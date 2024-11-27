Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 4 отзыва

Анатолий Ваш гид в Екатеринбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 3 часа 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Быстрый способ познакомиться с городом, если вы ограничены во времени — приехали по делам, на обучение, навестить родственников или просто оказались здесь проездом. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами — Плотинка и в Историческом сквере. Увидите памятник основателям города. Побываете на Вознесенской горке, где узнаете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга и многое другое. В обзорную экскурсию можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма». Находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Ганина Яма — место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 году были привезены останки последнего императора России и его семьи. Важно знать По желанию заказчиков за дополнительную плату включим посещение стеллы Европа-Азия с развлекательной программой – выступления героев сказов Бажова, вручение сертификатов «нарушителя границы» и/или интересные места Екатеринбурга (киностудия, экскурсия на главпочтамт, аквагалерю, кондитерскую фабрику, ботанический сад)

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр города

Памятник отцам-основателям города

Храм на крови

Первый общественный сад Екатеринбурга

«Уральский Акрополь» - усадьба Расторгуева-Харитонова

Памятник конструктивизму - комплекс «Городок Чекистов»

Граница Европа-Азия

Обзорная площадка на Метеогорке Что включено Услуги гида, транспорт Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.