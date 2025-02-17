Стоит совсем немного отъехать от Кисловодска — и мы в другом мире! Я покажу вам пять горных водопадов, отвесные скалы, стилизованный под Средневековье замок-отель и природное Кольцо.
Расскажу историю этих мест, поделюсь древними легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Расскажу историю этих мест, поделюсь древними легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Водопады, скалы и захватывающие дух виды
Вы увидите лучшие достопримечательности в окрестностях Кисловодска. В программе экскурсии:
- Медовые водопады — идиллическое место в долина реки Аликоновка. Вы увидите пять водопадов: Большой и Малый Медовые, Чертова мельница, Скрытый и Жемчужный. Я раскрою, какой из них является самым большим, а какой — самым интенсивным. А еще поясню, как водопады связаны с дикими пчелами, когда-то обитавшими в скалах неподалеку.
- Замок коварства и любви — туристический комплекс, стилизованный под древний замок. В его окрестностях вы увидите необычные отвесные скалы, издали похожие на полуразрушенные крепостные стены с башнями.
- Гора Кольцо — удивительное скальное образование, созданное природой в отрогах Боргустанского хребта в результате многовекового выветривания и перепадов температуры. С высоты 900 метров вы увидите Кольцо, многочисленные гроты и панораму Кисловодска.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- 100 руб. /чел. — вход на территорию комплекса «Медовые водопады»
- 2000-2500 руб. — полёт на зиплайне (по желанию)
- 900 руб. — вход на ферму альпак (по желанию)
- прокат лошадей
- питание и напитки в кафе
- сувенирная продукция
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 5978 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!Задать вопрос
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