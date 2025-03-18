Гранитные скалы, озёрная гладь, уральские пейзажи — я знаю рецепт для качественной перезагрузки. Оставьте свои заботы и отправляйтесь покорять Аракульский шихан. Вас ждёт нетрудный, но продолжительный маршрут, во время которого можно отдохнуть от городской суеты и напитаться новыми впечатлениями.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дорога к Аракульскому шихану и озеру Аракуль занимает около трёх часов. Скальный массив растянулся на 2 километра в длину, и местные называют его уральской «китайской стеной».

Мы совершим несложное восхождение на лучшие смотровые, насладимся видом на озеро Аракуль и массив. Желающие поднимутся на высшую точку шихана — скалу Чемберлен (это тоже несложно, но не все любят такую высоту).

Примерный тайминг поездки:

09:00 — выезд из Екатеринбурга

12:00 — начало пешего маршрута в посёлке Аракуль

13:30 — подъём на смотровые и самую большую чашу Малого Шихана, самостоятельный перекус

15:30 — спуск к озеру Аракуль и отдых. Летом можно искупаться на диком пляже

16:30 — выезд в Екатеринбург

19:30 — возвращение в Екатеринбург

Я расскажу вам об истории Аракульского шихана и озера. Проведу по самым топовым смотровым, чтобы «дух перехватило», и помогу преодолеть все препятствия.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa

Пешая часть маршрута — 12 км, специальной подготовки не требует

Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой воду и перекус

Путешествие подходит для детей от 12 лет

Дополнительно