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Стоит совсем немного отъехать от Кисловодска — и мы в другом мире! Я покажу вам пять горных водопадов, отвесные скалы, стилизованный под Средневековье замок-отель и природное Кольцо.



Расскажу историю этих мест, поделюсь древними легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.