1 отзыв оставили туристы

За три часа я проведу вас по главным архитектурным и историческим эпохам Екатеринбурга, расскажу о его истоках и отцах-основателях, поделюсь секретами центральных площадей и загадками недостроев. Отвезу к печально известному месту расстрела царской семьи и опишу городскую жизнь в 20-30-х гг. Также вы осмотрите образцы советской неоклассики и узнаете об оригинальных проектах современности.

Описание экскурсии

Истоки города-завода и секрет центральных площадей

Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами Плотинка. Прогуляетесь по Историческому скверу и увидите памятник основателям города. Я расскажу о нынешней центральной площади и объясню, что случилось с бывшей. Также вы услышите легенду о месте, которое должно было стать центром Екатеринбурга и где неизменно возникают городские недострои.

Архитектура Екатеринбурга старинного и советского

Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века. Познакомлю с советским архитектурным наследием — образцами конструктивизма. Расскажу, как в 20-30-е годы наш город стал «исследовательской лабораторией». И покажу здания, построенные в стиле советской неоклассики, сталинском ампире: дома-расчёски, «Пентагон», первый достроенный и недостроенный советский небоскребы, дома-тракторы, дом-кораблик и городскую администрацию. Кроме того, вы побываете на Вознесенской горке, где услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга. И увидите печально известное место, где члены царской семьи провели последние месяцы жизни и где встретили свою погибель.

Современные кварталы и проекты будущего

В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина. Увидите масштабный центральный стадион и будущий офис Медной компании — здание «Ананас», или «Шишка». В качестве последнего аккорда экскурсии вы посетите границу Европа-Азия и естественную обзорную площадку — Метеогорку, а также другие необычные и увлекательные, существующие и исчезнувшие места, которые как правило, не включают в обзорные экскурсии.

Ганина Яма — опциональное посещение

В программу можно включить посещение монастырского комплекса Ганина Яма, что находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Место это известно далеко за пределами города, ведь именно сюда после расстрела были привезены останки последнего императора России и его семьи.

Организационные детали