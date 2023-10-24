Домбай - это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей природного происхождения.
Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов. В ассортимент входит также хрустально чистый воздух, который сам по себе является лечебным.
Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов. В ассортимент входит также хрустально чистый воздух, который сам по себе является лечебным.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм 9 века
- Озеро Кара-кёль
- Тебердинский заповедник
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога)
- Река Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века!
После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженное сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся белоснежными шапками гор и сделаем колоритные фото с яком.
По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Что не входит
- Канатная дорога 3 уровня (~1600 руб.)
- Обед после спуска с канаток (~500 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса в пределах КМВЗавершение: Доставляем к вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Канатная дорога открытая и при подъеме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться - Быть в удобной обуви
- Иметь с собой теплую одежду
- Головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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