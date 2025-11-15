Мои заказы

Всё самое интересное от Ессентуков до Кисловодска

Увидеть Кавказские Минеральные Воды глазами исследователей, поэтов и путешественников
Богатая архитектура, природная мощь и тонкая культура региона — в этом маршруте мы собрали всё, за что любят Кавказские Минеральные Воды.

В поездке из Ессентуков в Кисловодск вас ждут источники Долины Нарзанов и греческий храмовый комплекс, лучший вид на Эльбрус с высоты 2000 м и национальная адыгская кухня.
Описание экскурсии

На экскурсии мы коснёмся истории городов Ессентуки и Кисловодск, обсудим их сходства и различия на примере знаковых достопримечательностей. Это будут:

  • Дача Кирша — образец впечатляющей архитектуры начала 20 века
  • Храмовый комплекс и скульптура Рио де Кавказ
  • Дача Кшесинской — пожалуй, самый красивый особняк КМВ
  • Проспект Ленина и улица Дзержинского — новое украшение Кисловодска
  • Филармония им. Сафонова и дача Шаляпина — главные культурные объекты Кисловодска
  • Главные Нарзанные ванны и Нарзанная галерея в сердце Курортного бульвара
  • Крепость — место, откуда начался Кисловодск
  • Лавочка счастья на плато Шатджатмаз — эффектный вид на вечно снежный Эльбрус
  • Долина Нарзанов — место, где рождается самое большое количество минеральных источников в мире!
  • Замок «Охотничий домик»
  • Ферма, где живут альпаки и карликовые барашки (посещение по желанию)

Вы узнаете:

  • Чем Ессентуки и Кисловодск похожи и чем различаются
  • Какие народы создали эту уникальную курортную цивилизацию
  • В чём разница между Нарзаном в галерее и источниками Долины
  • Как выглядел путь на Кавказ во времена Пушкина и Лермонтова
  • Кто первым покорил Эльбрус и как совершаются восхождения сегодня

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • Берём на борт детей с 6 лет. Есть детские кресла и бустеры
  • Рекомендуем взять с собой тёплые вещи и наличные на дополнительные расходы
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачиваются:

  • Экосбор — 500 ₽
  • Ужин — от 300 до 1000 ₽
  • Билет на ферму альпак — 700 ₽
  • Круглогодичный тюбинг — 400 ₽
  • Детский троллей — 500 ₽

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1596 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные туры по
читать дальше

Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком. Делаем своё дело от души! Добро пожаловать!

