Солнечная Калмыкия

Вас ждут насыщенные экскурсии по храмам и памятникам солнечной Калмыкии, знаменитый маршрут Страна Бумба, стоянка

5
3 отзыва
Вас ждут насыщенные экскурсии по храмам и памятникам солнечной Калмыкии, знаменитый маршрут Страна Бумба, стоянка ойратов и катание на верблюдах.
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Солнечная Калмыкия
Ближайшие даты:
23
ноя
6
дек

Что вас ожидает 🤩

Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Покатаемся на верблюдах, погладим и пообщаемся с ними
Уникальная калмыцкая кухня
Уникальная калмыцкая кухня
Продегустируем блюда традиционной калмыцкой кухни
Удивительная "Страна Бумба"
Удивительная "Страна Бумба"
Посетим единственную в Европе пустыню, соленое Розовое озеро и горящий источник

Программа тура по дням

1 день

Элиста

Трансфер из аэропорта г. Элиста (временно закрыт)

Трансфер из Волгограда за доп. стоимость.

14:00 Обед в кафе национальной кухни - включен.

15:00 Заселение в отель.

16:00 Обзорная экскурсия по г. Элиста - 2 часа.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх.

18:00 Музей «Уникальная Калмыкия»

Музей поистине уникален.

Только в этом музее самые большие калмыцкие головоломки, единственная в мире "Ладья жизни", галерея духовных символов ойратов (калмыков), наиболее полная коллекция ойратских доспехов, а также интересный рассказ о тенгрианстве, мировоззрении невероятно актуальном в наши дни.

Дегустационный ужин в ресторане Гурман «Ханский перекус» (оплата самостоятельно).

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
2 день

Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило». Одинокий тополь

11:30 Выезд на Большое соленое Яшалтинское озеро.

13:30 Посещение этоно комплекса Большое соленое Яшалтиносе озеро-2 часа

15:30 Обед в кафе с Яшалта- входит в стоимость

16:30 Выезд на Одинокий Тополь - 208 км - около 3 часов.

Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет. 

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие. 

Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м. 

Рядом с тополем истекают целебные источники. 

Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей. Одинокий тополь с каскадом родников включен в систему особо охраняемых территорий Постановлением Совета Министров Калмыцкой АССР от 8 октября 1981 года. 

Одинокий Тополь - победитель конкурса «Российское дерево 2019 г.», 3-е место в конкурсе «Европейское дерево 2019г.»

20:00 Выезд в Элисту- 20 км

Ужин самостоятельно. Свободный вечер

Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило». Одинокий топольЭкскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило». Одинокий топольЭкскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило». Одинокий топольЭкскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило». Одинокий тополь
3 день

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Стоянка «Верблюжий остров»

Завтрак в отеле.

10:00 Музей им. Н.Н. Пальмова - основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.

12:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

13:00 Обед в кафе – входит в стоимость

14:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" - один их самых интересных памятников, в Элисте. 

Его создал Эрнст Неизвестный. 

Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.

15:30 Посещение базы Федерации конной стрельбы из лука. Катание на лошадях, стрельба из лука и т.д оплачиваются самостоятельно.

17:30 Свободный вечер. Посещение рынка, сувенирных лавок

Ужин самостоятельно.

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Стоянка «Верблюжий остров»Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Стоянка «Верблюжий остров»Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Стоянка «Верблюжий остров»
4 день

Стоянка ойратов. Страна Бумба

Завтрак в отеле.

07:00 Завтрак в отеле

08:00 Выезд в п. Яшкуль на стоянку ойратов – 100 км

09:30 Стоянка ойратов

Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов БАКТРИАН, более 120 голов. 

Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства. Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры. Многие учёные утверждают, что у верблюда азиатское происхождение. 

Он выходец из пустынь Центральной Монголии и Аравии. 

Подтверждение этому предположению является то, что в Монголии до сих пор встречаются косяки диких верблюдов. Двугорбых верблюдов древние греки называли бактрианами в честь одного из древнейших центров земледельческой культуры Средней Азии, располагавшимся в среднем течении Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры.

Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.

14:30 Обед в кафе п. Яшкуль - входит в стоимость

15:00 Выезд в п.Адык

16:00 Маршрут Страна Бумба - 2 часа.

Экскурсия по Розовому озеру - маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и в производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник - артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой

18:00 Прием в кибиточном стане п. Адык.

19:00 Возвращение в г. Элиста -150 км.

Ужин самостоятельно.

Стоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна Бумба
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле

11:00 трансфер в аэропорт

Трансфер из аэропорта г. Элиста (временно закрыт).

Трансфер из Волгограда за доп. стоимость.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 Отель без*Отель 2*Отель 3*  Отель 4*
группа до 8 чел. включительно40 50042 00043 50052 510
группа от 9 до 12 чел. включительно34 50035 60038 60046 100
Доплата за 1-номестное размещение, сутки1 000 1 2001 5002 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение группы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
  • Трансфер от/до Волгограда через ТК “Автолайн” - 1 100 руб. /1 чел. в одну сторону
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Для ночевки в степи ничего не понадобиться, кибитки уже усовершенствованны светом.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Достопримечательности на маршруте

1. «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова»

Был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.

2. Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»

Расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
– степного участка: в северо-западной части Прикаспийской низменности, площадь 943 кв. км.
– орнитологического участка Маныч Гудило: в Кумо-Маныческой впадине, площадь 276 кв. км.

Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой». Регион отличается относительно высоким биологическим разнообразием при суровых условиях обитания, недостаточным количеством осадков. Подвержен антропогенному опустыниванию в результате перевыпаса домашнего скота и отказа от традиционного кочевого животноводства.

3. Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ», или «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года. Ранним утром 1 декабря, перед отлетом в Индию, Его Святейшество Далай-лама провел краткую церемонию освящения места строительства будущего храма в самом центре Элисты. С благословения Его Святейшества Далай-ламы XIV Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» становится одним из важнейших центров развития буддизма в мире.

5. Ступа Просветления (1999 г., высота 11 м)

Стоит отметить, что такие сооружения, как ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.). В буддийской символике – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной.

С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: Ступа Лотоса символизирует рождение Будды; Ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; Ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ.

Однако главной остается Ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума.

6. Памятник Э. Неизвестного «Исход и возвращение»

Открытие памятника прошло в декабре 2006 года. С первого взгляда, не совсем понимаешь, что автор изобразил в своем творении: воедино соединены разные и, казалось бы, далекие друг от друга объекты и вещи – голова коня и лотос, птица и плачущая овечка, человеческие следы и детали механизма.

Однако каждый из этих элементов несет свою мысль, не отходя от общей идеи сооружения – единство прошлого и настоящего. Метафоричность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре: здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл.

Элементами возрождения и победоносности жизни в мемориале «Исход и возвращение» выступают лотос, в котором спрятан зародыш ребенка, и человеческие следы, как образ перерождения. Распустившийся лотос как бы говорит о круговороте вещей в мире, а лев и змея, венчающие скульптуру – символы победы.

Правила пребывания на территории заповедника
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Как организован трансфер от/до Волгограда?

Трансфер организуется от/до Волгограда по месту прибытия.

Время отправления:

  • Волгоград - Элиста в 10ч, 13ч, 14ч., 16ч, 18ч, 18, 19, 21 ч. .
  • Элиста - Волгоград 4ч, 6ч,9ч,11ч,12ч,14ч.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
20 мая 2022
Организация хорошая. Встреча, заселение, проживание, еда-без претензий. Программа очень насыщенная. Есть желание вернуться. Многое ещё хочется в Калмыкии увидеть
В
12 мая 2022
Отдельное спасибо водителю по Дордже Санджиевичу, человек реально влюбленный в свой народ, работу и людей.
Г
25 апр 2022
Организовано все замечательно. Спасибо

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