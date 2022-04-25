14:00 Обед в кафе национальной кухни.
15:00 Посещение площадки Фестиваля Тюльпанов в Элисте.
15:00-16:30 Концерт ансамбля «Тюльпанчик» (Пагода Семи дней).
Государственный детский ансамбль танца «Тюльпанчик» имени Е.В.Толкачева.
Вы, несомненно, пополните армию фанатов «Тюльпанчика», посетив их незабываемый концерт на Фестивале Тюльпанов!
16:30 Выезд в этно-комплекс «Церен» – 6 км от г. Элиста.
Катание на верблюдах и лошадях в этно-комплексе «Церен».
Ужин самостоятельно.
07:00 – Завтрак в отеле.
07:30 Выезд на озеро Маныч-Гудило, на остров «Пятисотка» (300 км., 4 часа)
11:30 наблюдение за тюльпанами (3 часа).
Фотографируем дикие калмыцкие тюльпаны, вдыхаем божественный аромат весенней степи.
Наслаждаемся красотой и отдыхаем.
14:00 Ланч на природе среди тюльпанных полей (или обед в кафе с. Яшалта в зависимости от погодных условий) – входит в стоимость.
15:00 возвращение в г. Элиста (300 км., 4 часа).
19:00 Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" – этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
Его окружают восемь буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
20:30 Ужин в Элисте оплачивается самостоятельно.
Предлагается посещение шашлычной, поедим калмыцких шашлыков из бараньих язычков – очень вкусный деликатес – за дополнительную плату (по желанию туристов) – можем отвезти туристов в шашлычную, в стоимость программы не входит.
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:30 Ойраты – это племена западных монголов (1,5 часа).
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т.д.) (2 часа).
13:00 Обед в кафе п. Яшкуль – входит в стоимость.
14:00 Выезжаем в п. Адык (50 км).
15:00 Маршрут "Страна Бумба" (2 часа).
17:00 Посещение этно-стана «Адык – страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.
19:00 возвращение в г. Элиста (150км, 2 часа).
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Завтра в отеле.
10:00 Национальный музей им. Н.Н.Пальмова – основан 25 марта 1921г.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
11:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.
Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
Тяжелое место, но посетить советуем.
13:00 Обед в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – входит в стоимость.
14:00 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.
Его создал Эрнст Неизвестный.
Памятник посвящен депортации калмыцкого народа.
15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
17:30 Город Шахмат "Сити-Чесс" – его еще называют Сити-Чесс (от английского City-Chess), а в шутку – Нью-Васюки в честь всеми любимого любимого литературного персонажа Остапа Бендера.
Ему даже памятник стоит недалеко от въезда в Город Шахмат.
19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» – оплата самостоятельно на месте по меню.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в г. Элиста.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб.:
|Элиста без *
|Азия 2*
|Белый Лотос 3*
|Марко Поло 4*
|двухместное
|33 500
|34 500
|36 500
|39 000
|доплата за одноместное
|-
|1 200/ночь
|1 500/ночь
|2000/ночь
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.