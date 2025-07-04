Индивидуальная
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
В стоимость входит сопровождение гида, обучение и дегустация. Транспорт и обед оплачиваются отдельно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
18 дек в 16:30
19 дек в 16:30
от 7800 ₽ за человека
Крем для рук с ароматом
На мастер-классе в Екатеринбурге создайте свой крем для рук с уникальным ароматом. Узнайте о натуральных компонентах и заберите готовый продукт домой
Начало: На ул. Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
2100 ₽ за человека
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
6930 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
7602 ₽
8002 ₽ за всё до 6 чел.
- ННаталья4 июля 2025Отличная экскурсия и мастер-класс. Светлана супер человек. Мы опоздали на полчаса на экскурсию, но она вошла в наше положение и
- ИИрина21 мая 2025Экскурсия не стоит таких денег.
- ООльга15 ноября 2024Огромное спасибо Светлане. подготовленная очень с микрофонами, в наушниками с позитивом и теплотой. Очень интересно говорила о городе, истории. Финалом
- ААлександр14 февраля 2024Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
- ААлександр9 января 2024Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
- ТТатьяна4 ноября 2023Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата.
Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории.
- ВВладислав6 августа 2022Всё Отлично!
- ННиколай13 июня 2022Искал гастро экскурсию. Наткнулся на данную. Прогулка была хоть и небольшая, но очень интересная. Даже побеседовали со Светланой на тему
- IIrina1 апреля 2022Отлично провели время в прогулке по городу.
Светлана рассказала про становление городе и порекомендовала какие ещё места можно посетить.
Как бонус после экскурсии мастер класса выдали с собой все пельмешки и вареники, так что ещё было обеспечена едой на четыре дня…)
- РРената5 января 2022Великолепный экскурсовод. Речь приятная. Заслушались. На все вопросы отвечала. Время пролетело незаметно.
