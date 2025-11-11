Эта экскурсия многогранна, как и славный Екатеринбург, и весь Урал. Мы окажемся в месте первых поселенцев города. А ещё это — место появления первого завода, место силы, место творчества. Поговорим о природе, геологии, сокровищах Уктусских гор и дороге в Сибирь. Вспомним археологов, палеонтологов и путешественников. А на фоне — прекрасные природные пейзажи.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старинную плотину на реке Уктус — место первого железоделательного завода, откуда начал заселяться город.
- Уктусское Чёртово городище и горную степь.
- Горы летающих лыжников — трамплины и горнолыжный курорт.
- Золотой прииск горы Берёзовой.
- Рудники, где при желании можно добыть минералы.
- Славянское капище.
- Домашних идолов.
- Арт-парк «Лом» — место любви и добра со скульптурами и музеем с тёплой атмосферой уктусской школы художников.
И узнаете:
- Сколько сокровищ содержится в Уктусских горах.
- Каких древних животных нашли здесь, когда создавали пруд.
- Где в деревьях прячутся другие миры.
- Какие местные растения особенно любили мамонты.
- Куда вела древняя Казанская тропа.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Щербакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1226 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
Входит в следующие категории Екатеринбурга
