Перевал Актопрак — промежуточный пункт между Баксанским и Чегемским ущельями, наполненный различными красивыми локациями. Во время поездки мы посетим озёра Гижгит, древнее селение Эль-Тюбю и знаменитые Чегемские водопады!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озёра Гижгит
- Перевал Актопрак
- Древнее селение Эль-Тюбю
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Термальный источник Гедуко (при согласии всех участников группы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье. Отправной точкой нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.
- Озёра Гижгит (Былымские). Проехав некоторое количество километров по ущелью, мы свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит. Они являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Когда-то эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. К счастью, это уже в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу.
- Перевал Актопрак. Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»). Красивый и самобытный, он является одним из самых доступных перевалов в этой местности (его высота — 1 950 м).
- Древнее селение Эль-Тюбю. Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которого находят по сей день в виде различных древних захоронений. Селение Эль-Тюбю как раз является подобным местом. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе его название — «город мёртвых», получено из-за наличия большого количества склепов на его территории.
- Чегемское ущелье. Преодолев перевал Актопрак, мы плавно спустимся к Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение — в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров!
- Термальные источники (за дополнительную плату при согласии всех участников экскурсии). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
- купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Купание в термальном источнике
- Проезд к термальному источнику
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- г. Ессентуки, Железнодорожный вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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