Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
«А внутри вы прикоснетесь к таинствам хурульной росписи «дугана» — молельного зала и музея религии»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСтолица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
«Мы отправимся в неё как в исторический музей без стен, потолков и границ»
Завтра в 15:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ЕЕвгения16 июня 2025Элиста - степной оазис и буддийский центрДата посещения: 13 июня 2025Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
- ААнна4 ноября 2025Всё очень понравилось. Экскурсовод-прекрасная! Всё понятно, чётко и для детей))))
- ММария3 ноября 2025Были группой 2 взрослых + 3 ребёнка, стартовый уровень знаний примерно "нулевой")) Экскурсию проводил Бадма. Нам очень понравилось. Интересно, доступно, с юмором. Очень динамично, 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать знакомым
- ННаталия1 ноября 2025Все супер! Бадма отличный экскурсовод! Рекомендую!
- РРыбкин3 октября 2025Хороший гид!)
- ЕЕлена20 сентября 2025Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень довольны. За небольшое время
- ЕЕвгения14 сентября 2025Прекрасная экскурсия, получили массу новых впечатлений. Наш гид Наян не просто показывал достопримечательности, а делился своими эмоциями и помогал нам
- ВВладимир26 августа 2025Если будете в Элисте, даже проездом, обязательно найдите время на прогулку по городу, и обязательно с экскурсоводом. Вас ждет удивительное
- ДДарья20 августа 2025Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!
- ООльга17 августа 2025У нас был гид Бадма. Рассказывал интересно про историю Калмыкии и буддизм. В первой части прошлись по достопримечательностям на улице, вторая часть прошла внутри действующего буддистского храма. Два часа пролетели незаметно.
- ММария16 августа 202514 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
- ААнастасия16 августа 2025Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
- ССВЕТЛАНА15 августа 202515.08.2025г были на экскурсии. За два часа получили обширную информацию о Калмыкии, храме Будды. Поручили ответы на все интересующие нас
- ИИрина14 августа 2025Чудесно организовано! Гид Байн доступно и интересно организовала наше знакомство с Элитой и буддизмом! На все вопросы дала доступные ответы.
- ООльга12 августа 2025Добрый вечер!
Посетили с детьми и друзьями загадочную республику Калмыкию. Нашим гидом была Баян. Хорошая и интересная речь, знаковые места Элисты.
- ВВероника10 августа 2025Очень удобный формат организации и заказа экскурсии) Экскурсовод Гилян располагает к себе туристов знаниями, тактичностью и любовью к родному краю. Познавательно и незаметно пролетели два часа))
- ННаталья6 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Наяну! Экскурсия насыщенная, интересная, с элементами развлечений (поиграли в национальные калмыкские игры), достаточное количество информации
- ЕЕлена29 июля 2025Наян-отличный эксурсовод! Пооностью погрузил нас в историю! Огромное спасибо! Все прошло просто отлично!
- ДДарья17 июля 2025Были двумя семьями, 4 взрослых, 5 разновозрастных детей. Всем понравилось, мы задавали много вопросов, на прекрасный гид Наян всем на всё ответил, нам было интересно
- ККатерина12 июля 2025Прекрасный экскурсовод. Познавательная индивидуальная экскурсия.
