Быстрый способ познакомиться с городом, если вы ограничены во времени — приехали по делам, на обучение, навестить родственников или просто оказались здесь проездом. Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами — Плотинка и в Историческом сквере. Увидите памятник основателям города. Побываете на Вознесенской горке, где узнаете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга и многое другое.

В обзорную экскурсию ⛳ можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма». Находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Ганина Яма — место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 году были привезены останки последнего императора России и его семьи.