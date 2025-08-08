Е Екатерина Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Дата посещения: 8 августа 2025 Понравилось, что гид приятно удивила, за короткое время столько увидели. Энергичная, знающая женщина. Много информации узнала и теперь спокойно могу делиться своими знаниями с друзьями и знакомыми. Рекомендую Татьяну

Ю Юля Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Замечательная экскурсия! Четкая и хорошо подобранная информация!

Приятно наблюдать, когда человек занимается своим делом ❤️ советую всем!

И Ирина Екатеринбург: с добрым утром, любимый город

Татьяна - замечательный гид: рассказывает легко читать дальше и интересно. Огромное спасибо за чудесное утро! Всё было приятно — и по размеру группы (нас было 4 человека), и по темпу, и по маршруту и по настроению.

После экскурсии Татьяна прислала ссылки и советы, куда ещё можно сходить — очень приятно и полезно! ❤️

Рекомендую всем, кто хочет провести замечательное утро в Екатеринбурге Были на экскурсии «Екатеринбург: с добрым утром, любимый город!» в мае🌿 всё очень понравилось! 😊Татьяна - замечательный гид: рассказывает легко

М Марина Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Очень понравилась экскурсия! Было интересно и взрослым и детям. Открыли для себя Екатеринбург по новому. Интересные факты из истории города. Доброжелательный, знающий, интересный экскурсовод. Рекомендую!

Д Диана Екатеринбург: с добрым утром, любимый город читать дальше я с двумя детьми, один из которых инвалид.

Сделала нам скидку, подарила подарки. Дети в восторге! Еще раз Татьяне огромное спасибо!

Спасибо что есть Трипстер, где можно найти подходящие экскурсии и замечательных как Татьяна экскурсоводов! Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Татьяне! Человек знает свою работу замечательно, интересно рассказывает, отправила в личку дополнительную информацию. Учитывала что

И Ирина Истории и тайны Вознесенской горки Отличная экскурсия!!

Замечательная подача материала!!

Оксана шикарный гид и специалист)

Знает материал и умеет грамотно его рассказать))

О Ольга Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Очень интересная экскурсия, все очень понравилось. Экскурсовод замечательный, спасибо большое за интересный материал. Много нового узнала о городе….

А Алёна Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Все отлично. Татьяна рассказала очень интересно и познавательно.

Очень общительная и отзывчивая.

Очень понравилось и прекрасно провели время. Спасибо Вам большое))

Н Наталья Екатеринбург: с добрым утром, любимый город

Всего за 1.5 читать дальше часа мы перенеслись в разные исторические периоды города от основания до современности. Татьяна так живо и с такой гордостью рассказывает про любимый город, как будто мы тоже стали участниками его истории: строили первые заводы на Урале, добывали золото, чеканили монеты, нашли в торфяниках Шигирского идола, строили самые красивые здания города, видели революцию, как менялась власть красных и белых, последние дни царской семьи в Ипатьевском доме, прогулялись по городку Чекистов, работали на заводах во время Великой Отечественной войны и принимали участие в параде Победы вместе с Георгием Жуковым.

Это невероятно интересно! Всем очень рекомендую! Уже запланирована новая экскурсию с Татьяной по Уралмашу. Огромная благодарность Татьяне за невероятно интересную экскурсию. Я узнала столько нового про Екатеринбург, про его историю, про архитектуру.Всего за 1.5

М Мария Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Интересная нестандартная экскурсия. Татьяна прекрасно владеет материалом и щедро делится своими знаниями о родном городе

В Валерия Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Отличная экскурсия - бодро подают материал, информативно, оптимально по времени. А самое приятное, что в конце выслали всем рекомендации по экскурсиям, музеям, видео с местами, которые посещали. Однозначно рекомендую!

О Ольга Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Экскурсия прошла отлично, Татьяна очень интересно рассказывает, 1,5 часа прошли быстро, но насыщенно.

T Tatyana Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Татьяна-отличный гид! Экскурсия интересная, информация подана четко и по делу, без "воды", на возникающие вопросы гид отвечает. Рассказывает интересно. Рекомендую данную экскурсию!

Н Наталья Екатеринбург: с добрым утром, любимый город читать дальше работе, готова делиться всей информацией и ей мало времени. Слушать интересно, объем большой, но всё легко усваивается благодаря рассказчику. Вся экскурсия на одном дыхании. Детям тоже понравилось, проявляли интерес, также им были предложены презенты, что сразу приподняло настрой!

Татьяна прекрасный оратор! Нам понравился её темп, преподнесение информации, грамотная речь)) Советую))) Очень интересный, позитивный экскурсовод!"Багаж" знаний впечатляет! Экскурсия была расчитана на 1,5 часа, но видно что Татьяна переполнена интересом к своей

Н Наиля Истории и тайны Вознесенской горки Экскурсовод хорошо знает историю и отвечала на все вопросы. Отнеслась с понимание к просьбе иногда посидеть

О Ольга Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Отличная экскурсия! Маршрут и правда проходит по «своему» сценарию, а не по красной линии, как у других.

Непринужденная атмосфера и интересный рассказ.

Я рекомендую

И Ирина Истории и тайны Вознесенской горки Хотим поблагодарить Дарью за прекрасные экскурсии по Вознесенской горке и набережной реки Исети.

Даша прекрасно рассказывала, была очень внимательна к нам, не очень молодым туристам, и вообще нам очень понравилась!

Т Татьяна Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Татьяна провела очень интересную экскурсию! Остались в восторге!

Е Елена Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Отличная экскурсия!

Рекомендую 100%.

И история, и архитектура, и люди, и легенды, и символика, и неожиданные локации, и рекомендации - все включено!

Маршрут не стандартный, не по красной линии города - действительно авторский.