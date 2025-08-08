Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Путешествие по историческим местам Екатеринбурга, где оживают страницы прошлого. Откройте для себя город, каким его знали наши предки
Начало: На улице Челюскинцев
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая прогулка по Екатеринбургу
Путешествие по Вознесенской горке в Екатеринбурге раскроет тайны старинных усадеб и храмов, легенды подземных лабиринтов и исторические события
Начало: У памятника Комсомолу Урала
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
760 ₽
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 августа 2025Екатеринбург: с добрым утром, любимый городДата посещения: 8 августа 2025Понравилось, что гид приятно удивила, за короткое время столько увидели. Энергичная, знающая женщина. Много информации узнала и теперь спокойно могу делиться своими знаниями с друзьями и знакомыми. Рекомендую Татьяну
- ЮЮля18 ноября 2025Замечательная экскурсия! Четкая и хорошо подобранная информация!
Приятно наблюдать, когда человек занимается своим делом ❤️ советую всем!
- ИИрина7 ноября 2025Были на экскурсии «Екатеринбург: с добрым утром, любимый город!» в мае🌿 всё очень понравилось! 😊
Татьяна - замечательный гид: рассказывает легко
- ММарина5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Было интересно и взрослым и детям. Открыли для себя Екатеринбург по новому. Интересные факты из истории города. Доброжелательный, знающий, интересный экскурсовод. Рекомендую!
- ДДиана22 октября 2025Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Татьяне! Человек знает свою работу замечательно, интересно рассказывает, отправила в личку дополнительную информацию. Учитывала что
- ИИрина7 октября 2025Отличная экскурсия!!
Замечательная подача материала!!
Оксана шикарный гид и специалист)
Знает материал и умеет грамотно его рассказать))
- ООльга2 октября 2025Очень интересная экскурсия, все очень понравилось. Экскурсовод замечательный, спасибо большое за интересный материал. Много нового узнала о городе….
- ААлёна20 сентября 2025Все отлично. Татьяна рассказала очень интересно и познавательно.
Очень общительная и отзывчивая.
Очень понравилось и прекрасно провели время. Спасибо Вам большое))
- ННаталья31 августа 2025Огромная благодарность Татьяне за невероятно интересную экскурсию. Я узнала столько нового про Екатеринбург, про его историю, про архитектуру.
Всего за 1.5
- ММария17 августа 2025Интересная нестандартная экскурсия. Татьяна прекрасно владеет материалом и щедро делится своими знаниями о родном городе
- ВВалерия16 августа 2025Отличная экскурсия - бодро подают материал, информативно, оптимально по времени. А самое приятное, что в конце выслали всем рекомендации по экскурсиям, музеям, видео с местами, которые посещали. Однозначно рекомендую!
- ООльга10 августа 2025Экскурсия прошла отлично, Татьяна очень интересно рассказывает, 1,5 часа прошли быстро, но насыщенно.
- TTatyana9 августа 2025Татьяна-отличный гид! Экскурсия интересная, информация подана четко и по делу, без "воды", на возникающие вопросы гид отвечает. Рассказывает интересно. Рекомендую данную экскурсию!
- ННаталья7 августа 2025Очень интересный, позитивный экскурсовод!"Багаж" знаний впечатляет! Экскурсия была расчитана на 1,5 часа, но видно что Татьяна переполнена интересом к своей
- ННаиля4 августа 2025Экскурсовод хорошо знает историю и отвечала на все вопросы. Отнеслась с понимание к просьбе иногда посидеть
- ООльга30 июля 2025Отличная экскурсия! Маршрут и правда проходит по «своему» сценарию, а не по красной линии, как у других.
Непринужденная атмосфера и интересный рассказ.
Я рекомендую
- ИИрина28 июля 2025Хотим поблагодарить Дарью за прекрасные экскурсии по Вознесенской горке и набережной реки Исети.
Даша прекрасно рассказывала, была очень внимательна к нам, не очень молодым туристам, и вообще нам очень понравилась!
- ТТатьяна22 июля 2025Татьяна провела очень интересную экскурсию! Остались в восторге!
- ЕЕлена18 июля 2025Отличная экскурсия!
Рекомендую 100%.
И история, и архитектура, и люди, и легенды, и символика, и неожиданные локации, и рекомендации - все включено!
Маршрут не стандартный, не по красной линии города - действительно авторский.
- ЕЕкатерина15 июля 2025Огромное спасибо за познавательную экскурсию и важные советы!
