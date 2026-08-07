К Чегемским водопадам мы с вами поедем по самому живописному маршруту! Всего за день мы успеем побывать в старинном селе Эльтюбю и на бирюзовых озёрах Гижгит, поднимемся на перевал Ак-Топрак и проедем по двум ущельям — Баксанскому и Чегемскому. Перед вами раскинутся все красоты Кавказа!
Описание экскурсии
Что вас ожидает? Баксанское ущелье: Отправной точкой нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам. озеро Гижгит (Былымское): Проехав некоторое количество километров по ущелью, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит. Оно является единственным водоёмом, расположенным рядом с селением Былым. Когда-то это красивейшее озеро с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. К счастью, это уже в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу. перевал Актопрак: Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»). Красивый и самобытный, он является одним из самых доступных перевалов в этой местности (его высота — 1 950 м). селение Эль-Тюбю: Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которого находят по сей день в виде различных древних захоронений. Селение Эль-Тюбю как раз является подобным местом. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе его название — «город мёртвых», получено из-за наличия большого количества склепов на его территории. Чегемское ущелье: Преодолев перевал Актопрак, мы плавно спустимся к Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение — в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
• Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит (Былымское)
- Перевал Ак-Топрак
- Селение Эль-Тюбю
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- 7’000 руб. /чел. - полёт на параплане (15 минут)
- 9’000 руб. /чел. - полёт на параплане (30 минут)
- 11’000 руб. /чел. - полёт на параплане (около 40 минут)
- 15’000 руб. /чел. - полёт на параплане (около часа)
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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