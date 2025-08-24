л любовь Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» читать дальше и по глубоким большим лужам, супер! Скалы и природа завораживает!!!! Оценку не снизили,но мы думали ещё озеро вблизи посмотрим… И среди ваших фото есть фото у голубого озера, мы так и думали туда заедем)))) но мы и так задержали экскурсию дольше чем надо, простите! спасибо! Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут ещё и через ручьи

И Ирина Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»

Это не совсем экскурсия, а именно приключение.

Главная точка маршрута - Чёртовы скалы - потрясающе!

Если вы раздумываете ехать ли в читать дальше плохую погоду, не сомневайтесь, в плохую погоду ещё хуже и от этого только лучше!

Жуткий и мистический вайб места в дождь усиливается.

Важно: позаботьтесь об удобной обуви и непромокаемой одежде, которую не жалко, если что, запачкать.

Чтобы увидеть красоты, вам нужно преодолеть препятствия, это часть приключения и само приключение.

Максим спасибо!

Мы очень впечатлились!

Е Елена Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Немного затянуто, экскурсовод несомненно знает историю города, но очень много сухой информации, которая быстро забудется. Жаль, что нет возможности подъехать непосредственно к месту захоронения царской семьи.

Я Ярослав Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Отличная экскурсия, все понравилось, по плану.

Для знакомства с историей столицы Урала считаю что идеальный вариант, время пролетело незаметно.

А Анна Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Экскурсия очень насыщенная, интересная, познавательная. Везде есть достаточно времени для самостоятельного осмотра.

Гид Татьяна интересно рассказывала, много знает о современном Екатеринбурге и его истории.

Экскурсию однозначно рекомендую для углублённого знакомства с Екатеринбургом и историей царской семьи здесь.

Т Татьяна Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяне Николаевне отдельное спасибо за интересные истории, факты, описания.

А Ангелина Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Комфортно,заботливо. Узнала много нового. Спасибо большое. Погода была не помехой!!! Эмоций еще на неделю

Е Екатерина Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.

Ю Юлия Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы читать дальше 17 июля 1918года, на столько увлекательно она преподносила материал. Екатеринбург прекрасен! Спасибо водителю Дмитрию за безопасное и аккуратное вождение и вежливое общение. Очень рекомендую эту экскурсию! Замечательная экскурсия!!!!! Очень зацепила история трагической гибели царской семьи, с Татьяной Николаевной буквально поминутно прожили трагические события ночи 16 на

Е Елена Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Экскурсия очень понравилась,а гид Татьяна-профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.

Т Татьяна Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Экскурсия просто потрясающая. Туристам, да и просто всем, кому любопытно узнать о городе и истории Романовых рекомендую к посещению.

А Артур Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Тётя Тамара огонь

Е Елена Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Здравствуйте! Выражаю благодарность нашему гиду Татьяне за интересную и познавательную обзорную экскурсию! В Екатеринбурге впервые, просто влюбилась в этот город) Мира и процветания!

О Ольга Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы читать дальше спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за глубокое знание материала, за доступную форму подачи. Я сама по профессии историк, была во многих городах, мне есть с чем сравнить. Очень удачно экскурсия структурирована, завершается большой экскурсией по городу, что дает возможность туристам побывать там, куда ноги не донесли. Еще раз спасибо. Экскурсия просто супер! Очень рекомендую всем, кому интересна история Екатеринбурга, история гибели семьи Романовых. Ганина яма пробирает до слез. Огромное

А Алена Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» Прекрасный маршрут, красивые места, отличный водитель и гид, хорошо подготовленная для поездки машина. Однозначно рекомендуем! Получили массу удовольствия и впечатлений!

К Ксения Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы Прекрасная экскурсия. Очень интересно рассказывала Татьяна Николаевна. Не хотелось пропустить ни слова.

Но, есть одна проблема: не работал у экскурсовода передатчик, был разряжен. По городу ходили и прислушивались.

Просьба давать экскурсоводу запасной или хотя бы зарядное устройство.

Д Даниил Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» Понравилось буквально всë: гид, маршрут, обстановка, истории, виды! 10 из 10

Т Татьяна Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» читать дальше городище. Рекомендую всем! Очень позитивный гид, море впечатлений, отличное настроение! Возможность полюбоваться маленьким островком Уральских гор, совсем рядом с Екатеринбургом. Спасибо!!! Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные рассказы, сказочное место- Чертово

Л Лилия Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве» читать дальше лесов то, что нужно от плохого настроения и тоски. Максим замечательный рассказчик и экскурсовод, который выдаст вам не сухие исторические справки, а самое настоящее историческое путешествие, приправленное мифами и легендами этих мест.

P.S. машина и её удивительная история заслуживают отдельного отзыва❤️ Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский