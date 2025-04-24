Кто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы приедут за драгоценностью. Успеете ли вы раскрыть дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? Приготовьтесь выполнить увлекательные задания, а заодно открыть любопытные факты о Екатерибурге.

Описание квеста

Дело о таинственном исчезновении фамильной реликвии

После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски украшения, а также того, кто мог её украсть. Почему камеры оказались выключенными и не сработала сигнализация? Кто из сотрудников мог совершить кражу? И сотрудник ли? Кто-то хочет закрыть музей или действовал лишь в своих материальных интересах?

Теперь загадочное дело в ваших руках! Готовьтесь потренировать память, прокачать индукцию и испытать все прелести работы детектива.

Вам предстоит поговорить со всеми подозреваемыми, найти зацепки и вернуть тиару, а вместе с ней сохранить музей. Кстати, не забудьте записать важные детали: кто кем работает, что говорит и как зовут подозреваемых. Кроме этого, для прохождения заданий вам понадобится компас (приложение на телефоне подойдёт).

В программе квеста:

здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств

памятник группе The Beatles

исторический сквер (Плотинка)

Рок-переход

проспект Ленина

Екатерининский храм

Организационные детали