11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить этот мастер-класс
- 🏙️ Прогулка по историческому центру
- 🍽️ Дегустация уральских пельменей
- 🏛️ Уникальная архитектура конструктивизма
- 📜 Интересные городские легенды
- 👨🍳 Возможность участия в мастер-классе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Городок чекистов
- Площадь Парижской Коммуны
- Гостиница Большой Урал
- Центральная булочная
- Ресторан Океан
- Гастроном №5
Описание мастер-класса
«Городок чекистов» и «Клуб строителей»
Вы увидите «Городок чекистов» — самый известный конструктивистский жилой комплекс советского Свердловска. Я расскажу, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили еду строители нового «идеального общества». А ещё — чем знаменит ресторан «Уральские пельмени» и был ли он по карману студентам.
В «Клубе строителей» рассмотрим сохранившуюся лестницу, полюбуемся панорамным остеклением.
Площадь Парижской Коммуны
Далее вы увидите архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны, услышите, как он формировался и в чём его отличительные особенности.
Советский общепит и конструктивизм
Я покажу «звезду» конструктивистской архитектуры города — гостиницу «Большой Урал». Расскажу об одноимённом ресторане, напомню рецепт знаменитой солянки, которая в нём подавалась, и поясню, что в советских заведениях делали коктейльщицы.
Рыбный день
Следом мы заглянем в помещения бывшей Центральной булочной, фирменного магазина и ресторана «Океан». Вы узнаете, где сохранилась уникальная потолочная роспись в стиле сталинского ампира и почему именно четверг был выбран «рыбным днём».
Калачи и вареники
Чтобы обсудить впечатления после экскурсии, мы можем посетить на выбор два заведения:
— уютное кафе, расположенное в особняке конца девятнадцатого века. Здесь сохранились работающий камин и печи с подлинными старинными изразцами. А еще тут жил один из самых известных архитекторов Екатеринбурга, Константин Трофимович Бабыкин, курировавший строительство здания Оперного театра. Вы сможете не только попробовать блюда из разнообразного меню, но и остаться на мастер-класс и приготовить аппетитные калачи, вареники или пельмени.
— заведение, расположенное в памятнике конструктивизма. Если вы хотите продегустировать готовый сет пельменей, вареников или посикунчиков.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет совместить познавательное и питательное. Экскурсия даст пищу и уму, и сердцу. Позволит почувствовать дух недалекого прошлого, вспомнить позабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных людей.
Бонус: со всеми участниками экскурсии я поделюсь рецептом знаменитой солянки из ресторана «Большой Урал» и сообщу рецепт пельменного фарша из «Уральских пельменей».
Организационные детали
- Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует. Зимой важна многослойность и обувь на толстой подошве.
- По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей, вареников и пельменей. Мастер-класс по лепке пельменей/калачей — 3000 рублей. Для шестого и последующих участников стоимость — 750 рублей с человека за лепку калачей, пельменей или вареников на выбор. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).
- Если вы хотите после экскурсии продегустировать готовый сет из пельменей, вареников или посикунчиков, пожалуйста, сообщите мне об этом заранее, чтобы я забронировала для вас столик. Стоимость дегустационного сета 1390 рулей. Это не входит в стоимость экскурсии.
Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. 30 минут — 2500 рублей, 15 минут — 2000 рублей.
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Ответы на вопросы
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