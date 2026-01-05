11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка

Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга подарит вам возможность увидеть знаменитый жилой комплекс "Городок чекистов" и площадь Парижской Коммуны. Вы узнаете, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили
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еду строители нового общества. Посетите гостиницу "Большой Урал" и узнаете о легенде, связывающей её с Рузвельтом.

Заглянете в бывшую Центральную булочную и ресторан Океан, где сохранилась уникальная потолочная роспись.

В завершение экскурсии можно посетить уютное кафе в старинном особняке и попробовать блюда из разнообразного меню.

Экскурсия подойдет всем, кто хочет совместить познавательное и питательное, а также получить рецепт знаменитой солянки и пельменного фарша

4.9
36 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🏙️ Прогулка по историческому центру
  • 🍽️ Дегустация уральских пельменей
  • 🏛️ Уникальная архитектура конструктивизма
  • 📜 Интересные городские легенды
  • 👨‍🍳 Возможность участия в мастер-классе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучше всего посетить Екатеринбург для архитектурно-гастрономической прогулки в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает благодаря летним мероприятиям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но следует быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но стоит учесть необходимость тёплой одежды и обуви.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка

Что можно увидеть

  • Городок чекистов
  • Площадь Парижской Коммуны
  • Гостиница Большой Урал
  • Центральная булочная
  • Ресторан Океан
  • Гастроном №5

Описание мастер-класса

«Городок чекистов» и «Клуб строителей»

Вы увидите «Городок чекистов» — самый известный конструктивистский жилой комплекс советского Свердловска. Я расскажу, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили еду строители нового «идеального общества». А ещё — чем знаменит ресторан «Уральские пельмени» и был ли он по карману студентам.
В «Клубе строителей» рассмотрим сохранившуюся лестницу, полюбуемся панорамным остеклением.

Площадь Парижской Коммуны

Далее вы увидите архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны, услышите, как он формировался и в чём его отличительные особенности.

Советский общепит и конструктивизм

Я покажу «звезду» конструктивистской архитектуры города — гостиницу «Большой Урал». Расскажу об одноимённом ресторане, напомню рецепт знаменитой солянки, которая в нём подавалась, и поясню, что в советских заведениях делали коктейльщицы.

Рыбный день

Следом мы заглянем в помещения бывшей Центральной булочной, фирменного магазина и ресторана «Океан». Вы узнаете, где сохранилась уникальная потолочная роспись в стиле сталинского ампира и почему именно четверг был выбран «рыбным днём».

Калачи и вареники

Чтобы обсудить впечатления после экскурсии, мы можем посетить на выбор два заведения:

— уютное кафе, расположенное в особняке конца девятнадцатого века. Здесь сохранились работающий камин и печи с подлинными старинными изразцами. А еще тут жил один из самых известных архитекторов Екатеринбурга, Константин Трофимович Бабыкин, курировавший строительство здания Оперного театра. Вы сможете не только попробовать блюда из разнообразного меню, но и остаться на мастер-класс и приготовить аппетитные калачи, вареники или пельмени.

— заведение, расположенное в памятнике конструктивизма. Если вы хотите продегустировать готовый сет пельменей, вареников или посикунчиков.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить познавательное и питательное. Экскурсия даст пищу и уму, и сердцу. Позволит почувствовать дух недалекого прошлого, вспомнить позабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных людей.

Бонус: со всеми участниками экскурсии я поделюсь рецептом знаменитой солянки из ресторана «Большой Урал» и сообщу рецепт пельменного фарша из «Уральских пельменей».

Организационные детали

  • Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует. Зимой важна многослойность и обувь на толстой подошве.
  • По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей, вареников и пельменей. Мастер-класс по лепке пельменей/калачей — 3000 рублей. Для шестого и последующих участников стоимость — 750 рублей с человека за лепку калачей, пельменей или вареников на выбор. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).
  • Если вы хотите после экскурсии продегустировать готовый сет из пельменей, вареников или посикунчиков, пожалуйста, сообщите мне об этом заранее, чтобы я забронировала для вас столик. Стоимость дегустационного сета 1390 рулей. Это не входит в стоимость экскурсии.

Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. 30 минут — 2500 рублей, 15 минут — 2000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кофейня EXIT COFFEE
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1502 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
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и разрабатывать новые интересные маршруты. Сотрудничаю с Музеем истории Екатеринбурга. Люблю не только рассказывать о городе, но и знакомить гостей с его гастрономией. Сотрудничаю с местными кафе и ресторанами, поэтому могу предложить приятные бонусы и скидки в некоторых заведениях после экскурсии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
1
Екатерина
Хорошая прогулка. Архитектора заслуживает внимания. Гид очень приятная. Легко было общаться. Закончили в ресторане, который рекомендовали и другие гиды города. Кухня отличная! Все понравилось. Светлана обещала рецепт солянки еще сбросить. Жду. 😏
Хорошая прогулка. Архитектора заслуживает внимания. Гид очень приятная. Легко было общаться. Закончили в ресторане, который рекомендовали
Хорошая прогулка. Архитектора заслуживает внимания. Гид очень приятная. Легко было общаться. Закончили в ресторане, который рекомендовали
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Людмила
Впечатления от экскурсии самые приятные!
Заявленная тема абсолютно соответствовала материалу.
Наша компания было очень разной (от 12 до 70 лет), но всем очень понравилось!
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Ирина
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета пельменей стала вкусным финалом — именно то, что хотелось в конце прогулки!
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета
Очень приятная прогулка! Светлана — чудесный гид, рассказывает со знанием дела. Маршрут интересный, а дегустация сета
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М
Все отлично!
Все отлично!
Все отлично!
Все отлично!
Все отлично!
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Диана
Интересная экскурсия, много интересных фактов об архитектуре и вкусных моментов. Под конец разыгрался нешуточный аппетит))
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Ксения
Светлана, благодарю за экскурсию! Сразу видно, что Светлана много времени посвятила изучению истории Екатеринбурга и ресторанов советского периода. Было любопытно увидеть знакомые места с необычных ракурсов. Отдельно отмечу интересный подход
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с цитированием воспоминаний различных людей о городе и общепите. Экскурсия понравилась, жаль, что было холодно и время ограничено, а то мы бы с удовольствием послушали рассказы обо всех зданиях в городе!)))))) В конце экскурсии с аппетитом пообедали в атмосферном ресторанчике с уральскими специалитетами. Рекомендую Светлану и ее экскурсии!

Светлана, благодарю за экскурсию! Сразу видно, что Светлана много времени посвятила изучению истории Екатеринбурга и ресторанов
Светлана, благодарю за экскурсию! Сразу видно, что Светлана много времени посвятила изучению истории Екатеринбурга и ресторанов
Светлана, благодарю за экскурсию! Сразу видно, что Светлана много времени посвятила изучению истории Екатеринбурга и ресторанов
Светлана, благодарю за экскурсию! Сразу видно, что Светлана много времени посвятила изучению истории Екатеринбурга и ресторанов
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