4 день

Прогулки по Элисте

Завтра в отеле.

10:00 Национальный музей им. Н.Н.Пальмова – основан 25 марта 1921г.

В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

11:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.

Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

Тяжелое место, но посетить советуем.

13:00 Обед в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – входит в стоимость.

14:00 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.

Его создал Эрнст Неизвестный.

Памятник посвящен депортации калмыцкого народа.

15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

17:30 Город Шахмат "Сити-Чесс" – его еще называют Сити-Чесс (от английского City-Chess), а в шутку – Нью-Васюки в честь всеми любимого любимого литературного персонажа Остапа Бендера.

Ему даже памятник стоит недалеко от въезда в Город Шахмат.

19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» – оплата самостоятельно на месте по меню.