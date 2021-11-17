Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории, а после в уютной атмосфере ресторана под руководством шеф повара вы сможете освоить разные виды защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.

Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более полутора часов. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;