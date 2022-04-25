Тюльпановая Калмыкия

Калмыкия - уникальный уголок со множеством достопримечательностей. Величественные храмы

5
3 отзыва
Калмыкия — уникальный уголок со множеством достопримечательностей. Величественные храмы и священные места буддийской культуры. А также в программе посещение калмыцкого заповедника «Черные земли» и Фестиваля Тюльпанов.
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Тюльпановая Калмыкия
Ближайшие даты:
17
апр

Что вас ожидает 🤩

Фестиваль тюльпанов
Фестиваль тюльпанов
Погрузимся в атмосферу традиционного калмыцкого праздника
Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Покатаемся на верблюдах и лошадях в этно-комплексе «Церен», погладим и пообщаемся с верблюдами и верблюжатами на чабанской стоянке Ойратов
Дикие калмыцкие тюльпаны
Дикие калмыцкие тюльпаны
Будем фотографировать дикие калмыцкие тюльпаны, вдыхать божественный аромат весенней степи и наслаждаться красотой
Удивительная "Страна Бумба"
Удивительная "Страна Бумба"
Посетим единственную в Европе пустыню, соленое Розовое озеро и горящий источник
Уникальная калмыцкая кухня
Уникальная калмыцкая кухня
Продегустируем блюда традиционной калмыцкой кухни – молоко верблюдицы, калмыцкую молочную водку, калмыцкий чай, борцоки и т.д

Программа тура по дням

1 день

Фестиваль Тюльпанов

14:00 Обед в кафе национальной кухни.

15:00 Посещение площадки Фестиваля Тюльпанов в Элисте.

15:00-16:30 Концерт ансамбля «Тюльпанчик» (Пагода Семи дней).

Государственный детский ансамбль танца «Тюльпанчик» имени Е.В.Толкачева. 

Вы, несомненно, пополните армию фанатов «Тюльпанчика», посетив их незабываемый концерт на Фестивале Тюльпанов!

16:30 Выезд в этно-комплекс «Церен» – 6 км от г. Элиста.

Катание на верблюдах и лошадях в этно-комплексе «Церен».

Ужин самостоятельно.

Фестиваль ТюльпановФестиваль ТюльпановФестиваль ТюльпановФестиваль Тюльпанов
2 день

Остров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанами

07:00 – Завтрак в отеле.

07:30 Выезд на озеро Маныч-Гудило, на остров «Пятисотка» (300 км., 4 часа)

11:30 наблюдение за тюльпанами (3 часа).

Фотографируем дикие калмыцкие тюльпаны, вдыхаем божественный аромат весенней степи. 

Наслаждаемся красотой и отдыхаем.

14:00 Ланч на природе среди тюльпанных полей (или обед в кафе с. Яшалта в зависимости от погодных условий) – входит в стоимость.

15:00 возвращение в г. Элиста (300 км., 4 часа).

19:00 Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" – этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. 

Его окружают восемь буддийских ступ. 

Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. 

20:30 Ужин в Элисте оплачивается самостоятельно.

Предлагается посещение шашлычной, поедим калмыцких шашлыков из бараньих язычков – очень вкусный деликатес – за дополнительную плату (по желанию туристов) – можем отвезти туристов в шашлычную, в стоимость программы не входит.

Остров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанами
3 день

Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»

Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).

10:30 Ойраты – это племена западных монголов (1,5 часа).

Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т.д.) (2 часа).

13:00 Обед в кафе п. Яшкуль – входит в стоимость.

14:00 Выезжаем в п. Адык (50 км).

15:00 Маршрут "Страна Бумба" (2 часа). 

  • Посещение единственной в Европе пустыни;
  • Соленого Розового озера;
  • Горящего источника. 

17:00 Посещение этно-стана «Адык – страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.

19:00 возвращение в г. Элиста (150км, 2 часа).

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»
4 день

Прогулки по Элисте

Завтра в отеле.

10:00 Национальный музей им. Н.Н.Пальмова – основан 25 марта 1921г. 

В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

11:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте». 

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. 

Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии. 

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек. 

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин. 

Тяжелое место, но посетить советуем. 

13:00 Обед в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – входит в стоимость.

14:00 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте. 

Его создал Эрнст Неизвестный. 

Памятник посвящен депортации калмыцкого народа. 

15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. 

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. 

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей. 

17:30 Город Шахмат "Сити-Чесс" – его еще называют Сити-Чесс (от английского City-Chess), а в шутку – Нью-Васюки в честь всеми любимого любимого литературного персонажа Остапа Бендера. 

Ему даже памятник стоит недалеко от въезда в Город Шахмат. 

19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» – оплата самостоятельно на месте по меню.

Прогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по Элисте
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Элиста.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб.:

 Элиста без *Азия 2*Белый Лотос 3*Марко Поло 4*
двухместное33 50034 50036 50039 000
доплата за одноместное-1 200/ночь1 500/ночь2000/ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршрутупроживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программеэкскурсионное обслуживаниеуслуги гидасопровождение группывходные билетыстраховка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Элиста и обратнопитание
  • Не указанное в программедополнительные услугиличные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 апр 2022
Мне очень понравилось! Самобытность Калмыкии меня поразила, честно, я до поездки ничего не знала про этот регион!!! Благодарю гида Ларису за такие интересные рассказы.
М
20 мая 2022
Организация хорошая. Встреча, заселение, проживание, еда-без претензий. Программа очень насыщенная. Есть желание вернуться. Многое ещё хочется в Калмыкии увидеть
В
12 мая 2022
Отдельное спасибо водителю по Дордже Санджиевичу, человек реально влюбленный в свой народ, работу и людей.

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