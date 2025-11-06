Когда: Экскурсии проходят по субботам (смотрите расписание). В нашей программе: 09:00 — обзорная экскурсия по Екатеринбургу + Храм на Крови (по желанию вход в Храм 100 руб); 12:00 — обед в уютном кафе (включён в стоимость); 13:30 — граница Европы и Азии; 15:00 — монастырь Ганина Яма; 18:00 — панорама Екатеринбурга: «Высоцкий» + музей Высоцкого по желанию (для посетителей смотровой площадке бесплатно).

Экскурсия длится около 9 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала