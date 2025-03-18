Дорога к Аракульскому шихану и озеру Аракуль занимает около трёх часов. Скальный массив растянулся на 2 километра в длину, и местные называют его уральской «китайской стеной».
Мы совершим несложное восхождение на лучшие смотровые, насладимся видом на озеро Аракуль и массив. Желающие поднимутся на высшую точку шихана — скалу Чемберлен (это тоже несложно, но не все любят такую высоту).
Примерный тайминг поездки:
09:00 — выезд из Екатеринбурга 12:00 — начало пешего маршрута в посёлке Аракуль 13:30 — подъём на смотровые и самую большую чашу Малого Шихана, самостоятельный перекус 15:30 — спуск к озеру Аракуль и отдых. Летом можно искупаться на диком пляже 16:30 — выезд в Екатеринбург 19:30 — возвращение в Екатеринбург
Я расскажу вам об истории Аракульского шихана и озера. Проведу по самым топовым смотровым, чтобы «дух перехватило», и помогу преодолеть все препятствия.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa
Пешая часть маршрута — 12 км, специальной подготовки не требует
Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой воду и перекус
Путешествие подходит для детей от 12 лет
Дополнительно
На обратном пути остановимся пообедать в кафе (по желанию)
Можем добавить в маршрут Святилище Большие Аллаки с наскальной писаницей и озером (доплата за дорогу около 3000 ₽, уточните у гида заранее)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я всегда знала, что путешествия — моя страсть, моя ценность, мой стимул двигаться и открывать новые места! Поэтому в 2018 году отправилась на Камчатку, покорять горные вершины. А дальше было читать дальше
только больше и лучше.
Живу на Урале, где множество интересных мест со своей историей и атмосферой. В 2021 году прошла курс Горной школы, а с 2022 года работаю гидом. Постоянно пополняю багаж знаний и мечтаю делиться своими открытиями с путешественниками!