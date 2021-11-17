Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории, а после в уютной атмосфере ресторана под руководством шеф повара вы сможете освоить разные виды защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.
Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более полутора часов. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;
В стоимость входят услуги экскурсовода, мастер-класс с дегустацией
Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги экскурсовода
Мастер-класс с дегустацией
Что не входит?
Вы сможете заказать любое блюдо из меню кафе дополнительно (средний чек 800 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Экскурсия займет не более полутора часов. Еще час - полтора мы потратим на мастер-класс и дегустацию
В стоимость входят услуги экскурсовода и мастер-класс с дегустацией на выбор:
пельмени и вареники
смореброды (с форшмаком из олотюрской сельди, с ростбифом и печеными перцами, с олениной и свежим огурцом), 1-2 вида на выбор
Кроме перечисленных стандартных мастер-классов, входящих в стоимость билета, можем предложить:
дегустация и мастер-класс по приготовлению пряников, печенья и конфет (доплата 600 рублей за человека)
Начало экскурсии ожидайте в теплом помещении кофейни Водонапорной башни (ул. Горького, 4в, 1 этаж), здесь же работает сувенирная лавка
Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Светлана
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них