Найдено 3 экскурсии в категории «Филармония» в Екатеринбурге, цены от 760 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Пешая
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Путешествие по историческим местам Екатеринбурга, где оживают страницы прошлого. Откройте для себя город, каким его знали наши предки
Начало: На улице Челюскинцев
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Истории и тайны Вознесенской горки
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая прогулка по Екатеринбургу
Путешествие по Вознесенской горке в Екатеринбурге раскроет тайны старинных усадеб и храмов, легенды подземных лабиринтов и исторические события
Начало: У памятника Комсомолу Урала
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Пешая
1.5 часа
-
5%
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
760 ₽800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Дата посещения: 8 августа 2025
    Понравилось, что гид приятно удивила, за короткое время столько увидели. Энергичная, знающая женщина. Много информации узнала и теперь спокойно могу делиться своими знаниями с друзьями и знакомыми. Рекомендую Татьяну
  • Ю
    Юля
    18 ноября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Замечательная экскурсия! Четкая и хорошо подобранная информация!
    Приятно наблюдать, когда человек занимается своим делом ❤️ советую всем!
    Замечательная экскурсия! Четкая и хорошо подобранная информация!
    Приятно наблюдать, когда человек занимается своим делом ❤️ советую всем!
  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Были на экскурсии «Екатеринбург: с добрым утром, любимый город!» в мае🌿 всё очень понравилось! 😊
    Татьяна - замечательный гид: рассказывает легко
    читать дальше

    и интересно. Огромное спасибо за чудесное утро! Всё было приятно — и по размеру группы (нас было 4 человека), и по темпу, и по маршруту и по настроению.
    После экскурсии Татьяна прислала ссылки и советы, куда ещё можно сходить — очень приятно и полезно! ❤️
    Рекомендую всем, кто хочет провести замечательное утро в Екатеринбурге

    Были на экскурсии «Екатеринбург: с добрым утром, любимый город!» в мае🌿 всё очень понравилось! 😊
    Татьяна - замечательный гид: рассказывает легко
    читать дальше

    и интересно. Огромное спасибо за чудесное утро! Всё было приятно — и по размеру группы (нас было 4 человека), и по темпу, и по маршруту и по настроению.
    После экскурсии Татьяна прислала ссылки и советы, куда ещё можно сходить — очень приятно и полезно! ❤️
    Рекомендую всем, кто хочет провести замечательное утро в Екатеринбурге
  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Очень понравилась экскурсия! Было интересно и взрослым и детям. Открыли для себя Екатеринбург по новому. Интересные факты из истории города. Доброжелательный, знающий, интересный экскурсовод. Рекомендую!
  • Д
    Диана
    22 октября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Татьяне! Человек знает свою работу замечательно, интересно рассказывает, отправила в личку дополнительную информацию. Учитывала что
    читать дальше

    я с двумя детьми, один из которых инвалид.
    Сделала нам скидку, подарила подарки. Дети в восторге! Еще раз Татьяне огромное спасибо!
    Спасибо что есть Трипстер, где можно найти подходящие экскурсии и замечательных как Татьяна экскурсоводов!

  • И
    Ирина
    7 октября 2025
    Истории и тайны Вознесенской горки
    Отличная экскурсия!!
    Замечательная подача материала!!
    Оксана шикарный гид и специалист)
    Знает материал и умеет грамотно его рассказать))
  • О
    Ольга
    2 октября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Очень интересная экскурсия, все очень понравилось. Экскурсовод замечательный, спасибо большое за интересный материал. Много нового узнала о городе….
  • А
    Алёна
    20 сентября 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Все отлично. Татьяна рассказала очень интересно и познавательно.
    Очень общительная и отзывчивая.
    Очень понравилось и прекрасно провели время. Спасибо Вам большое))
  • Н
    Наталья
    31 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Огромная благодарность Татьяне за невероятно интересную экскурсию. Я узнала столько нового про Екатеринбург, про его историю, про архитектуру.
    Всего за 1.5
    читать дальше

    часа мы перенеслись в разные исторические периоды города от основания до современности. Татьяна так живо и с такой гордостью рассказывает про любимый город, как будто мы тоже стали участниками его истории: строили первые заводы на Урале, добывали золото, чеканили монеты, нашли в торфяниках Шигирского идола, строили самые красивые здания города, видели революцию, как менялась власть красных и белых, последние дни царской семьи в Ипатьевском доме, прогулялись по городку Чекистов, работали на заводах во время Великой Отечественной войны и принимали участие в параде Победы вместе с Георгием Жуковым.
    Это невероятно интересно! Всем очень рекомендую! Уже запланирована новая экскурсию с Татьяной по Уралмашу.

  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Интересная нестандартная экскурсия. Татьяна прекрасно владеет материалом и щедро делится своими знаниями о родном городе
  • В
    Валерия
    16 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Отличная экскурсия - бодро подают материал, информативно, оптимально по времени. А самое приятное, что в конце выслали всем рекомендации по экскурсиям, музеям, видео с местами, которые посещали. Однозначно рекомендую!
    Отличная экскурсия - бодро подают материал, информативно, оптимально по времени. А самое приятное, что в конце выслали всем рекомендации по экскурсиям, музеям, видео с местами, которые посещали. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Экскурсия прошла отлично, Татьяна очень интересно рассказывает, 1,5 часа прошли быстро, но насыщенно.
  • T
    Tatyana
    9 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Татьяна-отличный гид! Экскурсия интересная, информация подана четко и по делу, без "воды", на возникающие вопросы гид отвечает. Рассказывает интересно. Рекомендую данную экскурсию!
    Татьяна-отличный гид! Экскурсия интересная, информация подана четко и по делу, без "воды", на возникающие вопросы гид отвечает. Рассказывает интересно. Рекомендую данную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Очень интересный, позитивный экскурсовод!"Багаж" знаний впечатляет! Экскурсия была расчитана на 1,5 часа, но видно что Татьяна переполнена интересом к своей
    читать дальше

    работе, готова делиться всей информацией и ей мало времени. Слушать интересно, объем большой, но всё легко усваивается благодаря рассказчику. Вся экскурсия на одном дыхании. Детям тоже понравилось, проявляли интерес, также им были предложены презенты, что сразу приподняло настрой!
    Татьяна прекрасный оратор! Нам понравился её темп, преподнесение информации, грамотная речь)) Советую)))

  • Н
    Наиля
    4 августа 2025
    Истории и тайны Вознесенской горки
    Экскурсовод хорошо знает историю и отвечала на все вопросы. Отнеслась с понимание к просьбе иногда посидеть
  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Отличная экскурсия! Маршрут и правда проходит по «своему» сценарию, а не по красной линии, как у других.
    Непринужденная атмосфера и интересный рассказ.
    Я рекомендую
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    Истории и тайны Вознесенской горки
    Хотим поблагодарить Дарью за прекрасные экскурсии по Вознесенской горке и набережной реки Исети.
    Даша прекрасно рассказывала, была очень внимательна к нам, не очень молодым туристам, и вообще нам очень понравилась!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Татьяна провела очень интересную экскурсию! Остались в восторге!
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Отличная экскурсия!
    Рекомендую 100%.
    И история, и архитектура, и люди, и легенды, и символика, и неожиданные локации, и рекомендации - все включено!
    Маршрут не стандартный, не по красной линии города - действительно авторский.
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2025
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Огромное спасибо за познавательную экскурсию и важные советы!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Филармония»

