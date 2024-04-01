Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Ессентуках

Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа

Галиат порой сравнивают со знаменитым инкским Мачу-Пикчу. Но высокогорный город значительно древнее своего южноамериканского побратима.

Вы увидите сохранившиеся на его территории усадьбы и крепости, а по пути посетите самый узкий на Северном Кавказе каньон, побываете в «Колизее» и полюбуетесь Дигорским ущельем.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.

Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.

Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.

Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).

Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.

Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.

Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!

По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara
  • В Галиате по желанию можем пообедать у местной семьи — около 300 руб.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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