Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века!

После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженное сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся белоснежными шапками гор и сделаем колоритные фото с яком.

По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе.