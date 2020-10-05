1 отзыв оставили туристы

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Все грани Екатеринбурга на автомобиле

Получить объемное представление о крупнейшем городе Урала, открыв его старинные и современные места

5
1 отзыв
Анатолий
Анатолий – Гид из Екатеринбурга
За три часа я проведу вас по главным архитектурным и историческим эпохам Екатеринбурга, расскажу о его истоках и отцах-основателях, поделюсь секретами центральных площадей и загадками недостроев.

Отвезу к печально известному месту расстрела царской семьи и опишу городскую жизнь в 20-30-х гг.

Также вы осмотрите образцы советской неоклассики и узнаете об оригинальных проектах современности.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле

Что вас ожидает

Истоки города-завода и секрет центральных площадей
Вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами Плотинка. Прогуляетесь 👣 по Историческому скверу и увидите памятник основателям города. Я расскажу о нынешней центральной площади и объясню, что случилось с бывшей. Также вы услышите легенду о месте, которое должно было стать центром Екатеринбурга и где неизменно возникают городские недострои.

Архитектура Екатеринбурга старинного и советского
Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века. Познакомлю с советским архитектурным наследием — образцами конструктивизма. Расскажу, как в 20-30-е годы наш город 🏙️ стал «исследовательской лабораторией». И покажу здания, построенные в стиле советской неоклассики, сталинском ампире: дома-расчёски, «Пентагон», первый достроенный и недостроенный советский небоскребы, дома-тракторы, дом-кораблик и городскую администрацию. Кроме того, вы побываете на Вознесенской горке, где услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга. И увидите печально известное место, где члены царской семьи провели последние месяцы жизни и где встретили свою погибель.

Современные кварталы и проекты будущего
В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина. Увидите масштабный центральный стадион 🏟️ и будущий офис Медной компании — здание «Ананас», или «Шишка». В качестве последнего аккорда экскурсии 🧭 вы посетите границу Европа-Азия и естественную обзорную площадку — Метеогорку, а также другие необычные и увлекательные, существующие и исчезнувшие места, которые как правило, не включают в обзорные экскурсии.

Ганина Яма — опциональное посещение
В программу можно включить посещение монастырского комплекса Ганина Яма, что находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Место это известно далеко за пределами города, ведь именно сюда после расстрела были привезены останки последнего императора России и его семьи.

Организационные детали

В случае дополнительного посещения Ганиной Ямы длительность экскурсии увеличится на 2 часа, а стоимость — на 2000 рублей.

Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Все грани Екатеринбурга на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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1 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
Очень круто и познавательно, спасибо большое! Рекомендую всем.

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