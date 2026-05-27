Вдоль Чусовой: дорогами первопроходцев

Путешествие из Екатеринбурга по сёлам на берегах легендарной уральской реки
Я предлагаю вам посмотреть на Чусовую и прочувствовать её характер, посетить живописные сёла на берегу реки и взглянуть на руины Староуткинского завода. Мы окунёмся в мир, где река была главной дорогой предпринимателей и первооткрывателей. Поговорим о промышленности Среднего Урала и полюбуемся кинематографичными чусовскими панорамами.
Описание экскурсии

Мы увидим стелу «Европа-Азия» — границу между двумя континентами. Обсудим интересные факты об этом месте и сделаем фотографии на память.

Посетим музей в Первоуральске, поговорим о промышленности Среднего Урала и сплаве продукции по Чусовой.

Заглянем в деревню Слобода: пройдём по исторической части, осмотрим деревянную церковь Георгия Победоносца и полюбуемся видом на реку с вершины Слободского камня.

Пообедаем на базе «Ключ-Камень», расположенной в живописном месте на берегу реки. Традиционная кухня региона подарит новые гастрономические ощущения.

Познакомимся с историей металлургического завода Демидова в Староуткинске. Сегодня его колоритные развалины служат местом вдохновения художников и фотографов.

Проведём вечер в посёлке Чусовом. Насладимся панорамными видами гор, отражением солнца в воде и покоем природы.

Примерный тайминг

9:00 — сбор группы в Екатеринбурге
10:00–10:20 — посещение стелы «Европа-Азия»
10:30–11:00 — экскурсия в музее Первоуральска
12:00–13:00 — деревня Слобода: Слободской камень и Георгиевская церковь
15:00–16:00 — обед
17:30–18:30 — прогулка по Староуткинску, осмотр Демидовского завода
21:00 — возвращение в Екатеринбург

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Skoda Karoq или микроавтобусе
  • Дополнительно оплачивается обед — средний чек 700 ₽

во вторник в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Marins Park Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 41 туриста
У Урала несколько исторических граней, и одна из них — промышленная. С одной стороны у нас горы, с другой — гряда заводов. Обе эти линии переплетаются в уральскую летопись. Я люблю рассказывать о промышленности Свердловской области, о предприятиях от мала до велика. Со мной можно попасть на производство чая, на заводы, на производства. С не меньшим удовольствием расскажу историю купечества.

