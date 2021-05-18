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Полезная информация об Элисте

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Местное время в Элисте
21:3403
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЭлиста
По-английскиElista
Столица регионаЭлиста является столицей региона
Население города106 971 чел.
АэропортЭлиста ESL
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота94 м. от уровня моря

Где находится Элиста на карте

Элиста фото города
Элиста

Популярные экскурсии в Элисте

Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
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58 отзывов
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О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
4.9
13 отзывов
10000
за чел.
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
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2 отзыва
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за чел.
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
4.3
4 отзыва
4900
за чел.
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс
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