11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Городок чекистов» и площадь Парижской Коммуны

Вы пройдете по «Городку чекистов» — самому известному конструктивистскому жилому комплексу советского Свердловска. Я расскажу, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили еду строители нового «идеального общества». А еще — чем знаменит ресторан «Уральские пельмени» и был ли он по карману студентам. Далее вы увидите архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны, услышите, как он формировался и в чем его отличительные особенности.

Советский общепит и конструктивизм

Я покажу «звезду» конструктивистской архитектуры города — гостиницу «Большой Урал» — и поделюсь легендой, связывающей ее с Рузвельтом и Тегеранской конференцией. Расскажу об одноименном ресторане, напомню рецепт знаменитой солянки, которая в нем подавалась, и поясню, что в советских заведениях делали коктейльщицы. Следом мы заглянем в помещения бывшей Центральной булочной, фирменного магазина и ресторана Океан. Вы узнаете, где сохранилась уникальная потолочная роспись в стиле сталинского ампира и почему именно четверг был выбран «рыбным днем».

История Гастронома №5

Вы увидите здание бывшего Гастронома №5. Внимательно рассмотрев ряд старых фото, поймете, как купеческий особняк был превращен в конструктивистский дом. Услышите, чем Гастроном №5 отличался от других магазинов и почему студенты так любили его кафетерий. Я буду очень рада, если вы останетесь после экскурсии на мастер-класс и освоите три вида защипов для традиционных уральских пельменей, которые вам тут же приготовят.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить познавательное и питательное. Экскурсия даст пищу и уму, и сердцу. Позволит почувствовать дух недалекого прошлого, вспомнить позабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных людей.