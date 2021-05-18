Полезная информация об Элисте
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Где находится Элиста на карте
Элиста
Популярные экскурсии в Элисте
5
58 отзывов
3500
₽
за чел.
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
4.9
13 отзывов
10000
₽
за чел.
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
5
2 отзыва
4000
₽
за чел.
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
4.3
4 отзыва
4900
₽
за чел.
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс