5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Побывать на границе Европы и Азии и почувствовать магию уральской природы
Начало: У метро «Динамо»
9 окт в 08:30
16 окт в 08:30
2 280₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 сентября 2024Замечательный маршрут, очень живописные локации, комфортный транспорт, абсолютная отзывчивость к пожеланиям гостей. Рекомендуем Андрея для знакомства с природными красотами Урала, все организовано на высшем уровне!
- ННаталья16 сентября 2024Очень красивые и необычные локации, прекрасно подготовленный транспорт для езды по лесу и бездорожью… возможно нам не хватило какой-то научно
- ККалугина15 сентября 2024Очень здорово сьездили с Андреем! Маршрут супер! Все понравилось! И накатались, и на камнях полазили, и на природу налюбовались, фотографии получились отличные! И столько положительных эмоций! Поедем ещё! Спасибо огромное!
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Соколиный камень»
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