Шёлковому пути, по следам древних караванов! Проедим по знаменитому перевалу Гумбаши откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину в России и Европе Эльбрус. Посетим Шоанинский храм, сырные пищеры, бурную и самую чистейшую реку в России Уллу Муруджу и конечно же поднимимся на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая!

Каждый день в 7.00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая

ИндивидуальныеНа весь деньЭкскурсии на Домбай из Кисловодска

Похожие туры из Домбая

Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм
Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории
По договоренности
Сегодня
Завтра
13 мар
14 мар
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Заберем от вашего отеля / гостиницы
Сегодня
Завтра
13 мар
14 мар
25 000 за всё до 5 чел.
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
по договоренности с путешественником
Сегодня
Завтра
13 мар
14 мар
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам