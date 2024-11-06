Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы
Увидеть чудесные уголки области и услышать легенды-были на большой экскурсии из Екатеринбурга
Мы покинем Уральские горы и отправимся на восток. Вы увидите самобытные сёла и городки Зауралья. Зайдёте в три храма, подниметесь на две колокольни и попробуете минеральную святую воду. По желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. И поклонитесь иконе Параскевы Пятницы, чудеса которой местный батюшка записывает в отдельную книгу. Их много!
Старинное село Малобрусянское. Мы посетим восстановленный и окутанный тайной храм святого Илии Пророка. Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески со следами от пуль, оставленными в Гражданскую войну. Я расскажу вам легенду о сброшенном кресте и том, какое отношение к храму имеет лётчик-шпион Фрэнсис Пауэрс.
Старообрядческое село Мезенское (остановка по желанию). Осмотрим храм святого Николая Чудотворца, на строительство которого пожертвовал средства Иоанн Кронштадтский. Вы узнаете были села — о потерянном корабельном якоре капитана Беренга и добыче изумрудов.
Город Камышлов. Вы услышите историю города, в котором находится старинная пересылочная тюрьма. Здесь каторжники прощались с родной землей и здесь для них начиналась дорога в неизвестность. А также посетите величественный Покровский собор. Экскурсию по нему проведёт священник. Вас ждут старинные иконы, чудеса собора и подъём на колокольню с незабываемым видом.
Деревня Савина на реке Пышма. Вы зайдёте в храм святой Параскевы Пятницы, который с 1867 года ни разу не закрывался и не осквернялся. Рассмотрите настенную роспись и фрески, подниметесь на колокольню и по желанию посетите мастер-класс по колокольному звону. Обязательно увидите чудотворную икону святой Параскевы — «бабьей заступницы». В тихой заводи реки, где была обнаружена икона, организовано место для окунания, а из-под земли здесь бьёт минеральная питьевая вода.
На экскурсии вы узнаете:
о заселении Зауралья и роли старообрядчества
интересные факты о строительстве и жизни Сибирского тракта
о чудотворной иконе Параскевы Пятницы, «бабьей святой» и чудесах, которые случаются при обращении к ней
как жители Савина объединились с монахом Василием Бутаковым и спасли храм от богоборцев
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Belgee-50, Renault Logan с опытным водителем (если понадобится подать руку или сопроводить, водитель всегда поможет)
Обед в трапезной входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается мастер-класс по колокольному звону по желанию — пожертвование храму
Вам понадобятся: одежда и удобная обувь по погоде, головные уборы для женщин, ёмкости для минеральной воды
Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Рима, родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями.
Инженер-эколог, юрист, дипломированный экскурсовод. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми.
Буду рада показать Урал и рассказать о нём!