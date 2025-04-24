Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»

Примерить роль детективов и расследовать дело об исчезновении императорского сокровища
Кто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы приедут за драгоценностью.

Успеете ли вы раскрыть дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? Приготовьтесь выполнить увлекательные задания, а заодно открыть любопытные факты о Екатерибурге.
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Дело о таинственном исчезновении фамильной реликвии

После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски украшения, а также того, кто мог её украсть. Почему камеры оказались выключенными и не сработала сигнализация? Кто из сотрудников мог совершить кражу? И сотрудник ли? Кто-то хочет закрыть музей или действовал лишь в своих материальных интересах?

Теперь загадочное дело в ваших руках! Готовьтесь потренировать память, прокачать индукцию и испытать все прелести работы детектива.

Вам предстоит поговорить со всеми подозреваемыми, найти зацепки и вернуть тиару, а вместе с ней сохранить музей. Кстати, не забудьте записать важные детали: кто кем работает, что говорит и как зовут подозреваемых. Кроме этого, для прохождения заданий вам понадобится компас (приложение на телефоне подойдёт).

В программе квеста:

  • здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств
  • памятник группе The Beatles
  • исторический сквер (Плотинка)
  • Рок-переход
  • проспект Ленина
  • Екатерининский храм

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Программа подходит для детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Воеводина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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