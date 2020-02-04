11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка

Изучить уральский конструктивизм и попробовать блюда местной кухни в душевной атмосфере

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы погуляете по историческому центру, увидите заведения советского общепита и знаменитый жилой комплекс в конструктивистском стиле.

Услышите старые и новые городские легенды и продегустируете знаменитые уральские пельмени!
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча у главного входа в ТК «Сити центр»
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка

Что вас ожидает

«Городок чекистов» и площадь Парижской Коммуны
Вы пройдете по «Городку чекистов» — самому известному конструктивистскому жилому комплексу советского Свердловска. Я расскажу, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили еду строители нового «идеального общества». А еще — чем знаменит ресторан «Уральские пельмени» и был ли он по карману студентам. Далее вы увидите архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны, услышите, как он формировался и в чем его отличительные особенности.

Советский общепит и конструктивизм
Я покажу «звезду» конструктивистской архитектуры города — гостиницу «Большой Урал» — и поделюсь легендой, связывающей ее с Рузвельтом и Тегеранской конференцией. Расскажу об одноименном ресторане, напомню рецепт знаменитой солянки, которая в нем подавалась, и поясню, что в советских заведениях делали коктейльщицы. Следом мы заглянем в помещения бывшей Центральной булочной, фирменного магазина и ресторана Океан. Вы узнаете, где сохранилась уникальная потолочная роспись в стиле сталинского ампира и почему именно четверг был выбран «рыбным днем».

История Гастронома №5
Вы увидите здание бывшего Гастронома №5. Внимательно рассмотрев ряд старых фото, поймете, как купеческий особняк был превращен в конструктивистский дом. Услышите, чем Гастроном №5 отличался от других магазинов и почему студенты так любили его кафетерий. Я буду очень рада, если вы останетесь после экскурсии на мастер-класс и освоите три вида защипов для традиционных уральских пельменей, которые вам тут же приготовят.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить познавательное и питательное. Экскурсия даст пищу и уму, и сердцу. Позволит почувствовать дух недалекого прошлого, вспомнить позабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных людей.

Организационные детали

  • Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует
  • В завершение экскурсии мы посетим современную пельменную. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. Средний чек — 300-400 рублей с человека
  • По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке пельменей. Стоимость — 500 рублей с человека, но не менее 3000 рублей. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа в ТК «Сити центр».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
В воскресенье у нас было пару свободных часов в Екатеринбурге, а ходить по магазинам не хотелось, поэтому было решено пойти на экскурсию. Хотелось чего-то интересного и необычного, поскольку на классической экскурсии по городу мы уже когда-то были, и выбор пал на архитектурно-гастрономическую прогулку со Светланой. О сделанном выборе мы не пожалели! Два с лишним часа пролетели незаметно за увлекательным рассказом о советском Свердловске, его архитектуре, ресторанах и магазинах. От таких рассказов разыгрался аппетит и потекли слюнки, так что обед в уютной пельменной был очень кстати. Советую эту экскурсию не только гостям Екатеринбурга, но и его жителям, ведь всегда здорово узнать что-то новое о своём городе.
18 ноября 2019
Гид грамотный и отличный рассказчик! Светлана быстро сориентировалась под запрос группы, погодные условия! Содержательная и познавательная экскурсия, воспользуемся услугами Светланы в следующий раз!
5 ноября 2019
Очень интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод мастер своего дела. Материал интересный, живой. Успехов вам!
28 сентября 2019
Светлана передала нам любовь к своему городу, поведала интересные исторические факты, гибко подстраивается под пожелания экскурсантов. Спасибо.
16 июля 2019
Отличная экскурсия! Продлилась около 2 часов, нам с мужем очень понравилось! Советуем данную экскурсию всем жителям Екатеринбурга, потому что оказывается, мы все так мало знаем о нашем городе)))
12 июля 2019
Спасибо большое Светлане за интересный рассказ . Экскурсия получилась познавательной. Было приятно пообщаться с умным, интеллигентным и приятным человеком, который много знает о своем городе.
9 июля 2019
Всем доброго дня. Выходные мы (3 вз+1 реб.)провели в Екатеринбурге. Были в первый раз и благодаря Светлане все четверо в него влюбились. Светлана с большим желанием рассказывала о достопримечательностях и о городе в целом Маршрут был составлен и оговорен заранее и мы ничего не пропустили, особенно впечатлил "Высоцкий". Светлана так составила маршрут что было интересно нам и сыну. Пригласила нас в интересное кафе и мы отведали необыкновенно вкусные Пельмени(именно с большой буквы, это вам не заурядные пельмешки, а с разными начинками,соусами и формы) Мы очень здорово провели время чего и Вам желаем. Светлана отличный гид!! Муж просил сохранить координаты чтобы обращаться в следующий раз!!
20 июня 2019
Прогулялись со Светланой по интересному маршруту. Видно что Светлана очень любит город) А завершение маршрута вкусным обедом - очень оригинально!))) Советую посетить данную экскурсию, вам очень понравится.
Тимофей
11 июня 2019
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, после поняли, что даже не успели ничего пофоткать, настолько нас увлекли рассказы о прошлом города. Очень приятный и грамотный экскурсовод, который явно очень сильно любит город и его историю. В беседах и вопросах далеко отклонялись от основной темы и любые темы готова была осветить :) Светлана спасибо вам за отличную экскурсию :)
22 мая 2019
Мне очень повезло, что я выбрала эту экскурсию, тем более, что я была в Екатеринбурге в первый раз. Замечательный формат данной экскурсии, много рекомендаций где и насколько вкусно можно поесть. И конечно сам город открывается в совершенно новом свете, цвете и рассказе Светланы. Замечательный рассказчик, тактичный человек и необыкновенно-приятный в общении гид. Очень рекомендую, Вам понравится!!!
Ещё 1 отзыв

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