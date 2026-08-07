Что вас ожидает? Баксанское ущелье: Отправной точкой нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам. озеро Гижгит (Былымское): Проехав некоторое количество километров по ущелью, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит. Оно является единственным водоёмом, расположенным рядом с селением Былым. Когда-то это красивейшее озеро с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. К счастью, это уже в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу. перевал Актопрак: Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»). Красивый и самобытный, он является одним из самых доступных перевалов в этой местности (его высота — 1 950 м). селение Эль-Тюбю: Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которого находят по сей день в виде различных древних захоронений. Селение Эль-Тюбю как раз является подобным местом. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе его название — «город мёртвых», получено из-за наличия большого количества склепов на его территории. Чегемское ущелье: Преодолев перевал Актопрак, мы плавно спустимся к Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение — в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Преимущества выбора поездки с нами:

Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.

Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.

Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.

В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.

Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.

Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

• Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами: