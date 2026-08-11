1 отзыв оставили туристы

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Все грани Екатеринбурга на автомобиле

Получить объемное представление о крупнейшем городе Урала, открыв его старинные и современные места
За три часа я проведу вас по главным архитектурным и историческим эпохам Екатеринбурга, расскажу о его истоках и отцах-основателях, поделюсь секретами центральных площадей и загадками недостроев. Отвезу к печально известному месту расстрела царской семьи и опишу городскую жизнь в 20-30-х гг. Также вы осмотрите образцы советской неоклассики и узнаете об оригинальных проектах современности.
4.7
66 отзывов
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле

Описание экскурсии

Истоки города-завода и секрет центральных площадей

Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами Плотинка. Прогуляетесь по Историческому скверу и увидите памятник основателям города. Я расскажу о нынешней центральной площади и объясню, что случилось с бывшей. Также вы услышите легенду о месте, которое должно было стать центром Екатеринбурга и где неизменно возникают городские недострои.

Архитектура Екатеринбурга старинного и советского

Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века. Познакомлю с советским архитектурным наследием — образцами конструктивизма. Расскажу, как в 20-30-е годы наш город стал «исследовательской лабораторией». И покажу здания, построенные в стиле советской неоклассики, сталинском ампире: дома-расчёски, «Пентагон», первый достроенный и недостроенный советский небоскребы, дома-тракторы, дом-кораблик и городскую администрацию. Кроме того, вы побываете на Вознесенской горке, где услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга. И увидите печально известное место, где члены царской семьи провели последние месяцы жизни и где встретили свою погибель.

Современные кварталы и проекты будущего

В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина. Увидите масштабный центральный стадион и будущий офис Медной компании — здание «Ананас», или «Шишка». В качестве последнего аккорда экскурсии вы посетите границу Европа-Азия и естественную обзорную площадку — Метеогорку, а также другие необычные и увлекательные, существующие и исчезнувшие места, которые как правило, не включают в обзорные экскурсии.

Ганина Яма — опциональное посещение

В программу можно включить посещение монастырского комплекса Ганина Яма, что находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Место это известно далеко за пределами города, ведь именно сюда после расстрела были привезены останки последнего императора России и его семьи.

Организационные детали

  • В случае дополнительного посещения Ганиной Ямы длительность экскурсии увеличится на 2 часа, а стоимость — на 2000 ₽
  • Цена экскурсии на вашем транспорте составит 4000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По Вашему выбору в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 9324 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
7
3
3
2
1
Анна
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
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С
Спасибо за открытие Екатеринбурга для нас! Экскурсия замечательная и запоминающаяся. Отмечаем Анатолия как отличного гида с безупречной речью, знанием города и умением его показать
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Анна
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
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М
Замечательный тур!!!
Я его дарила маме на День рождения. Мы были вдвоем. Все очень понравилось!
Забрали от дома. Рассказ был максимально понятен, логичен и интересен. Анатолий - прекрасный гид, очень увлекательно его слушать! Наталья - просто мега-супер водитель, быстрая, но аккуратная!
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И
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру, особенности географии и климата. Свои академические лекционные рассказы он очень интересно разбавлял историями, байками и загадками. Не торопил, подробно отвечал на все вопросы и помог сделать отличные фотографии на фоне знаковых мест города. А на память подарил уральские камушки)
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру,
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Нина
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать на исторические темы. За небольшое отведённое время на экскурсию было просмотрено очень много обзорных видов, и получено интересных знаний о городе. Плюс небольшой презент в конце тура очень порадовал😊
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать
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