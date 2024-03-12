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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Эльбрус
- Сырные пищеры
- Шоанинский храм
- Река Уллу муруджу
- Домбай
- Канатная дорога
Описание
Особенность этому маршруту предаёт то что вы проедите по Великому Шёлковому пути, по следам древних караванов! Проедим по знаменитому перевалу Гумбаши откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину в России и Европе Эльбрус. Посетим Шоанинский храм, сырные пищеры, бурную и самую чистейшую реку в России Уллу Муруджу и конечно же поднимимся на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая!
Каждый день в 7.00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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