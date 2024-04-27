Красоты Приэльбрусья

Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой. Взору туристов открываются великолепные панорамы и вид на Эльбрус, самую высокую гору страны. Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений. Ну а дорога к урочищу не менее прекрасна, чем чем конечная точка экскурсии.

Водопады и источники Джилы-Су

Во время экскурсии в урочище Джилы-Су вы проедете по территории Кабардино-Балкарской Республики через четыре красивейших ущелья. Остановки на панорамных площадках позволят запечатлеть на фото головокружительные виды и полной грудью вдохнуть чистый горный воздух. В самом урочище Джилы-Су вас встретят природные песчаные замки, мощные водопады Эмир, Султан и Каракая Су, на фоне которых можно сделать живописные фото. Также вы сможете посетить знаменитые лечебные источники и Долину нарзанов с ее красивым природным ландшафтом и целебным горным климатом.