Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Екатеринбурге, цены от 2100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Пешая
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
В стоимость входит сопровождение гида, обучение и дегустация. Транспорт и обед оплачиваются отдельно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
18 дек в 16:30
19 дек в 16:30
от 7800 ₽ за человека
Крем для рук с авторским ароматом - мастер-класс в Екатеринбурге (6+)
1 час
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Крем для рук с ароматом
На мастер-классе в Екатеринбурге создайте свой крем для рук с уникальным ароматом. Узнайте о натуральных компонентах и заберите готовый продукт домой
Начало: На ул. Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
2100 ₽ за человека
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
6930 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Пешая
2.5 часа
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
18 дек в 11:00
19 дек в 11:00
7602 ₽8002 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июля 2025
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Отличная экскурсия и мастер-класс. Светлана супер человек. Мы опоздали на полчаса на экскурсию, но она вошла в наше положение и
    читать дальше

    всë получилось просто замечательно. Очень интересно рассказывает о городе, любит свою работу на 1000%. В общем советую всем безоговорочно, кстати пельмешки получились очень вкусные.

    Отличная экскурсия и мастер-класс. Светлана супер человек. Мы опоздали на полчаса на экскурсию, но она вошла в наше положение и
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Экскурсия не стоит таких денег.
  • О
    Ольга
    15 ноября 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Огромное спасибо Светлане. подготовленная очень с микрофонами, в наушниками с позитивом и теплотой. Очень интересно говорила о городе, истории. Финалом
    читать дальше

    экскурсии стало уникальное место, где нам провели мастер-класс по приготовлению пельменей. в рассказе гида немного не хватило рассказа - почему Уральские пельмени, чем отличие от других и прочего по теме экскурсии…

  • А
    Александр
    14 февраля 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
  • А
    Александр
    9 января 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата.
    Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории.
    читать дальше

    Потом переместились в симпатичный ресторан русской кухни "Калачи", который расположен в атмосферном купеческом особняке.
    Мастеркласс по приготовлению пельменей нам проводила шеф-повар ресторана. Попробовали лепить пельмени, манты, хинкали. Потом их с удовольствием отведали)
    Очень познавательно и нескучно провели вечер!

  • В
    Владислав
    6 августа 2022
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Всё Отлично!
  • Н
    Николай
    13 июня 2022
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Искал гастро экскурсию. Наткнулся на данную. Прогулка была хоть и небольшая, но очень интересная. Даже побеседовали со Светланой на тему
    читать дальше

    исторических событий. Также посоветовала, что еще посетить и подарила приятные сувениры. В кафе с поваром Гулей лепили разные виды пельменей, вспоминается детство. К сожалению, не смог все съесть и с собой не было возможности взять (хотя в принципе можно было). Лучше идти как минимум вдвоем, чтобы их осилить. (На фото не все, еще была одна тарелка).

    Искал гастро экскурсию. Наткнулся на данную. Прогулка была хоть и небольшая, но очень интересная. Даже побеседовали со Светланой на тему
  • I
    Irina
    1 апреля 2022
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Отлично провели время в прогулке по городу.
    Светлана рассказала про становление городе и порекомендовала какие ещё места можно посетить.
    Как бонус после экскурсии мастер класса выдали с собой все пельмешки и вареники, так что ещё было обеспечена едой на четыре дня…)
  • Р
    Рената
    5 января 2022
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Великолепный экскурсовод. Речь приятная. Заслушались. На все вопросы отвечала. Время пролетело незаметно.

Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2100 до 15 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
