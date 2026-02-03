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Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
«Погрузитесь в мир захватывающих приключений: Катер по каньону — Джип-сафари по горным тропам — Верховая езда на местных лошадях — Сап-бординг на кристально чистых водах — почувствуйте баланс между спокойствием и адреналином»
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Станция «Горы Дагестана» - авторский тур, где всё продумано
«Нас ждет захватывающая прогулка на катере»
Завтра в 10:00
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Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
Молодёжный тур по Дагестану: приключение в стране гор
«Прогулка на катере по Сулакскому каньону Бирюзовая гладь воды, отвесные скалы и таинственные плачущие водопады — вы увидите это во всей красе»
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«катание на катерах по реке Сулак — для тех, кто любит острые ощущения и динамичные кадры»
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубкам в категории «Водные развлечения»
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