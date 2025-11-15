Богатая архитектура, природная мощь и тонкая культура региона — в этом маршруте мы собрали всё, за что любят Кавказские Минеральные Воды.
В поездке из Ессентуков в Кисловодск вас ждут источники Долины Нарзанов и греческий храмовый комплекс, лучший вид на Эльбрус с высоты 2000 м и национальная адыгская кухня.
В поездке из Ессентуков в Кисловодск вас ждут источники Долины Нарзанов и греческий храмовый комплекс, лучший вид на Эльбрус с высоты 2000 м и национальная адыгская кухня.
Описание экскурсии
На экскурсии мы коснёмся истории городов Ессентуки и Кисловодск, обсудим их сходства и различия на примере знаковых достопримечательностей. Это будут:
- Дача Кирша — образец впечатляющей архитектуры начала 20 века
- Храмовый комплекс и скульптура Рио де Кавказ
- Дача Кшесинской — пожалуй, самый красивый особняк КМВ
- Проспект Ленина и улица Дзержинского — новое украшение Кисловодска
- Филармония им. Сафонова и дача Шаляпина — главные культурные объекты Кисловодска
- Главные Нарзанные ванны и Нарзанная галерея в сердце Курортного бульвара
- Крепость — место, откуда начался Кисловодск
- Лавочка счастья на плато Шатджатмаз — эффектный вид на вечно снежный Эльбрус
- Долина Нарзанов — место, где рождается самое большое количество минеральных источников в мире!
- Замок «Охотничий домик»
- Ферма, где живут альпаки и карликовые барашки (посещение по желанию)
Вы узнаете:
- Чем Ессентуки и Кисловодск похожи и чем различаются
- Какие народы создали эту уникальную курортную цивилизацию
- В чём разница между Нарзаном в галерее и источниками Долины
- Как выглядел путь на Кавказ во времена Пушкина и Лермонтова
- Кто первым покорил Эльбрус и как совершаются восхождения сегодня
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
- Берём на борт детей с 6 лет. Есть детские кресла и бустеры
- Рекомендуем взять с собой тёплые вещи и наличные на дополнительные расходы
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Отдельно оплачиваются:
- Экосбор — 500 ₽
- Ужин — от 300 до 1000 ₽
- Билет на ферму альпак — 700 ₽
- Круглогодичный тюбинг — 400 ₽
- Детский троллей — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1596 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные туры по
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2210 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Сегодня в 09:00
17 ноя в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.