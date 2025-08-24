Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
Завтра в 14:00
6 сен в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Екатеринбургу и Ганиной Яме
Узнайте историю Екатеринбурга, посетив знаковые места, такие как дом Севастьянова и Ганина Яма. Путешествие на границу Европы и Азии ждёт вас
Начало: У Церкви Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17А)
6 сен в 13:00
13 сен в 13:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
1 сен в 17:00
2 сен в 09:00
29 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ллюбовь24 августа 2025Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут ещё и через ручьи
- ИИрина1 августа 2025Отличное приключение!
Это не совсем экскурсия, а именно приключение.
Главная точка маршрута - Чёртовы скалы - потрясающе!
Если вы раздумываете ехать ли в
- ЕЕлена28 июля 2025Немного затянуто, экскурсовод несомненно знает историю города, но очень много сухой информации, которая быстро забудется. Жаль, что нет возможности подъехать непосредственно к месту захоронения царской семьи.
- ЯЯрослав28 июля 2025Отличная экскурсия, все понравилось, по плану.
Для знакомства с историей столицы Урала считаю что идеальный вариант, время пролетело незаметно.
- ААнна27 июля 2025Экскурсия очень насыщенная, интересная, познавательная. Везде есть достаточно времени для самостоятельного осмотра.
Гид Татьяна интересно рассказывала, много знает о современном Екатеринбурге и его истории.
Экскурсию однозначно рекомендую для углублённого знакомства с Екатеринбургом и историей царской семьи здесь.
- ТТатьяна26 июля 2025Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяне Николаевне отдельное спасибо за интересные истории, факты, описания.
- ААнгелина30 июня 2025Комфортно,заботливо. Узнала много нового. Спасибо большое. Погода была не помехой!!! Эмоций еще на неделю
- ЕЕкатерина23 июня 2025Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.
- ЮЮлия22 июня 2025Замечательная экскурсия!!!!! Очень зацепила история трагической гибели царской семьи, с Татьяной Николаевной буквально поминутно прожили трагические события ночи 16 на
- ЕЕлена17 июня 2025Экскурсия очень понравилась,а гид Татьяна-профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.
- ТТатьяна8 июня 2025Экскурсия просто потрясающая. Туристам, да и просто всем, кому любопытно узнать о городе и истории Романовых рекомендую к посещению.
- ААртур8 июня 2025Тётя Тамара огонь
- ЕЕлена11 мая 2025Здравствуйте! Выражаю благодарность нашему гиду Татьяне за интересную и познавательную обзорную экскурсию! В Екатеринбурге впервые, просто влюбилась в этот город) Мира и процветания!
- ООльга11 мая 2025Экскурсия просто супер! Очень рекомендую всем, кому интересна история Екатеринбурга, история гибели семьи Романовых. Ганина яма пробирает до слез. Огромное
- ААлена29 апреля 2025Прекрасный маршрут, красивые места, отличный водитель и гид, хорошо подготовленная для поездки машина. Однозначно рекомендуем! Получили массу удовольствия и впечатлений!
- ККсения22 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Очень интересно рассказывала Татьяна Николаевна. Не хотелось пропустить ни слова.
Но, есть одна проблема: не работал у экскурсовода передатчик, был разряжен. По городу ходили и прислушивались.
Просьба давать экскурсоводу запасной или хотя бы зарядное устройство.
- ДДаниил21 апреля 2025Понравилось буквально всë: гид, маршрут, обстановка, истории, виды! 10 из 10
- ТТатьяна29 марта 2025Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные рассказы, сказочное место- Чертово
- ЛЛилия26 февраля 2025Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский
- ТТатьяна23 февраля 2025Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нижняя Синячиха»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Нижняя Синячиха" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Нижняя Синячиха», 28 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь