Увидеть всё главное в Екатеринбурге всего за один день? Легко! Вас ждут исторический центр и старинные улицы, панорама с небоскрёба, граница Европы и Азии и тайны последней царской семьи — всё самое важное в одном маршруте.
Описание экскурсииУвидеть главные символы города, погрузиться в историю региона и влюбиться в Урал — раз и навсегда. Добро пожаловать в Екатеринбург! Что вас ждёт?
- Панорамы с высоты — виды с 52-го этажа небоскрёба, откуда открывается весь город.
- Тайны истории — загадки последних дней царской семьи и легенды старинных улиц.
- Путешествие сквозь границы — где проходит граница Европы и Азии? Вы узнаете!
- Контрасты Урала — от купеческих особняков до современных арт-пространств. Почему стоит выбрать нашу экскурсию?
- Всё самое важное без лишних перемещений • Гид-профессионал расскажет так, что вы влюбитесь в город • Лучшие локации для запоминающихся кадров Уже в этом году десятки путешественников открыли для себя Екатеринбург с нами. Теперь ваша очередь! Важная информация: Екатеринбург ждёт — отправляемся? Нажмите «Забронировать» — и готово! Всё остальное мы берём на себя.
Экскурсии проходят по субботам (смотрите расписание). В нашей программе: 09:00 — обзорная экскурсия по Екатеринбургу + Храм на Крови (по желанию вход в Храм 100 руб); 12:00 — обед в уютном кафе (включён в стоимость); 13:30 — граница Европы и Азии; 15:00 — монастырь Ганина Яма; 18:00 — панорама Екатеринбурга: «Высоцкий» + музей Высоцкого по желанию (для посетителей смотровой площадке бесплатно).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная экскурсия по городу + Храм на Крови
- граница Европы и Азии
- монастырь Ганина Яма
- панорама Екатеринбурга «Высоцкий»
- музей Высоцкого (по желанию)
Что включено
- Обзорная экскурсия по городу с остановками + Храм на Крови
- Обед в уютном кафе
- Граница Европы и Азии
- Монастырь Ганина Яма
- Панорама Екатеринбурга: «Высоцкий»
- Музей Высоцкого (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малышева, 74
Завершение: Малышева, 51
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Екатеринбург ждёт - отправляемся? Нажмите «Забронировать» - и готово! Всё остальное мы берём на себя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Неспешный формат позволяет рассмотреть все объекты не торопясь. Всё, что заявлено посмотрели. Бонусом был Ново-Тихвинский монастырь. Еще в Геологическом музее мне расказали про него. Все стены и полы выложены уральскими комнями, очень красиво. Экскурсия интересная, познавательная. Обед тоже на уровне. Спасибо, Любовь.
С
Сергей
5 ноя 2025
Этот умопомрачительный город-Екатеринбург, просто красавчик, можно многократно ходить по одним и тем де местам и влюбляться всё больше и больше. Экскурсия просто уникальная! За один день увидеть, услышать и пройти
А
Анастасия
4 ноя 2025
Всё понравилось, большое спасибо!
Д
Диана
4 ноя 2025
Экскурсия хорошая, прямо "все включено".
Е
Екатерина
23 окт 2025
Чудесная, насыщенная экскурсия. За один день так много узнали и увидели благодаря прекрасному экскурсоводу Рите Борисовне и водителю Тимуру. Посмотрели достопримечательности города. где пешком, где просто притормаживали и рассматривали из
Ю
Юлия
21 окт 2025
А
Анастасия
21 окт 2025
О
Оксана
19 окт 2025
Отличная и насыщенная экскурсия, прекрасный экскурсовод Рита Борисовна и очень позитивный водитель Тимур. Посмотрели обзорно Екатеринбург - как на автобусе, так и гуляя по нему, затем был вкусный и сытный
А
Анастасия
19 окт 2025
Рита - замечательный экскурсовод! Рассказывала что-то интересное все время поездки. Все четко по таймингу. И отдельно удивил очень хороший обед
А
Андрей
23 сен 2025
Остались очень довольны, узнали интересные факты истории. Хороший экскурсовод. Огромное спасибо!
Ю
Юлия
21 сен 2025
Чудесная экскурсия, мы поехали большой компанией 14 человек и сломался автобус
Т
Татьяна
16 сен 2025
Отличная экскурсия, хороший экскурсовод
Д
Дарья
16 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Как и заявлено - всё и сразу. Даже не думала, что за один день так много успеем. Подробнее: сбор в 9.00, микроавтобус очень комфортный, группа небольшая 16 чел,
С
Светлана
26 авг 2025
Экскурсию очень понравилось! Было очень интересно узнавать историю возникновения Екатеринбурга. Всё экскурсия прошла как одно мгновение, очень интересно. Обед также замечательный.
Е
Елена
24 авг 2025
Прекрасная экскурсия, много узнали об истории Екатеринбурга, посмотрели все знаковые места, гид Анна увлеченно рассказывала про свой город.
