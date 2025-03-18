Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга

Найти лучшие виды и проверить свою выносливость
Гранитные скалы, озёрная гладь, уральские пейзажи — я знаю рецепт для качественной перезагрузки. Оставьте свои заботы и отправляйтесь покорять Аракульский шихан.

Вас ждёт нетрудный, но продолжительный маршрут, во время которого можно отдохнуть от городской суеты и напитаться новыми впечатлениями.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Дорога к Аракульскому шихану и озеру Аракуль занимает около трёх часов. Скальный массив растянулся на 2 километра в длину, и местные называют его уральской «китайской стеной».

Мы совершим несложное восхождение на лучшие смотровые, насладимся видом на озеро Аракуль и массив. Желающие поднимутся на высшую точку шихана — скалу Чемберлен (это тоже несложно, но не все любят такую высоту).

Примерный тайминг поездки:

09:00 — выезд из Екатеринбурга
12:00 — начало пешего маршрута в посёлке Аракуль
13:30 — подъём на смотровые и самую большую чашу Малого Шихана, самостоятельный перекус
15:30 — спуск к озеру Аракуль и отдых. Летом можно искупаться на диком пляже
16:30 — выезд в Екатеринбург
19:30 — возвращение в Екатеринбург

Я расскажу вам об истории Аракульского шихана и озера. Проведу по самым топовым смотровым, чтобы «дух перехватило», и помогу преодолеть все препятствия.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa
  • Пешая часть маршрута — 12 км, специальной подготовки не требует
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой воду и перекус
  • Путешествие подходит для детей от 12 лет

Дополнительно

  • На обратном пути остановимся пообедать в кафе (по желанию)
  • Можем добавить в маршрут Святилище Большие Аллаки с наскальной писаницей и озером (доплата за дорогу около 3000 ₽, уточните у гида заранее)
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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