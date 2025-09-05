Индивидуальная
до 4 чел.
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
5 сен в 08:30
11 сен в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к реке Чусовая
Река Чусовая - это сердце Урала. Пройдите по её берегам, откройте для себя историю горнозаводского дела и насладитесь видами, знакомыми по картинам
Начало: У Цирка
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
Путешествие к Аракульским Шиханам подарит незабываемые виды и спокойствие. Поднимитесь на вершину, насладитесь панорамами и отдохните у озера
Начало: В районе станции метро «Ботаническая»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
