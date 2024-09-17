Соколиный камень – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Соколиный камень» в Екатеринбурге, цены от 2 280 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Джиппинг
На машине
100 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Побывать на границе Европы и Азии и почувствовать магию уральской природы
Начало: У метро «Динамо»
9 окт в 08:30
16 окт в 08:30
2 280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Замечательный маршрут, очень живописные локации, комфортный транспорт, абсолютная отзывчивость к пожеланиям гостей. Рекомендуем Андрея для знакомства с природными красотами Урала, все организовано на высшем уровне!
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Очень красивые и необычные локации, прекрасно подготовленный транспорт для езды по лесу и бездорожью… возможно нам не хватило какой-то научно
    читать дальше

    - популярной информации, истории, знаний. Но так как данная экскурсия больше позиционируется как джип-тур, то есть развлекательная активность, а не исторический поход - в целом всем довольны

  • К
    Калугина
    15 сентября 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Очень здорово сьездили с Андреем! Маршрут супер! Все понравилось! И накатались, и на камнях полазили, и на природу налюбовались, фотографии получились отличные! И столько положительных эмоций! Поедем ещё! Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
    читать дальше

    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Соколиный камень»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
  2. Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
  3. Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Соколиный камень" можно забронировать 3 экскурсии от 2 280 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Соколиный камень», 101 ⭐ отзыв, цены от 2280₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам