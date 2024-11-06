Мы покинем Уральские горы и отправимся на восток. Вы увидите самобытные сёла и городки Зауралья. Зайдёте в три храма, подниметесь на две колокольни и попробуете минеральную святую воду. По желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. И поклонитесь иконе Параскевы Пятницы, чудеса которой местный батюшка записывает в отдельную книгу. Их много!

Описание экскурсии

Старинное село Малобрусянское. Мы посетим восстановленный и окутанный тайной храм святого Илии Пророка. Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески со следами от пуль, оставленными в Гражданскую войну. Я расскажу вам легенду о сброшенном кресте и том, какое отношение к храму имеет лётчик-шпион Фрэнсис Пауэрс.

Старообрядческое село Мезенское (остановка по желанию). Осмотрим храм святого Николая Чудотворца, на строительство которого пожертвовал средства Иоанн Кронштадтский. Вы узнаете были села — о потерянном корабельном якоре капитана Беренга и добыче изумрудов.

Город Камышлов. Вы услышите историю города, в котором находится старинная пересылочная тюрьма. Здесь каторжники прощались с родной землей и здесь для них начиналась дорога в неизвестность. А также посетите величественный Покровский собор. Экскурсию по нему проведёт священник. Вас ждут старинные иконы, чудеса собора и подъём на колокольню с незабываемым видом.

Деревня Савина на реке Пышма. Вы зайдёте в храм святой Параскевы Пятницы, который с 1867 года ни разу не закрывался и не осквернялся. Рассмотрите настенную роспись и фрески, подниметесь на колокольню и по желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. Обязательно увидите чудотворную икону святой Параскевы — «бабьей заступницы». В тихой заводи реки, где была обнаружена икона, организовано место для окунания, а из-под земли здесь бьёт минеральная питьевая вода.

На экскурсии вы узнаете:

о заселении Зауралья и роли старообрядчества

интересные факты о строительстве и жизни Сибирского тракта

о чудотворной иконе Параскевы Пятницы, «бабьей святой» и чудесах, которые случаются при обращении к ней

как жители Савина объединились с монахом Василием Бутаковым и спасли храм от богоборцев

И многое другое!

Организационные детали