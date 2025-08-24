Мои заказы

Нижняя Синячиха – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Нижняя Синячиха» в Екатеринбурге, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
Завтра в 14:00
6 сен в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
На автобусе
На микроавтобусе
6.5 часов
20 отзывов
Групповая
Экскурсия по Екатеринбургу и Ганиной Яме
Узнайте историю Екатеринбурга, посетив знаковые места, такие как дом Севастьянова и Ганина Яма. Путешествие на границу Европы и Азии ждёт вас
Начало: У Церкви Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17А)
6 сен в 13:00
13 сен в 13:00
3000 ₽ за человека
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
1 сен в 17:00
2 сен в 09:00
29 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    любовь
    24 августа 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут ещё и через ручьи
    читать дальше

    и по глубоким большим лужам, супер! Скалы и природа завораживает!!!! Оценку не снизили,но мы думали ещё озеро вблизи посмотрим… И среди ваших фото есть фото у голубого озера, мы так и думали туда заедем)))) но мы и так задержали экскурсию дольше чем надо, простите! спасибо!

  • И
    Ирина
    1 августа 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Отличное приключение!
    Это не совсем экскурсия, а именно приключение.
    Главная точка маршрута - Чёртовы скалы - потрясающе!
    Если вы раздумываете ехать ли в
    читать дальше

    плохую погоду, не сомневайтесь, в плохую погоду ещё хуже и от этого только лучше!
    Жуткий и мистический вайб места в дождь усиливается.
    Важно: позаботьтесь об удобной обуви и непромокаемой одежде, которую не жалко, если что, запачкать.
    Чтобы увидеть красоты, вам нужно преодолеть препятствия, это часть приключения и само приключение.
    Максим спасибо!
    Мы очень впечатлились!
    Исключительные рекомендации семьям с детьми 6+.

    
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Немного затянуто, экскурсовод несомненно знает историю города, но очень много сухой информации, которая быстро забудется. Жаль, что нет возможности подъехать непосредственно к месту захоронения царской семьи.
  • Я
    Ярослав
    28 июля 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Отличная экскурсия, все понравилось, по плану.
    Для знакомства с историей столицы Урала считаю что идеальный вариант, время пролетело незаметно.
  • А
    Анна
    27 июля 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Экскурсия очень насыщенная, интересная, познавательная. Везде есть достаточно времени для самостоятельного осмотра.
    Гид Татьяна интересно рассказывала, много знает о современном Екатеринбурге и его истории.
    Экскурсию однозначно рекомендую для углублённого знакомства с Екатеринбургом и историей царской семьи здесь.
    Экскурсия очень насыщенная, интересная, познавательная. Везде есть достаточно времени для самостоятельного осмотра.
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяне Николаевне отдельное спасибо за интересные истории, факты, описания.
  • А
    Ангелина
    30 июня 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Комфортно,заботливо. Узнала много нового. Спасибо большое. Погода была не помехой!!! Эмоций еще на неделю
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.
    Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Замечательная экскурсия!!!!! Очень зацепила история трагической гибели царской семьи, с Татьяной Николаевной буквально поминутно прожили трагические события ночи 16 на
    читать дальше

    

    
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Экскурсия очень понравилась,а гид Татьяна-профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Экскурсия просто потрясающая. Туристам, да и просто всем, кому любопытно узнать о городе и истории Романовых рекомендую к посещению.
  • А
    Артур
    8 июня 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Тётя Тамара огонь
  • Е
    Елена
    11 мая 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Здравствуйте! Выражаю благодарность нашему гиду Татьяне за интересную и познавательную обзорную экскурсию! В Екатеринбурге впервые, просто влюбилась в этот город) Мира и процветания!
  • О
    Ольга
    11 мая 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Экскурсия просто супер! Очень рекомендую всем, кому интересна история Екатеринбурга, история гибели семьи Романовых. Ганина яма пробирает до слез. Огромное
    читать дальше

    спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за глубокое знание материала, за доступную форму подачи. Я сама по профессии историк, была во многих городах, мне есть с чем сравнить. Очень удачно экскурсия структурирована, завершается большой экскурсией по городу, что дает возможность туристам побывать там, куда ноги не донесли. Еще раз спасибо.

  • А
    Алена
    29 апреля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Прекрасный маршрут, красивые места, отличный водитель и гид, хорошо подготовленная для поездки машина. Однозначно рекомендуем! Получили массу удовольствия и впечатлений!
  • К
    Ксения
    22 апреля 2025
    Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересно рассказывала Татьяна Николаевна. Не хотелось пропустить ни слова.
    Но, есть одна проблема: не работал у экскурсовода передатчик, был разряжен. По городу ходили и прислушивались.
    Просьба давать экскурсоводу запасной или хотя бы зарядное устройство.
  • Д
    Даниил
    21 апреля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Понравилось буквально всë: гид, маршрут, обстановка, истории, виды! 10 из 10
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные рассказы, сказочное место- Чертово
    читать дальше

    

    
  • Л
    Лилия
    26 февраля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский
    читать дальше

    лесов то, что нужно от плохого настроения и тоски. Максим замечательный рассказчик и экскурсовод, который выдаст вам не сухие исторические справки, а самое настоящее историческое путешествие, приправленное мифами и легендами этих мест.
    

    
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
    Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо

