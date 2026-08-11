1 отзыв оставили туристы

Получить объемное представление о крупнейшем городе Урала, открыв его старинные и современные места
За три часа я проведу вас по главным архитектурным и историческим эпохам Екатеринбурга, расскажу о его истоках и отцах-основателях, поделюсь секретами центральных площадей и загадками недостроев. Отвезу к печально известному месту расстрела царской семьи и опишу городскую жизнь в 20-30-х гг. Также вы осмотрите образцы советской неоклассики и узнаете об оригинальных проектах современности.
Истоки города-завода и секрет центральных площадей
Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами Плотинка. Прогуляетесь по Историческому скверу и увидите памятник основателям города. Я расскажу о нынешней центральной площади и объясню, что случилось с бывшей. Также вы услышите легенду о месте, которое должно было стать центром Екатеринбурга и где неизменно возникают городские недострои.
Архитектура Екатеринбурга старинного и советского
Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века. Познакомлю с советским архитектурным наследием — образцами конструктивизма. Расскажу, как в 20-30-е годы наш город стал «исследовательской лабораторией». И покажу здания, построенные в стиле советской неоклассики, сталинском ампире: дома-расчёски, «Пентагон», первый достроенный и недостроенный советский небоскребы, дома-тракторы, дом-кораблик и городскую администрацию. Кроме того, вы побываете на Вознесенской горке, где услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга. И увидите печально известное место, где члены царской семьи провели последние месяцы жизни и где встретили свою погибель.
Современные кварталы и проекты будущего
В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина. Увидите масштабный центральный стадион и будущий офис Медной компании — здание «Ананас», или «Шишка». В качестве последнего аккорда экскурсии вы посетите границу Европа-Азия и естественную обзорную площадку — Метеогорку, а также другие необычные и увлекательные, существующие и исчезнувшие места, которые как правило, не включают в обзорные экскурсии.
Ганина Яма — опциональное посещение
В программу можно включить посещение монастырского комплекса Ганина Яма, что находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Место это известно далеко за пределами города, ведь именно сюда после расстрела были привезены останки последнего императора России и его семьи.
Организационные детали
В случае дополнительного посещения Ганиной Ямы длительность экскурсии увеличится на 2 часа, а стоимость — на 2000 ₽
Цена экскурсии на вашем транспорте составит 4000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 9324 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу.
Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Анна
отлично провели время с Анатолием. Благодаря ему получили великолепное впечатление от города, его истории
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С
Светлана
Спасибо за открытие Екатеринбурга для нас! Экскурсия замечательная и запоминающаяся. Отмечаем Анатолия как отличного гида с безупречной речью, знанием города и умением его показать
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Анна
Анатолий, прекрасно знает свой город, экскурсия прошла на одном дыхании
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М
Мария
Замечательный тур!!! Я его дарила маме на День рождения. Мы были вдвоем. Все очень понравилось! Забрали от дома. Рассказ был максимально понятен, логичен и интересен. Анатолий - прекрасный гид, очень увлекательно его слушать! Наталья - просто мега-супер водитель, быстрая, но аккуратная!
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И
Ирина
Спасибо команде Анатолия за очень интересную экскурсию по Екатеринбургу! Анатолий прекрасно знает город, его историю, архитектуру, особенности географии и климата. Свои академические лекционные рассказы он очень интересно разбавлял историями, байками и загадками. Не торопил, подробно отвечал на все вопросы и помог сделать отличные фотографии на фоне знаковых мест города. А на память подарил уральские камушки)
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Нина
Очень познавательный и интересный тур с Анатолием. Хорошо поставленная речь, знает историю города, можно было подискутировать на исторические темы. За небольшое отведённое время на экскурсию было просмотрено очень много обзорных видов, и получено интересных знаний о городе. Плюс небольшой презент в конце тура очень порадовал😊
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