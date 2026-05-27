Я предлагаю вам посмотреть на Чусовую и прочувствовать её характер, посетить живописные сёла на берегу реки и взглянуть на руины Староуткинского завода. Мы окунёмся в мир, где река была главной дорогой предпринимателей и первооткрывателей. Поговорим о промышленности Среднего Урала и полюбуемся кинематографичными чусовскими панорамами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Екатеринбурге

Описание экскурсии

Мы увидим стелу «Европа-Азия» — границу между двумя континентами. Обсудим интересные факты об этом месте и сделаем фотографии на память.

Посетим музей в Первоуральске, поговорим о промышленности Среднего Урала и сплаве продукции по Чусовой.

Заглянем в деревню Слобода: пройдём по исторической части, осмотрим деревянную церковь Георгия Победоносца и полюбуемся видом на реку с вершины Слободского камня.

Пообедаем на базе «Ключ-Камень», расположенной в живописном месте на берегу реки. Традиционная кухня региона подарит новые гастрономические ощущения.

Познакомимся с историей металлургического завода Демидова в Староуткинске. Сегодня его колоритные развалины служат местом вдохновения художников и фотографов.

Проведём вечер в посёлке Чусовом. Насладимся панорамными видами гор, отражением солнца в воде и покоем природы.

Примерный тайминг

9:00 — сбор группы в Екатеринбурге

10:00–10:20 — посещение стелы «Европа-Азия»

10:30–11:00 — экскурсия в музее Первоуральска

12:00–13:00 — деревня Слобода: Слободской камень и Георгиевская церковь

15:00–16:00 — обед

17:30–18:30 — прогулка по Староуткинску, осмотр Демидовского завода

21:00 — возвращение в Екатеринбург

Организационные детали