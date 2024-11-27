Описание экскурсииБыстрый способ познакомиться с городом, если вы ограничены во времени — приехали по делам, на обучение, навестить родственников или просто оказались здесь проездом. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами — Плотинка и в Историческом сквере. Увидите памятник основателям города. Побываете на Вознесенской горке, где узнаете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга и многое другое. В обзорную экскурсию можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма». Находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Ганина Яма — место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 году были привезены останки последнего императора России и его семьи. Важно знать По желанию заказчиков за дополнительную плату включим посещение стеллы Европа-Азия с развлекательной программой – выступления героев сказов Бажова, вручение сертификатов «нарушителя границы» и/или интересные места Екатеринбурга (киностудия, экскурсия на главпочтамт, аквагалерю, кондитерскую фабрику, ботанический сад)
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Памятник отцам-основателям города
- Храм на крови
- Первый общественный сад Екатеринбурга
- «Уральский Акрополь» - усадьба Расторгуева-Харитонова
- Памятник конструктивизму - комплекс «Городок Чекистов»
- Граница Европа-Азия
- Обзорная площадка на Метеогорке
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Если вы любите историю,то вам точно понравится эта экскурсия. Анатолий -грамотный,начитанный экскурсовод. Даты,имена,интересные факты о Екатеринбурге,его основателях и много чего еще. Искренняя благодарность гиду за новые знания о прекрасном городе.
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