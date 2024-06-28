Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса

Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Вас ждёт путешествие к невероятно красивым — и уникальным! — местам.

Главное из них — уральское Бали: так прозвали затопленный карьер с лазурной водой и белоснежным песком. А ещё — рукотворная пустыня, где можно вдоволь нагуляться по барханам.

Но даже это не всё! Впереди купание в озере и посещение одной из самых больших загадок Южного Урала: древнего святилища Аллаки.
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь живописными пейзажами уральского Бали: голубыми озёрами и белоснежным песком
  • Прогуляетесь по барханам Уральской пустыни, представляя себя местными шейхами и Шахерезадами
  • Исследуете останцы археологического памятника Аллаки, который называют уральским Стоунхенджем: он представляет собой 14 огромных каменных глыб высотой до 8-10 метров с сохранившимися на них древними рисунками
  • Искупаетесь и отдохнёте на берегу живописного озера Большие Аллаки

Примерный тайминг:

09:00 — выезд
12:00 — 13:30 — прогулка по Уральской пустыне
13:30 — 14:00 — дорога до локации
14:00 — 15:30 — посещение уральского Бали
15:30 — 16:30 — едем до озера
16:30 — 19:00 — исследуем останцы и отдыхаем, купаемся на озере
21:30 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Обратите внимание: экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, без глубокого экскурса в историю края
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid или Skoda Octavia
  • Дополнительно оплачивается только питание: вы можете взять перекус с собой или мы остановимся в кафе по дороге
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек: на автомобиле (макс. 4 человека), минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — подробности в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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