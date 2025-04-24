Дело о таинственном исчезновении фамильной реликвии
После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски украшения, а также того, кто мог её украсть. Почему камеры оказались выключенными и не сработала сигнализация? Кто из сотрудников мог совершить кражу? И сотрудник ли? Кто-то хочет закрыть музей или действовал лишь в своих материальных интересах?
Теперь загадочное дело в ваших руках! Готовьтесь потренировать память, прокачать индукцию и испытать все прелести работы детектива.
Вам предстоит поговорить со всеми подозреваемыми, найти зацепки и вернуть тиару, а вместе с ней сохранить музей. Кстати, не забудьте записать важные детали: кто кем работает, что говорит и как зовут подозреваемых. Кроме этого, для прохождения заданий вам понадобится компас (приложение на телефоне подойдёт).
В программе квеста:
здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств
памятник группе The Beatles
исторический сквер (Плотинка)
Рок-переход
проспект Ленина
Екатерининский храм
Организационные детали
Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 756 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!