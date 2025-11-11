Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия многогранна, как и славный Екатеринбург, и весь Урал. Мы окажемся в месте первых поселенцев города. А ещё это — место появления первого завода, место силы, место творчества. Поговорим о природе, геологии, сокровищах Уктусских гор и дороге в Сибирь. Вспомним археологов, палеонтологов и путешественников. А на фоне — прекрасные природные пейзажи.