Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс

Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности

5
4 отзыва
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности.

А после прогулки вас будет ждать мастер-класс по лепке уральских пельменей и, конечно же, их дегустация.

Впервые приехали в Екатеринбург? Предлагаю вам поближе познакомиться с этим чудесным городом.

Мой вариант экскурсии подойдет вам даже в том случае, если вы приехали в город зимой.
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс

Что вы увидите 🤩

  • Дом Севастьянова
  • Плотинку и главный водосброс
  • Памятник отцам-основателям Екатеринбурга
  • Водонапорную башню
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Здание Горной аптеки
  • Памятник конструктивизма — здание Главпочтамта
  • Глыба родонита
  • Нулевой километр Свердловской области.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории, а после в уютной атмосфере ресторана под руководством шеф повара вы сможете освоить разные виды защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.
Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более полутора часов. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;
  • В стоимость входят услуги экскурсовода, мастер-класс с дегустацией
  • Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги экскурсовода
  • Мастер-класс с дегустацией
Что не входит?
  • Вы сможете заказать любое блюдо из меню кафе дополнительно (средний чек 800 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Завершение: ул Красноармейская, 2, ресторан "Север греет"
Что важно знать?
  • Экскурсия займет не более полутора часов. Еще час - полтора мы потратим на мастер-класс и дегустацию
  • В стоимость входят услуги экскурсовода и мастер-класс с дегустацией на выбор:
  • пельмени и вареники
  • смореброды (с форшмаком из олотюрской сельди, с ростбифом и печеными перцами, с олениной и свежим огурцом), 1-2 вида на выбор
  • Кроме перечисленных стандартных мастер-классов, входящих в стоимость билета, можем предложить:
  • дегустация и мастер-класс по приготовлению пряников, печенья и конфет (доплата 600 рублей за человека)
  • Начало экскурсии ожидайте в теплом помещении кофейни Водонапорной башни (ул. Горького, 4в, 1 этаж), здесь же работает сувенирная лавка
  • Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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