Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы

Увидеть чудесные уголки области и услышать легенды-были на большой экскурсии из Екатеринбурга
Мы покинем Уральские горы и отправимся на восток. Вы увидите самобытные сёла и городки Зауралья. Зайдёте в три храма, подниметесь на две колокольни и попробуете минеральную святую воду. По желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. И поклонитесь иконе Параскевы Пятницы, чудеса которой местный батюшка записывает в отдельную книгу. Их много!
Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы
Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы
Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Старинное село Малобрусянское. Мы посетим восстановленный и окутанный тайной храм святого Илии Пророка. Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески со следами от пуль, оставленными в Гражданскую войну. Я расскажу вам легенду о сброшенном кресте и том, какое отношение к храму имеет лётчик-шпион Фрэнсис Пауэрс.

Старообрядческое село Мезенское (остановка по желанию). Осмотрим храм святого Николая Чудотворца, на строительство которого пожертвовал средства Иоанн Кронштадтский. Вы узнаете были села — о потерянном корабельном якоре капитана Беренга и добыче изумрудов.

Город Камышлов. Вы услышите историю города, в котором находится старинная пересылочная тюрьма. Здесь каторжники прощались с родной землей и здесь для них начиналась дорога в неизвестность. А также посетите величественный Покровский собор. Экскурсию по нему проведёт священник. Вас ждут старинные иконы, чудеса собора и подъём на колокольню с незабываемым видом.

Деревня Савина на реке Пышма. Вы зайдёте в храм святой Параскевы Пятницы, который с 1867 года ни разу не закрывался и не осквернялся. Рассмотрите настенную роспись и фрески, подниметесь на колокольню и по желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. Обязательно увидите чудотворную икону святой Параскевы — «бабьей заступницы». В тихой заводи реки, где была обнаружена икона, организовано место для окунания, а из-под земли здесь бьёт минеральная питьевая вода.

На экскурсии вы узнаете:

  • о заселении Зауралья и роли старообрядчества
  • интересные факты о строительстве и жизни Сибирского тракта
  • о чудотворной иконе Параскевы Пятницы, «бабьей святой» и чудесах, которые случаются при обращении к ней
  • как жители Савина объединились с монахом Василием Бутаковым и спасли храм от богоборцев

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем (если понадобится подать руку или сопроводить, водитель всегда поможет)
  • Обед в трапезной входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается мастер-класс по колокольному звону по желанию — пожертвование храму
  • Вам понадобятся: одежда и удобная обувь по погоде, головные уборы для женщин, ёмкости для минеральной воды
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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