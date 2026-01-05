11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучше всего посетить Екатеринбург для архитектурно-гастрономической прогулки в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает благодаря летним мероприятиям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но следует быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но стоит учесть необходимость тёплой одежды и обуви.

Прогулка по историческому центру Екатеринбурга подарит вам возможность увидеть знаменитый жилой комплекс "Городок чекистов" и площадь Парижской Коммуны. Вы узнаете, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили

еду строители нового общества. Посетите гостиницу "Большой Урал" и узнаете о легенде, связывающей её с Рузвельтом. Заглянете в бывшую Центральную булочную и ресторан Океан, где сохранилась уникальная потолочная роспись. В завершение экскурсии можно посетить уютное кафе в старинном особняке и попробовать блюда из разнообразного меню. Экскурсия подойдет всем, кто хочет совместить познавательное и питательное, а также получить рецепт знаменитой солянки и пельменного фарша

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

«Городок чекистов» и «Клуб строителей»

Вы увидите «Городок чекистов» — самый известный конструктивистский жилой комплекс советского Свердловска. Я расскажу, почему в домах не были запланированы кухни и как готовили еду строители нового «идеального общества». А ещё — чем знаменит ресторан «Уральские пельмени» и был ли он по карману студентам.

В «Клубе строителей» рассмотрим сохранившуюся лестницу, полюбуемся панорамным остеклением.

Площадь Парижской Коммуны

Далее вы увидите архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны, услышите, как он формировался и в чём его отличительные особенности.

Советский общепит и конструктивизм

Я покажу «звезду» конструктивистской архитектуры города — гостиницу «Большой Урал». Расскажу об одноимённом ресторане, напомню рецепт знаменитой солянки, которая в нём подавалась, и поясню, что в советских заведениях делали коктейльщицы.

Рыбный день

Следом мы заглянем в помещения бывшей Центральной булочной, фирменного магазина и ресторана «Океан». Вы узнаете, где сохранилась уникальная потолочная роспись в стиле сталинского ампира и почему именно четверг был выбран «рыбным днём».

Калачи и вареники

Чтобы обсудить впечатления после экскурсии, мы можем посетить на выбор два заведения:

— уютное кафе, расположенное в особняке конца девятнадцатого века. Здесь сохранились работающий камин и печи с подлинными старинными изразцами. А еще тут жил один из самых известных архитекторов Екатеринбурга, Константин Трофимович Бабыкин, курировавший строительство здания Оперного театра. Вы сможете не только попробовать блюда из разнообразного меню, но и остаться на мастер-класс и приготовить аппетитные калачи, вареники или пельмени.

— заведение, расположенное в памятнике конструктивизма. Если вы хотите продегустировать готовый сет пельменей, вареников или посикунчиков.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить познавательное и питательное. Экскурсия даст пищу и уму, и сердцу. Позволит почувствовать дух недалекого прошлого, вспомнить позабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных людей.

Бонус: со всеми участниками экскурсии я поделюсь рецептом знаменитой солянки из ресторана «Большой Урал» и сообщу рецепт пельменного фарша из «Уральских пельменей».

Организационные детали

Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует. Зимой важна многослойность и обувь на толстой подошве.

По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей, вареников и пельменей. Мастер-класс по лепке пельменей/калачей — 3000 рублей. Для шестого и последующих участников стоимость — 750 рублей с человека за лепку калачей, пельменей или вареников на выбор. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).

Если вы хотите после экскурсии продегустировать готовый сет из пельменей, вареников или посикунчиков, пожалуйста, сообщите мне об этом заранее, чтобы я забронировала для вас столик. Стоимость дегустационного сета 1390 рулей. Это не входит в стоимость экскурсии.

Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. 30 минут — 2500 рублей, 15 минут — 2000 рублей.