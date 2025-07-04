читать дальше

исторических событий. Также посоветовала, что еще посетить и подарила приятные сувениры. В кафе с поваром Гулей лепили разные виды пельменей, вспоминается детство. К сожалению, не смог все съесть и с собой не было возможности взять (хотя в принципе можно было). Лучше идти как минимум вдвоем, чтобы их осилить. (На фото не все, еще была одна тарелка).