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Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Анатолий К.
Анатолий К. – Гид из Екатеринбурга
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗На автомобиле
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • памятник отцам-основателям города
  • Храм на крови
  • первый общественный сад Екатеринбурга
  • "Уральский Акрополь" - усадьба Расторгуева-Харитонова
  • памятник конструктивизму - комплекс "Городок Чекистов"
  • граница Европа-Азия
  • обзорная площадка на Метеогорке
Быстрый способ познакомиться с городом, если вы ограничены во времени — приехали по делам, на обучение, навестить родственников или просто оказались здесь проездом. Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами — Плотинка и в Историческом сквере. Увидите памятник основателям города. Побываете на Вознесенской горке, где узнаете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга и многое другое.
В обзорную экскурсию ⛳ можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма». Находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Ганина Яма — место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 году были привезены останки последнего императора России и его семьи.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
    Начало
    🚩 ул. 8 марта 13
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анатолий К.
    Анатолий К.
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    Анатолий К. проводит ещё 1 экскурсию

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